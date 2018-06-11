 Попросил Порошенко о моей отставке. Он мое заявление принял, - Жебривский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"В субботу встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин. Благодарю всю мою команду за работу, благодарю жителей Донетчины за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина!" - заявил Жебривский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилюк об отставке: "Ситуация развивалась очень быстро. Все делалось так, чтобы меня не было в зале"

"Ровно три года назад Президент назначил меня председателем Донецкой областной государственной администрации, руководителем областной военно-гражданской администрации. Три невероятно тяжелых, однако насыщенных и интересных года. За это время мне и моей команде удалось внедрить и развивать ряд проектов - "Опорна школа", "Український донецький куркуль", обеспечить жильем детей-сирот, ремонтировать дороги, разработать концепцию формирования единого украинского культурного пространства... За эти три года Донеччина стремительно менялась. В первую очередь благодаря тому, что мне и моей команде удалось привлечь значительный финансовый ресурс на развитие инфраструктуры. В области уже открыты 12 капитально отремонтированных опорных школ, до 1 сентября откроется еще 12-я, а к концу 2018 года их будет уже 30; более полутора сотен мелких предпринимателей получили средства на воплощение своих бизнес-идей в рамках проекта "Український донецький куркуль" и этот проект продолжается; благодаря реализации областных и государственных программ более двухсот детей-сирот получили собственное жилье; открыто около сотни молодежных центров; полторы сотни спортивных площадок и полей с искусственным покрытием; область начала практику образовательных стажировок в Европе для педагогов, предпринимателей, руководителей местных громад; Донетчина первой в Украине внедрила европейские нормы мониторинга окружающей среды; мы строим по современным европейским технологиям 4 полигона твердых бытовых отходов; развернута масштабная работа по реконструкции парков и скверов в городах, городках и поселках; открываем Центры предоставления административных услуг; начали реализацию проекта по созданию социальных офисов", - рассказал он.

"Но главное - оживает украинская сущность Донбасса. Города и улицы вернули себе исторические названия, в коридорах и кабинетах областной администрации звучит украинская речь, четыре города перевели на украинский все таблички и вывески. За эти годы я узнал и полюбил этот край. За него я воевал на фронте в 2014-м, с 2015-го "воюю" на ниве его развития - чтобы жители контролируемой Украиной части Донбасса жили достойно, кроме того, чтобы людям по ту сторону так называемой линии соприкосновения дать наглядный пример того, что Украина - это современно, классно и перспективно; чтобы дать им надежду, что когда-то, после освобождения, и они так же будут жить - в мире и согласии, развиваться сами и развивать свои громады. Мы начали огромную работу. И надеюсь, она будет продолжена дальше моим преемником", - резюмировал Жебривский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Глава МИД Германии Маас "был поражен масштабом разрушений", - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино. ФОТОрепортаж



