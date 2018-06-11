 Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 10 млрд куб. м, - Укртрансгаз

Так, с 8 апреля по 9 июня запасы в хранилищах возросли на 34,9% – до 10 млрд 32,4 млн куб. м с 7 млрд 435,16 млн куб. м, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
1-9 июня ПХГ пополнились на 467,19 млн куб. м (51,91 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).
Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
Внешняя торговля газом незначительна: в 2003 году его экспорт составил 15 млрд м³, а импорт - 8 млрд м³. По проложенному на дне Северного моря газопроводу газ достигает восточного побережья острова Великобритания в районе Исингтона и Йоркшире.
Конечно, если не обращать внимания на среднюю колонку.
Маловато будет. Как показал опыт, иметь 14 млрд. перед зимой явно не достаточно.