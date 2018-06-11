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 Политика Украины
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Все про:Газ (8843) газохранилище (150) Укртрансгаз (188)

 Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 10 млрд куб. м, - Укртрансгаз

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 2 млрд 597,24 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, с 8 апреля по 9 июня запасы в хранилищах возросли на 34,9% – до 10 млрд 32,4 млн куб. м с 7 млрд 435,16 млн куб. м, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

1-9 июня ПХГ пополнились на 467,19 млн куб. м (51,91 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

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Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070792
 
 
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Раз отсутствует мантра "мы не покупаем кацапский газ" значит закупили напрямую у грязьпрома, с чем и поздравляю. Слава пэтьке！
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Какая разница, напрямую покупали, или нет? Если покупают на тех условиях, которые определили суд, значит правильно делают. Во-первых это будет самая низкая цена, во-вторых это значит, что Газпром признает свой проигрыш и вернулся в стойло.
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У Газпрома не покупают, не подписан доп. договор. В доп.договоре есть пункт "прокачка газа до Мариуполя через ОРДЛО, что не располагает к подписанию, т.к. суммы там стоят за потребление всем ОРДЛО.
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Гниды находящиеся в Украине при власти дурят украинцев ,дико наживаются на людях продавая дешёвый украинский газ народу по цене газа импортируемого с Марса ...
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То ты ещё не знаешь, по чём в Великобритании продают дешёвый английский газ народу )))
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В британской зоне Северного моря обнаружено более 80 газовых месторождений с разведанными запасами 2 трлн м³ и извлекаемыми - 0,8 трлн м³. Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас эксплуатируется 37 месторождений, 50 % добычи дают 7, среди них - Леман-Бенк, Брент, Моркэм. Объём добычи за 1990-2003 годы возрос до 103 млрд м³.
Внешняя торговля газом незначительна: в 2003 году его экспорт составил 15 млрд м³, а импорт - 8 млрд м³. По проложенному на дне Северного моря газопроводу газ достигает восточного побережья острова Великобритания в районе Исингтона и Йоркшире.
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0,8 трлн. м³ это всего 800 млрд. м³ - годовая добыча газа РФ.
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Очень дорого продают.
Конечно, если не обращать внимания на среднюю колонку.

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Английский газ,это тот которым англичане пукают ,другого английского газа у них нет ... Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 10 млрд куб. м, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 1097
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Плюс всего лишь 2 млрд. за два месяца?
Маловато будет. Как показал опыт, иметь 14 млрд. перед зимой явно не достаточно.
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учитывая предполагаемые с осени ценники, может вполне хватить... а вот деревьев снова станет меньше...
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Одно не понятно, почему мы должны 600% прибыли от продажи газа платить в оффшоры барыги? Только потому, что кто-то за него голосовал?
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И зачем тете Розе ежедневно знать, сколько и чего закачано в бездонные закрома Родины. Ей таки интэрэсно больше понимать, сможет ли она зимой позволить себе удовольствие потреблять эту смесь, шоб ей холодно не стало...
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А можно ли таким сообщениям верить?...
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и что?народу пофик что он есть ,или его нету этого остатка,все равно соевые будут драть с него по новому
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 10 млрд куб. м, - Укртрансгаз
 
 
 
 
 
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