 В пункте пропуска "Станица Луганская" задержан член бандформирования, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, вчера в контрольном пункте "Станица Луганская" оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления совместно с представителями Нацполиции во время проведения проверки граждан, следующих с ВОТ Украины, было установлено, что в общем потоке находится гражданин, который, возможно, причастен к незаконным воинским формированиям.

Правоохранителями установлено, что в течение 2015 года 30-летний житель пгт Станица Луганская действовал в составе так называемой "народной полиции" на временно оккупированной части Луганской области.

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Для выяснения обстоятельств и проведения дальнейших следственных действий гражданина в установленном порядке передали в Станично-Луганское отделение Национальной полиции.