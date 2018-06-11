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 В пункте пропуска "Станица Луганская" задержан член бандформирования, - Госпогранслужба

С целью выполнения задач, направленных на недопущение проникновения с ВОТ Украины преступных элементов, всеми подразделениями операции Объединенных сил продолжаются мероприятия по выявлению граждан, причастных к незаконным военизированным формированиям на временно оккупированной территории Украины, в том числе при пересечении ими линии соприкосновения под видом гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, вчера в контрольном пункте "Станица Луганская" оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления совместно с представителями Нацполиции во время проведения проверки граждан, следующих с ВОТ Украины, было установлено, что в общем потоке находится гражданин, который, возможно, причастен к незаконным воинским формированиям.

Правоохранителями установлено, что в течение 2015 года 30-летний житель пгт Станица Луганская действовал в составе так называемой "народной полиции" на временно оккупированной части Луганской области. 

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Для выяснения обстоятельств и проведения дальнейших следственных действий гражданина в установленном порядке передали в Станично-Луганское отделение Национальной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3070790
 
   
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Может скажите сколько таких задержанных сидят в тюрьме ? И где? Власть предателей и воров не в состоянии даже наказать ублюдков. Придумывают разные программы что бы их отбелить.В Закон о деоккупации нужно вносить серьёзные изменения.
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О чём они говорят ,сепар Герасимов ,дружок Безлера возглавляет ББП в зРаде ,вот кого надо задерживать а петя порошенко жал руку убийце украинцев путину и три года оплачивал нужды российской армии ,вот кого тоже надо задерживать ...
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Небось, на блок-посту стоял, проверял документы? Да столько блок-постов не было! Шикалядные воры, жгите исчо!
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сажал цветы на блок-посту((((( а оружие видел на картинке
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ пункте пропуска "Станица Луганская" задержан член бандформирования, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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