 Создание Антикоррупционного суда - это не добрая воля нашей политической элиты, это давление западных партнеров, - Сытник

Такое мнение выразил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник в программе "Завтра" на телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Инициатива о создании Антикоррупционного суда, имеется в виду законопроект, это не добрая воля нашей политической элиты, это давление со стороны стратегических западных партнеров. Украина на грани дефолта, нужно внешнее финансирование. Но все учреждения, которые могут это сделать, имеется в виду предоставить финансирование, все привязывают это финансирование к созданию не просто Антикоррупционного суда, а независимого Антикоррупционного суда", - сказал он.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.
Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны! Не зря же Петя на Михо так ополчился, все в интересах Украины действует.....
Це правда. Бо нашій "еліті" це зовсім не потрібно.
Сейчас принято утверждать, что этот суд нужен для завершения антикоррупционной вертикали в стране. Но ведь еще недавно такого органа от Киева не требовали. Достаточно посмотреть на документы, где предоставление Украине разного рода благ, увязывается с борьбой с коррупцией. Например, на доклады Еврокомиссии совету ЕС об имплементации Украиной плана действий по визовой либерализации (последний датирован 18 декабря 2015 года), или на Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС от 22 мая 2015 года о выделении кредита Евросоюза на сумму в 1,8 млрд евро. Там много внимание уделено НАБУ, САП, НАПК, но ни намека на такой суд.
Формально идея этого суда - инициатива Петра Порошенко. 30 мая 2016 года появляется президентский законопроект «О судоустройстве и статусе судей», а уже 2 июня Рада принимает его в целом. В нем предусмотрено создание двух высших специализированных судов: по вопросам интеллектуальной собственности и антикоррупционного. Но формат этого суда данным законом не определен, равно как и сроки его создания. В переходных положениях лишь указано, что «Высший антикоррупционный суд образуется, а проведение конкурса на должности судей в этом суде должно быть объявлено в течение двенадцати месяцев со дня вступления в силу закона, который определяет специальные требования к судьям этого суда». То есть суд теоретически может заработать лишь через год после принятия закона, а дедлайн для принятия не установлен.
Да тогда в ходе дебатов в Раде представители «Самопомощи» говорили, что надо создать этот суд скорее и в его составе должны быть иностранцы. Но поговорили и разошлись. Никто извне Украину не торопил. Напротив, живущим на гранты антикорруцпционным активистам некоторое время казалось, что Западу не нужна новая структура.
Так, в сентябре 2016 года сообщая о выступлении Еврокомиссара Йоханнсеа Хана на форуме YES «Украинская правда» с радостью написала: «Комиссар поддержал несколько позиции, которые ранее воспринимались Брюсселем со скепсисом. Речь идет в частности о создании нового антикоррупционного суда, с участием представителей международного сообщества в отборе судей для него». Но такая позиция еще не выглядела мнением всего ЕС. Ведь тема антикоррупционного суда, судя по материалам сайта Евросоюза, не фигурировала в декабре-ноябре 2016 года ни на саммите Украина- ЕС, ни на заседании Совета ассоциации, ни в докладе об имплементации Украиной соглашения об ассоциации.
Все стало меняться с начала 2017 года, когда вопрос закона об Антикоррупционном суде появился в меморандуме с МВФ, который датирован 2 марта.
http://kharkiv2day.pp.ua/article/9584/Антикоррупционный-суд как индикатор-слива-Порошенко
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
А, насправді, попри те , що ці кілька років використали як час, для розкрадання держави всім зрозуміло, що ці "антикорупційні суди", як і аналогічні суди, бюро, проКУРВАтури,(як і все правосуддя в Україні!) лише чергова ланка в системі, що працюватиме ... для ще більшого розкрадання і покривання злодіїв, казнокрадів, хабарників і корупціонерів. За гроші. В Україні стійко сформована державна чиновницько- мєнтовсько-суддівсько-прокурорська мафія.
Спасибо, кэп! А то мы не знали.
Вторым поспешил отметиться Сытник: Создание Антикоррупционного суда - это не добрая воля нашей политической элиты, это давление западных партнеров
Жду пафосного заявления Порошенко о том, что "Украина должна быть самостийной!", а также важной новости от Гройсмана: "Повышение тарифов на газ не понравится населению."
Кто там пишет реплики этим актерам? Ребята, покурите хорошую траву, вас читать скучно!
то, что законом можно исправить тех, кто этот закон принимает...
ВСЁ-РАВНО ЧТО ПИЛИТЬ СУК НА КОТОРОМ СИДИШЬ !!!
А ВООБЩЕ МРАЗИ ОНИ КОНКРЕТНЫЕ !
Также они создают вывески -"партии", через которые одни и те же проходимцы проникают из года в зРаду...
"добрая воля нашей политической элиты" і "сферичний кінь у вакуумі" - поняття одного рівня .
До речі, доброї волі політичної еліти (не тільки нашої, української) не існує в природі.
Просто, в розвинутих демократіях вистачає тиску громадян/виборців. В Україні ж - тільки зовнішній тиск дає дієві результати. І Майдани 2004 та 2010 лише підтверджують цю тезу.