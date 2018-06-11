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 Политика Украины
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 Создание Антикоррупционного суда - это не добрая воля нашей политической элиты, это давление западных партнеров, - Сытник

Инициатива о создании Антикоррупционного суда - это не добрая воля украинской политической элиты, это давление со стороны западных партнеров.

Такое мнение выразил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник в программе "Завтра" на телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Инициатива о создании Антикоррупционного суда, имеется в виду законопроект, это не добрая воля нашей политической элиты, это давление со стороны стратегических западных партнеров. Украина на грани дефолта, нужно внешнее финансирование. Но все учреждения, которые могут это сделать, имеется в виду предоставить финансирование, все привязывают это финансирование к созданию не просто Антикоррупционного суда, а независимого Антикоррупционного суда", - сказал он.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070783
 
   
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що, невже закінчується ера наших сукиних синів?!
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И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые... (с)


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это даже самому тупому шоколадному ватнику понятно.
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Понятное дело. За 4 года после Революции Гидности для власти НЕГидныкив столько пены, дерьма вынесла волна и это всё осело во властных кабинетах. А что им народ, люди? Два раза в 5 лет под "гречку" и дурилки Жыты па Новаму. Только это властным ублюдкам.
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а пеця півнем співа що це все особисто завдяки йому
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Він каже правду - в такій дебільній редакції закон приймати могли виключно несповні розуму. І реально він продавив.
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Порошенко и его шобла делают все возможное чтобы не было реальной борьбы с коррупцией. Не удивительно, что Украина не может реально развиваться, а продолжает плюхаться в коррупционном болоте.
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"наша" политическая элита вовсе не наша, они там о том, что определяет народ Украины не знают и знать не хотят, превратили статью 5 Конституции Украины в бред графомана и продолжают дальше издеваться и над Конституцией, и над населением, которому в звании народа отказали. На такую как бы элиту дунь только - с удовольствием под кого угодно ляжет и скажет, что было ссу-умасшедшее давление.
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То,что многие(в том числе и я)говорят об этом суде на кухне,Сытник-на всю страну с экрана телевизора.А през.будет со всех углов кричать(да уже давно так и говорит): мой закон,моя страна,мой народ и т.д.
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Сытник и Углава вместе с Лещенко уже используют НАБУ как свой политический инструмент. та же история сейчас повторится и с ВАС.
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После депортации Саакашвили поступила информация, что в Украине отменили коррупционную схему «Роттердам плюс», началось активное строительство реальной стены на границе с РФ, Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, браконьеры перестали нелегально добывать янтарь, а ВСУ отказались закупать БТРы по тройной цене.

Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны! Не зря же Петя на Михо так ополчился, все в интересах Украины действует.....
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"Создание Антикоррупционного суда - это не добрая воля нашей политической элиты, это давление западных партнеров." © Сытник
Це правда. Бо нашій "еліті" це зовсім не потрібно.
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Не радуйся, дебил, теперь и для тебя есть шанс сесть. Овечать за рекет и взятки тебе же первому надо бы, а не холодцу.
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Такие заявления как у него делаются, чтобы потом объявить о преследовании "за правду".

Сейчас принято утверждать, что этот суд нужен для завершения антикоррупционной вертикали в стране. Но ведь еще недавно такого органа от Киева не требовали. Достаточно посмотреть на документы, где предоставление Украине разного рода благ, увязывается с борьбой с коррупцией. Например, на доклады Еврокомиссии совету ЕС об имплементации Украиной плана действий по визовой либерализации (последний датирован 18 декабря 2015 года), или на Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС от 22 мая 2015 года о выделении кредита Евросоюза на сумму в 1,8 млрд евро. Там много внимание уделено НАБУ, САП, НАПК, но ни намека на такой суд.
Формально идея этого суда - инициатива Петра Порошенко. 30 мая 2016 года появляется президентский законопроект «О судоустройстве и статусе судей», а уже 2 июня Рада принимает его в целом. В нем предусмотрено создание двух высших специализированных судов: по вопросам интеллектуальной собственности и антикоррупционного. Но формат этого суда данным законом не определен, равно как и сроки его создания. В переходных положениях лишь указано, что «Высший антикоррупционный суд образуется, а проведение конкурса на должности судей в этом суде должно быть объявлено в течение двенадцати месяцев со дня вступления в силу закона, который определяет специальные требования к судьям этого суда». То есть суд теоретически может заработать лишь через год после принятия закона, а дедлайн для принятия не установлен.

Да тогда в ходе дебатов в Раде представители «Самопомощи» говорили, что надо создать этот суд скорее и в его составе должны быть иностранцы. Но поговорили и разошлись. Никто извне Украину не торопил. Напротив, живущим на гранты антикорруцпционным активистам некоторое время казалось, что Западу не нужна новая структура.
Так, в сентябре 2016 года сообщая о выступлении Еврокомиссара Йоханнсеа Хана на форуме YES «Украинская правда» с радостью написала: «Комиссар поддержал несколько позиции, которые ранее воспринимались Брюсселем со скепсисом. Речь идет в частности о создании нового антикоррупционного суда, с участием представителей международного сообщества в отборе судей для него». Но такая позиция еще не выглядела мнением всего ЕС. Ведь тема антикоррупционного суда, судя по материалам сайта Евросоюза, не фигурировала в декабре-ноябре 2016 года ни на саммите Украина- ЕС, ни на заседании Совета ассоциации, ни в докладе об имплементации Украиной соглашения об ассоциации.
Все стало меняться с начала 2017 года, когда вопрос закона об Антикоррупционном суде появился в меморандуме с МВФ, который датирован 2 марта.
http://kharkiv2day.pp.ua/article/9584/Антикоррупционный-суд как индикатор-слива-Порошенко
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В Украине
исполняются только те законы, которые выгодны жирным котам...
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посадить бы эту политическую элиту в высшие эшелоны власти и отправить под откос...
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Найголовніше, що вовтузнею з цією "антикорупціонністю" нам випустили чергову "білу ворону". Кілька років в ефірі народу і світовому соЙОБществу пудрили мізки накшталт "створити-не створити", "голосувати - не голосувати", "приймемо-не приймемо", "хочемо - не хочемо..."
А, насправді, попри те , що ці кілька років використали як час, для розкрадання держави всім зрозуміло, що ці "антикорупційні суди", як і аналогічні суди, бюро, проКУРВАтури,(як і все правосуддя в Україні!) лише чергова ланка в системі, що працюватиме ... для ще більшого розкрадання і покривання злодіїв, казнокрадів, хабарників і корупціонерів. За гроші. В Україні стійко сформована державна чиновницько- мєнтовсько-суддівсько-прокурорська мафія.
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Треба не створювати нові суди хоч і з найкращими намірами а повернути українцям віру в правосуддя. Щоб кожен українець йдучи до суду знав, що отримає справедливе рішення а так виходить, створивши новий Антикорупційний суд який розглядатиме корупційні справи всі інші суди залишимо корумпованими.
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Рабочая неделя началась с парада Капитанов Очевидности. Первым с банальностями и труизмами выступил Климкин: Украинская власть должна вернуться на Донбасс

Спасибо, кэп! А то мы не знали.
Вторым поспешил отметиться Сытник: Создание Антикоррупционного суда - это не добрая воля нашей политической элиты, это давление западных партнеров

Жду пафосного заявления Порошенко о том, что "Украина должна быть самостийной!", а также важной новости от Гройсмана: "Повышение тарифов на газ не понравится населению."

Кто там пишет реплики этим актерам? Ребята, покурите хорошую траву, вас читать скучно!
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Наивная вера в
то, что законом можно исправить тех, кто этот закон принимает...
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Когда увидим реальные сроки для петрухиных корешей,тогда и можно будет о чем то говорить.Пока только пиар всех и вся на этом.
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А КАК ЖЕ ОНИ САМИ ПРОТИВ СЕБЯ ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ БУДУТ СОЗДАВАТЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ???
ВСЁ-РАВНО ЧТО ПИЛИТЬ СУК НА КОТОРОМ СИДИШЬ !!!
А ВООБЩЕ МРАЗИ ОНИ КОНКРЕТНЫЕ !
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Вывеску то они создали...
Также они создают вывески -"партии", через которые одни и те же проходимцы проникают из года в зРаду...
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От ейного антикорупционного суда будет точно такая же польза как и от Ситника Чувакам назначат двухсот трехсот тысячные оклады ихним секретарям стотысячные уборщицам и прочим охранникам по штуке другой баксов Ну и все лэв изготовился к прыжку Так в этой готовности он и будет пребывать пока не издохнет А через годков пять лохи с удивлением узнают Что они никому реальный срок не дали Потому что корупции в Украине просто нет
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НАБУ и его группа поддержки хотят, чтобы все судьи были на крючке у НАБУ и штамповали решения, которые нужны Сынику-Лещенко-Шабунину, так и будут бороться не с коррупцией, а с конкурентами дружественных им олигархов.
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Прозрів, чи хоробрості набрався?

"добрая воля нашей политической элиты" і "сферичний кінь у вакуумі" - поняття одного рівня .
До речі, доброї волі політичної еліти (не тільки нашої, української) не існує в природі.
Просто, в розвинутих демократіях вистачає тиску громадян/виборців. В Україні ж - тільки зовнішній тиск дає дієві результати. І Майдани 2004 та 2010 лише підтверджують цю тезу.
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К сожалению, в Украине нет гражданского общества, способного оказывать давление на власть, способного на протест. Народ все молча глотает (как в Рашке), чем власть отлично пользуется.

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а разве у нас есть незаангажированные судьи? Вот НАБУ всё валило на то, что у них нет судов антикоррупционных - а на деле пользовались услугами карманных судей, что НАБУ просто готовили постановления, которые судьи «одобряли», за что НАБУ ему «разрешали» им зарабатывать на других делах, и не пускали в ход заведенные на них дела.
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