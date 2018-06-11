 Создание Антикоррупционного суда - это не добрая воля нашей политической элиты, это давление западных партнеров, - Сытник

Такое мнение выразил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник в программе "Завтра" на телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Инициатива о создании Антикоррупционного суда, имеется в виду законопроект, это не добрая воля нашей политической элиты, это давление со стороны стратегических западных партнеров. Украина на грани дефолта, нужно внешнее финансирование. Но все учреждения, которые могут это сделать, имеется в виду предоставить финансирование, все привязывают это финансирование к созданию не просто Антикоррупционного суда, а независимого Антикоррупционного суда", - сказал он.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.