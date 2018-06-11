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 Политика Украины
  2004  44
Все про:Донбасс (16363) Климкин (1712)

 Украинская власть должна вернуться на Донбасс, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что украинская власть должна вернуться на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ

"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом - это путь к миру. Сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Должны туда вернуться", - написал он.

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Украинская власть должна вернуться на Донбасс, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070781
 
 
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Обидно , что народ СОДЕРЖИТ такое ЧМО как Климкин и ему подобных ................
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Вся зовнішня політика України п р о в а л е н а по всіх векторах. З Клімкіним і К* вже мало хто спілкується. Якщо своїми словами - то наше МЗС у світі не посилають нахуй хіба що ліниві і цигани.
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На Донбас має повернутись українська армія, бо зрадник рошен хоче повернути українську владу на Донбас, призначивши місцеві вибори, де терористи та окупанти призначать себе місцевою українською владою, згідно ідіотських та зрадницьких Мінських угод, підписаних зрадником рошеном, за що він буде відбувати довічний термін! Анатолій Гриценко вже заявив що рошен та вся рошенівсько-яценюковська-регіональна банда будуть сидіти в тюрмі, як тільки Гриценко стане Президентом!
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ну якщо цю мантру клімкінд буде повторювати 100500 разів на день, то може щось зміниться, а може й ні.
Халва, халва, халва.
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Думаю, если б все чинуши которые такое заявляли - типа "там наши браття", "там наши предприятия" , туда поехали и толкали эти речи в лугандоне.
То может что то бы и изменилось. (Меньше идиотов у власти - шанс более умным и талантливым)
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ляшко балабол. он как торговка на привозе.
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Власть воров не сможет вернуться никуда ,только честная,справедливая,патриотичная власть способна решать такие задачи ....
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ну если как ты, не покупать ворованный сахар и бензин - то тогда да...)))
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Вчерась на "112" было небольшое интервью Романа Цымбалюка…….НЕ уйдет крембль с дамбаца,не уйдет и свои войска не выведет.Никакие дамбасцы не хотят обратно в Украину и их АЖ 80%!!!
Все остальные байки и переговорняки, блеФФ.
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Украина вчистую проигрывает информвойну. Думаете тут ( я в Луганске живу) кто-то смотрел видео с признаниями ублюдка "Зари", как Плотва обстреливал свои кварталы? Думаете, тут видели интервью Гиркина насчет "да, это я принес кровь на Донбасс!"?
Тут всерьез народ считает дни, когда "укропы сдохнут" от голода и холода. Тут всерьез показывают, как бабуля какая-нибудь везет "на Украину" баночку варенья из местной жерделы, но нифига не показывают, как полные сумки тащат со стороны Хунты.И еще КАЖДЫЙ день рассказывают про коммунальные тарифы, цену на хлеб в Украине и т.п.
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в основном - так и есть...
у меня в луг. обл. много знакомых, многие с ватой в голове, но есть такие, которые живя там, прекрасно понимают, что к чему.
я называю происходящее на востоке - хоть и очень жестокий, экзамен на вменяемость людей.
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Как бы Вы, человек оттуда, предложили вести информвойну на оккупированных территориях, чтобы она была эффективной?
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Возвращать нужно территорию , а не то быдло которое там находиться. Нужно выбирать. Всегда выбирали территорию.
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80% говорят, захараст - пидараст. и многие дыровцы которые прошли 14 год участвуя в банд формированиях открыто говорят, - если бы мы знали в 14 году что хуйло кинет нас через бубуку то мы бы всех крикунов - зазывал сами бы перестреляли.
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Бла бла бла...А кто против? Только новая власть без убожеств и ворюг.
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сначала власть должна стать украинской, а не маланско-мародерской. Ждут там ваших воровитых свиней, у них своих воров достаточно.
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там не було влади України всі роки .ну якшо подумати ,хіба б сталося там таке ,якби там була наша влада .звідки підтримка Гіркіна та інших така .? отож .не було там влади
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павлуша) твітів Трампа начитався)) і сам почав писати, аля Дональд!
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а з іншої сторони ,нашо шам іх повертати ,шоб вони голосували проти НАТО ,вони завжди будуть за туйло .і це правда .їм потрібен СєРаСер з ковбасою по 2.20 і горілка 3.62 .
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щоб два рази не вставати, давай вже и Закарпаття віддамо, Одещину, чого вже там.... І Львів, бо Польща володіла ним аж 20 років за його майже тисячолітню історію!
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не перебільшуйте .Україна буде там де цього хочуть люди .і це моє переконання .на Донбасі я не бачу такого бажання .на неокупованій частині підтримка України є ,але над цим працюють кацапоСМИ .і тролі шо повно в стрічці .почитайте цю худобу шо вона пише
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А пока эта самая власть только долги убыточных предприятий того места куда она должна вернуться , хочет повесить на остальную часть Украины.
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ключевое здесь - УКРАИНСКАЯ. А вы, извините за напоминание, не знаете даже, что такое Украине и чем определяется украинский народ, какие же вы украинские власти после этого, так, видимость одна. Надо бы исправить.
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Может быть для начала пусть к жителям донбасса вернется их «легитимный»?

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когда власть станет украинской, тогда может и вернется.
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Хм..А к тестю, кавалеру ордена Хуйла, в Крым? Українська влада має повернутися на Донбас, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3497
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Аваков обещал вернуть с 2 тысячами не людями.
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сначала она (власть) должна вернуться на землю и снять розовые очки
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кстати, о порошке.
шутки шутками, но отличное средство для мытья посуды. В армии - первейшее было средство. и никакой радужной пены, продукт-то пищевой!
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прокопенко не взлетает с его пургой, а этот ,,шедевр,, от ватного научного сообщества займет первое место.
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Пока ваша шобла не сидит, шансов на это нет.
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Я донецкий в 7-8 поколениях , прадед с французами и англичанами собственно и построил Донбасс и сделал его Донбассом .. Мы выехали из Донецка 18 июля 2014 года , после того как братский российский снаряд залетел к нам в подъезд на третий этаж ... хорошо хоть не разорвался ..... Что я хочу --- я хочу чтобы мой Донбасс --окружили минными полями -- и сделали минимум лет на 10 ФИЛЬТРАЦИОННУЮ зону -- с частичной отменой прав граждан ... В частности выборов .... Иначе вся эта зараза в виде Депутатов и ползучей российской агрессии расползется по всей Украине .. Тогда , пусть не на этих выборах, -- опять влезут на ТРОН донецкие с ФСБ России и ОНИ уже 2й раз из рук не выпустят народ Украины ... Будут уничтожать политически и --физически ... Хватит либеральничать -- иначе всех чистоплюев либералов -- скоро просто донецкие опять захватят ВЛАСТЬ и попросту повесят на фонарных столбах и ЖУРНАЛИСТОВ тоже ...Только отдельная ФИЛЬТРАЦИОННАЯ зона для всего освобожденного Донбасс на десяток лет минимум ... Я знаю настроения моих одноклассников и родственников в Донбассе сегодня ... Поэтому говорю как есть и что надо .
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Можливо...але років через десять... Щоб ті люди, які кричали *путін ввєді* достатньо насолодилиь *рузькім міром* та получили щеплення від цієі зарази...
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Про что этот идиот блеет???? Вороватый типа президент идиот министр лучшая реклама северному потоку2
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При таких "климкиных" и прочих его начальничках ничего не будет. Шоколадный пришел на 30-40 км не контролируемой границы и в нескольких городах были террористы. А сейчас? Довели твари страну до ручки.
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"Украинская власть должна вернуться на Донбасс" -- А в Крым?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская власть должна вернуться на Донбасс, - Климкин
 
 
 
 
 
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