 Украинская власть должна вернуться на Донбасс, - Климкин

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом - это путь к миру. Сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Должны туда вернуться", - написал он.

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