 Украинская власть должна вернуться на Донбасс, - Климкин

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом - это путь к миру. Сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Должны туда вернуться", - написал он.
Халва, халва, халва.
То может что то бы и изменилось. (Меньше идиотов у власти - шанс более умным и талантливым)
Все остальные байки и переговорняки, блеФФ.
Тут всерьез народ считает дни, когда "укропы сдохнут" от голода и холода. Тут всерьез показывают, как бабуля какая-нибудь везет "на Украину" баночку варенья из местной жерделы, но нифига не показывают, как полные сумки тащат со стороны Хунты.И еще КАЖДЫЙ день рассказывают про коммунальные тарифы, цену на хлеб в Украине и т.п.
у меня в луг. обл. много знакомых, многие с ватой в голове, но есть такие, которые живя там, прекрасно понимают, что к чему.
я называю происходящее на востоке - хоть и очень жестокий, экзамен на вменяемость людей.
шутки шутками, но отличное средство для мытья посуды. В армии - первейшее было средство. и никакой радужной пены, продукт-то пищевой!