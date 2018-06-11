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 Политика Украины
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 Безвизовому режиму с ЕС - год. Мечту миллионов украинцев удалось воплотить в жизнь, - Порошенко

Ровно год в Украине действует безвизовый режим со странами ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"Ровно год в Украине действует безвизовый режим со странами ЕС. То, о чем мечтали миллионы украинцев, удалось воплотить в жизнь.

Уверен, совместными усилиями построим свою мечту будущее для Украины - чтобы украинский народ и Украинское государство как можно скорее вернулись в семью европейских народов", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год действия безвизового режима зафиксировано более 20 млн пересечений украинцами границы с ЕС, - Слободян

Безвизовому режиму с ЕС - год. Мечту миллионов украинцев удалось воплотить в жизнь, - Порошенко 01

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

Отметим, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3070780
 
   
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я тоже через фейсбук и как видишь никакого номера нет. и как ты этот феномен "пояснишь". И еще, я бы попросил тебя быть поосторожнее в навешивании ярлыков и привести примеры моих"провокации нормальных адекватных людей".
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Единственное реальное достижение Порошенко... Безвізовому режиму з ЄС - рік. Мрію мільйонів українців вдалося втілити в життя, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8823с пользой для народа. Особенно ,молодого.
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Не скажите.
Уже едут даже пенсионеры.
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Ну, допустимо, це не єдине його досягнення, але воно не його досягнення. Це всього лише геополітична гра Заходу в форматі експерименту. Їм з великим трудом вдалося змусити реалізаторів мрій українського народу виконати необхідний мінімум умов для здійснення цих мрій. Якщо бути більш точним, то "залізна завіса" впала більше чверті століття назад і всі хто мав таку можливість, вже давно гуляють на Брайтон Біч. Звичайно, підростає і молоде покоління "мрійників", які також не знайдуть для себе місця у феодальному бантустані, і мрію в них, скоріше, взагалі, відібрали ніж дали будь-який шанс її досягти в Україні. Такий шанс має тільки інша категорія "мрійників" і вони по європах з кількома доларами не тиняються, тому що свою злодійську удачу вони ловлять в Україні, а для "мріяти" вже їдуть в Європу.
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разобраться с украинской властью забота украинцев.Железняки с паспортами ФРГ обязаны сурово но справедливо разобраться с подпутинской кагэбэшной курвой.
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Офіцер ФСБ хильнувши ковток дорогого шотландського віскі хвацько пересмикнув карту в колоді.Яку він тасує вже більше 20 років весь час перебуваючи на головних посадах в державі Україна - обікраденій їм і його друзями в щент!!!

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Если бы безвиз можно было бы скоммуниздить как какой-нибудь заводик или шахту - не видали бы украинцы этот безвиз еще очень долго. А так вещица для барыги бесполезная и эфемерная. Нате, хавайте. И не забудьте по три раза в день благодарить.
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Если бы к безвизу ещё разрешение работать в ЕС, а так пустышка.
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не вдалось, от коли поїду тоді, і так кожен має за себе говорити,якісь 20 млн кого? не вірю що стількі людей їздило при такій економіці, може 20 млн. всіх автівок,фур,всього транспорту який перетинає кордон у тому рахунку транзитного
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Кожний день над Україною сходить і заходить сонце. Ви думаєте, що це просто так і ніхто про це не потурбувався? )))
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Ожидаемо много комментариев от питерских. Безвізовому режиму з ЄС - рік. Мрію мільйонів українців вдалося втілити в життя, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8860
Их боль понять можно, у них безвиза нет.
Того самого безвиза, которым их так же "не нужен", как и ЛДНРвской илитке, представительница которой намедни на КПП ноги украинскому воину автомобилем отдавила, так спешила за безвизом, который ну никому в Дыре "не нужен". Безвізовому режиму з ЄС - рік. Мрію мільйонів українців вдалося втілити в життя, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8860

Но подождите, питерские, это еще цветочки, ягодки вам все будут впереди.
Ягодки вам будут, когда за поребриком примут закон о выходе на пенсию в 67 лет, и никто вас, в отличие от украинцев, не прикроет, И тогда поймете вы, что до пенсии, скорее всего, вообще не доживете. Вот тогда вы и запросите украинского гражданства, чтобы получить украинскую пенсию с той же скоростью, что и та самая тетка из ЛДНР, которая ломанулась "по ногам" не только за безвизом, но и за пенсией, вон как ей приперло. Вот и вас "прихватит" точно так же. Безвізовому режиму з ЄС - рік. Мрію мільйонів українців вдалося втілити в життя, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8860
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Офіцер ФСБ, хильнувши келих дорогого шотландського віскі пересминув карту в колоді.Яку тосує вже майже 20 років в обкраденній їм і його друзями Україні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезвизовому режиму с ЕС - год. Мечту миллионов украинцев удалось воплотить в жизнь, - Порошенко
 
 
 
 
 
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