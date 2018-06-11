 Безвизовому режиму с ЕС - год. Мечту миллионов украинцев удалось воплотить в жизнь, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"Ровно год в Украине действует безвизовый режим со странами ЕС. То, о чем мечтали миллионы украинцев, удалось воплотить в жизнь.

Уверен, совместными усилиями построим свою мечту будущее для Украины - чтобы украинский народ и Украинское государство как можно скорее вернулись в семью европейских народов", - написал он.

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Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

Отметим, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря.