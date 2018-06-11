 Безвизовому режиму с ЕС - год. Мечту миллионов украинцев удалось воплотить в жизнь, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.
"Ровно год в Украине действует безвизовый режим со странами ЕС. То, о чем мечтали миллионы украинцев, удалось воплотить в жизнь.
Уверен, совместными усилиями построим свою мечту будущее для Украины - чтобы украинский народ и Украинское государство как можно скорее вернулись в семью европейских народов", - написал он.
Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года.
Отметим, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря.
Вам надо "победы"?
Их есть у меня...
Уже едут даже пенсионеры.
Их боль понять можно, у них безвиза нет.
Того самого безвиза, которым их так же "не нужен", как и ЛДНРвской илитке, представительница которой намедни на КПП ноги украинскому воину автомобилем отдавила, так спешила за безвизом, который ну никому в Дыре "не нужен".
Но подождите, питерские, это еще цветочки, ягодки вам все будут впереди.
Ягодки вам будут, когда за поребриком примут закон о выходе на пенсию в 67 лет, и никто вас, в отличие от украинцев, не прикроет, И тогда поймете вы, что до пенсии, скорее всего, вообще не доживете. Вот тогда вы и запросите украинского гражданства, чтобы получить украинскую пенсию с той же скоростью, что и та самая тетка из ЛДНР, которая ломанулась "по ногам" не только за безвизом, но и за пенсией, вон как ей приперло. Вот и вас "прихватит" точно так же.