 За год действия безвизового режима зафиксировано более 20 млн пересечений украинцами границы с ЕС, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"Если сравнить цифры за год до безвиза и год безвиза, то мы уверенно можем сказать, что безвиз сыграл свою роль, украинцы стали больше ездить в ЕС. Если за год до безвиза мы зафиксировали чуть больше 17,7 млн пересечений украинцами границы с ЕС, то за год безвиза их уже более 20 млн. То есть 2,3 млн пересечений границы украинцами с ЕС - это и чистая динамика, к которой побудило решение о безвизе", - сказал он.

Слободян добавил, что с новым биометрическим паспортом границу пересекли 555 тыс. украинцев (4% от общего количества пересечений).

"В то же время сейчас мы наблюдаем динамику очень быстрого прироста граждан Украины, которые пересекают границу в ЕС, имея биометрический паспорт. Тому две причины. Первая - это начало летнего туристического сезона. А вторая - то, что в старых паспортах граждан срок действия долгосрочных шенгенских виз заканчивается", - отметил Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвизовым режимом со странами ЕС воспользовались полмиллиона украинцев, - Порошенко

Вместе с этим спикер Госпогранслужбы Сергей Гунько в эфире телеканала "112 Украина" подчеркнул, что спрос на оформление биометрических паспортов среди украинцев еще сохраняется.

"Сейчас уже не такое огромное количество, которое мы оформили прошлым летом. За этот год, прошедший оформлено более 5 млн биометрических загранпаспортов. Это очень много. Для сравнения, в предыдущие годы мы оформили до 2,5, то есть более чем в разы вырос спрос", - прокомментировал спикер.

По его словам, очереди за оформлением паспортов еще сохраняются, но ситуация более спокойная.

"Постепенно подключаются ЦПАУ к этой деятельности в больших городах, там ситуация улучшилась. В тех местах, где ЦПАУ еще не подключились - там пока сохраняются очереди. Но мы рассчитываем, что в ближайшее время ситуация исправится... На сегодняшний день эта очередь существенно уменьшились, но задержки еще остаются", - подытожил Сергей Гунько.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня.

Отметим, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря.