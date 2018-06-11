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Все про:Госпогранслужба (2837) безвизовый режим (1339) Слободян (302)

 За год действия безвизового режима зафиксировано более 20 млн пересечений украинцами границы с ЕС, - Слободян

За год действия безвизового режима в Украине зафиксировано более 20 млн пересечений границы с Евросоюзом, что на 2,3 млн больше, чем в предыдущие года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"Если сравнить цифры за год до безвиза и год безвиза, то мы уверенно можем сказать, что безвиз сыграл свою роль, украинцы стали больше ездить в ЕС. Если за год до безвиза мы зафиксировали чуть больше 17,7 млн пересечений украинцами границы с ЕС, то за год безвиза их уже более 20 млн. То есть 2,3 млн пересечений границы украинцами с ЕС - это и чистая динамика, к которой побудило решение о безвизе", - сказал он.

Слободян добавил, что с новым биометрическим паспортом границу пересекли 555 тыс. украинцев (4% от общего количества пересечений).

"В то же время сейчас мы наблюдаем динамику очень быстрого прироста граждан Украины, которые пересекают границу в ЕС, имея биометрический паспорт. Тому две причины. Первая - это начало летнего туристического сезона. А вторая - то, что в старых паспортах граждан срок действия долгосрочных шенгенских виз заканчивается", - отметил Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвизовым режимом со странами ЕС воспользовались полмиллиона украинцев, - Порошенко

Вместе с этим спикер Госпогранслужбы Сергей Гунько в эфире телеканала "112 Украина" подчеркнул, что спрос на оформление биометрических паспортов среди украинцев еще сохраняется.

"Сейчас уже не такое огромное количество, которое мы оформили прошлым летом. За этот год, прошедший оформлено более 5 млн биометрических загранпаспортов. Это очень много. Для сравнения, в предыдущие годы мы оформили до 2,5, то есть более чем в разы вырос спрос", - прокомментировал спикер.

По его словам, очереди за оформлением паспортов еще сохраняются, но ситуация более спокойная.

"Постепенно подключаются ЦПАУ к этой деятельности в больших городах, там ситуация улучшилась. В тех местах, где ЦПАУ еще не подключились - там пока сохраняются очереди. Но мы рассчитываем, что в ближайшее время ситуация исправится... На сегодняшний день эта очередь существенно уменьшились, но задержки еще остаются", - подытожил Сергей Гунько.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня.

Отметим, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3070777
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Откуда у них такие цифры??
Возможности аэропортов ограничена...На западной границе бардак- иногда очереди по 6-8 часов....
Паспорта многие ждут по 3 месяца...
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10 мільйонів пасажиропотік в Борисполі за минулий рік. При тому що два термінала закритих ще.
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Вот именно...Пассажиропоток...а не Украинцы воспользовались безвизами....
Пассажиропоток это и транзиты и иностранцы и все кому не лень)))
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2-ой по пасажиропотоку в Днепре или Харькове?
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та откуда я знаю? я в Запорожье недалеко от аэропорта обитаю. не самый крупный в стране аэропорт, а самолёты десятками в день туды-сюды шастают.
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Что ты лепишь, какие 6-8 часов, 20 мин и проехал, автобусы может и дольше, каждый год пересекаю по 5 раз минимум, ни разу больше часа не стоял. Это с Румынией.
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Ну так экономика сдохла, безвиз в тему! Как раз уезжают активные и думающие... Власти это выгодно.
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По безвизу никто не уезжает, разве что кофе попить, потому безвизом воспользовались только 4%. Государству это невыгодно, это смерть, потому сейчас идёт волна пугалок про заработки за границей.
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Да кучи уехало! А вы думаете почему безвиз дали? Чтобы либерализировать пересечение для полезных украинцев, которые на европейского дядю пашут. А иначе чего его дали?
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По безвизу работать нельзя, а дали потому, что это херня, которая ничего не стоит. У нас и с Гондурасом безвиз и что? А вот то, что заробитчане не платят налоги и пенсионку сильно врезало по бюждету. Уже сейчас орут, что если уедет ещё 3-5 миллионов человек, то пенсии платить будет нечем, а ты тут херню несёшь да ещё и с таким умным видом.
И ещё раз: с безвизом работать, учится или жить дольше 3 месяцев в год НЕЛЬЗЯ!!!
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Херню вы несете. 8 миллионов заробитчан. Вот и весь безвиз... поехали кофе попить и остались на пару месяцев поработать, таких кучу знаю.
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На сезонные работы 3 месяцев хватает.
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Для работы нужна рабочая виза. 96%, которые пересекли границу её имеют, по безвизу только местные к родственникам ездят(читай статью). Без визы работать - это многотысячные штрафы и запрет на въезд в ЕС до 5 лет. Ты рискнёшь таким заради ссаных 30 баксов, которые эта виза стоит?
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Собрать клубнику на польского пана и 2 месяцев хватит и таких десятки тысяч.
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Туристом ходил каждый день на клубничные поля, для развлечения что-то срывал, потом бумажки какие-то за это дали За рік дії безвізового режиму зафіксовано понад 20 млн перетинів українцями кордону з ЄС, - Слободян - Цензор.НЕТ 4777
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Польский пан не будет рисковать, потому сейчас большой недобор. Клубники много погнило. Да и не хватит 2 месяца в году работать, когда с визой можно весь год нормально жить в ЕС и получать достойную зарплату, чем тут на украинского пана за подачку горбатиться. Я и сам решил после выборов линять, бизнес там организовывать ибо тут угробили.
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О! угробили? Так а что вы тогда поддерживаете? Эта страна умирает и это факт.
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Где я чего поддерживаю? Единственная надежда, если Тимошенко станет президентом и то мизерная, если опять Порошенко, то "пора валить" и точка.
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О!!!! Вот тут я вас поддерживаю! Сори если гдето гавкнул! РЕСПЕКТ!
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Фашик порохобот ? Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiy 13 ч.13 часов назад

Прислали в ЛС инфу шо СМИ рф зашёл темник,мол тимошенко не топить,ибо это ставка вовика метрового на выборы Кто что слышал за это?
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Я бы не был так категоричен. Зажравшиеся олигархи скоро поймут, что нельзя платить рабочим копейки, а себе золотые унитазы покупать.
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Они в другом мире живут. Ничего не поймут. Пенсионный возраст поднять - это смогут, а вот зарплаты, чтоб пенсии выросли...
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по безвизу можно к работодателю скатать зато и договориться чтобы рабочую визу открыли.
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А скільки парашутистів вертаються в літак? )))
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Чему тут радоваться? Что все сваливают? Или он думает, что все стали богачами и ездят пить пиво в чехию и завтракать во Францию?
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Яке відношення має "свалівают" до безвізу? Хто хоче той і без нього виїде за кордон.
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Все сваливают, не стали богачами, а только в Польше на клубнике. В общем сльози течуть. Только Харьковский аэропорт едва справляется с потоком чартеров на Анталию. Зубожіння я воно є. Да, Крыму привет большой.
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Народ кто идет на паспортный контроль не подходите к новым стойкам для биометрических паспортов,зависните там надолго,вчера сам сдуру пошел.На обычном контроле пройти можно в два раза быстрее..
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А скільки горобців та ластівок перелетіли через кордон без віз? Апще мрак.
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Сейчас еще Ryanair начнет летать вот и увидим цифры.
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Вот что прочитала в интернете - "Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 10-15 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии."

Так и в Украине Порошенко делает то же самое, за счет одних платит большие пенсии другим. Все как в Рашке. Только что у российских пенсионеров безвиза нет.

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"Только что у российских пенсионеров безвиза нет."



прочитав это, украинские пенсионеры облегчённо выдохнули ?!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа год действия безвизового режима зафиксировано более 20 млн пересечений украинцами границы с ЕС, - Слободян
 
 
 
 
 
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