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 Антикоррупционный суд начнет слушать первые дела в декабре этого года - январе следующего, - Холодницкий

Создание Антикоррупционного суда замыкает программу антикоррупционной реформы.

Антикоррупционный суд может начать слушать первые дела в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий в программе "Завтра" на телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Создание Антикоррупционного суда замыкает весь процесс создания антикоррупционных органов, собственно, замыкает процесс антикоррупционной реформы. Теперь уже надо ждать результата. Просто надо подождать, чтобы этот суд начал выносить приговоры, и надо дать возможность этому суду быть созданным, набрать судей, и пусть они выносят приговоры. Не обвинительные приговоры для САП или НАБУ, а законные и справедливые, тогда будет к ним доверие. Мы готовы, более 100 дел уже в разных судах. Я надеюсь (это я вижу по развитию работы), что это еще не конец и количество дел будет только увеличиваться. При лучших раскладах, при лучшем содействии этот суд начнет первые дела слушать в декабре этого года - январе следующего года", - сказал он.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070776
 
 
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А он то откуда знает? Это не его сфера влияния, ответственности, обязанностей. Вы Дела хорошо готовьте, чтоб вас потом адвокаты коррупционеров мордой по столу и бумажкам дутым не возили. Чтоб всякие Розенблаты, Мосийчуки, Мартыненгки, Насировы...не бегали потом по ТВ эфирам и не орали что они самые "честные". Вице президент ОНО Федерации Футбола....Коррупцию уже побороло?
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А все остальные коррупционные укрсуды так и будут продолжать брать взятки,выносить неправомерные решения....?

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Дык рехформа же невиданная. Отсеяли только процентов 5 старых. А в Верховный вообще 90% карманных придворных на пожизненное и бешенные зарплаты протащили.
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- Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.(c)
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Поверю только когда увижу гнилую свинью с педаликом за решеткой.
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а у него нет денег на него - всё пошло на боярышник, это же универсальное лекарство...)))
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Це Петро (рило) науськав свою рішучу шістку похвалити боротьби з корупцією,щоб західні партнери не насідали і неодразу зрозуміли,що будь яке починання з боку соєвої шобли,це лише фікція...
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що ж, антикорупціонерам НАБУ й САП треба підтягнути юридичні знання, а то халтура, як це було раніше, не пройде, якщо дійсно будуть судді - професіонали
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100 справ? антикорупцінери за три роки передали лише 100 справ в суди - це смішна цифра, особливо на фоні жирного фінансування. і дуже сумніваюсь, що відсутність антикорупційного суду заважала розслідувати більше корупційних схем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный суд начнет слушать первые дела в декабре этого года - январе следующего, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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