 Антикоррупционный суд начнет слушать первые дела в декабре этого года - январе следующего, - Холодницкий

Антикоррупционный суд может начать слушать первые дела в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий в программе "Завтра" на телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Создание Антикоррупционного суда замыкает весь процесс создания антикоррупционных органов, собственно, замыкает процесс антикоррупционной реформы. Теперь уже надо ждать результата. Просто надо подождать, чтобы этот суд начал выносить приговоры, и надо дать возможность этому суду быть созданным, набрать судей, и пусть они выносят приговоры. Не обвинительные приговоры для САП или НАБУ, а законные и справедливые, тогда будет к ним доверие. Мы готовы, более 100 дел уже в разных судах. Я надеюсь (это я вижу по развитию работы), что это еще не конец и количество дел будет только увеличиваться. При лучших раскладах, при лучшем содействии этот суд начнет первые дела слушать в декабре этого года - январе следующего года", - сказал он.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.