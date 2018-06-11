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Все про:G7 (231) Канада (1097) Меркель (1523) США (13794) Евросоюз (11906) Трюдо Джастин (82) Трамп (1833)

 На партнерство США и ЕС больше нельзя просто так полагаться, - Меркель об отказе Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита G7

Трансатлантическое партнерство еще действует, но полагаться на него можно все меньше. Ангела Меркель прокомментировала единоличное решение Трампа отозвать свою подпись под итоговым документом саммита G7.

Разочаровывающим" и "удручающим" назвала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) решение президента США Дональда Трампа отозвать свою подпись под коммюнике по итогам саммита G7. Об этом она заявила в воскресенье, 10 июня, в программе канала ARD "Anne Will", пишет Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

По словам Меркель, она до сих пор придерживается мнения, что Трамп "по многим вопросам" разделяет принципы и ценности G7. "Однако отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом", - отметила Меркель. Она подчеркнула, что не считает это событие концом транслантического партнерства, однако считает, что "больше на него нельзя просто так полагаться". При этом глава правительства ФРГ высказалась за сохранение формата G7.

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Меркель также поддержала решение ЕС об ответных мерах на американские пошлины на сталь и алюминий из Европы. "Мы не позволим раз за разом получать выгоду за наш счет", - сказала она. Это касается, по словам канцлера, и угроз Трампа о введении пошлин на иностранные, в том числе немецкие автомобили. Тогда ЕС снова придется подумать, как на это ответить, сказала она.

После завершения в Канаде саммита G7 президент США Дональд Трамп в воскресенье, 10 июня, неожиданно отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением. Это стало первым подобным случаем в истории формата "большой семерки".

Свое решение Трамп мотивировал позицией канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно новых таможенных пошлин США на сталь и алюминий. "Джастин Трюдо в ходе саммита G7 выглядел таким мягким и скромным, а после моего отъезда сказал на пресс-конференции, что "пошлины США были довольно оскорбительными" и что ему "не сядут на голову". Очень нечестно и слабо!" – написал президент США на своей странице в Twitter. 

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Впоследствии ситуацию начали комментировать официальные представители Белого дома. Топ-советник по экономическим вопросам Ларри Кудлов обвинил Трюдо в "измене". "Что же получается: он (Трамп) садится в самолет и улетает, а потом Трюдо начинает "взрывать" его на пресс-конференции? Извините, но это предательство. Это обман партнера", - заявил он в эфире канала CNN, пишет Европейская правда.

Директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро в эфире канала Fox News сделал еще более острое заявление.

"В аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают путь дипломатических измен в отношении президента Трампа, а потом пытаются воткнуть ему нож в спину, когда президент уходит. И это именно то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на своей шутовскй пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо", - прокомментировал этот конфликт представитель Белого дома, отметив, что его заявление основывается на "сигналах, поступающих с борта №1".

Наварро также намекнул, что Канада почувствует последствия этого конфликта.

"Хочу сказать моим канадским друзьям, что это был один из худших политических просчетов канадского лидера в современной канадской истории", - подчеркнул он.

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В ходе пресс-конференции по завершению саммита G7 Джастин Трюдо заявил, что Канада повысит таможенные тарифы для США в ответ на введение Вашингтоном новых пошлин на сталь и алюминий. "Мы не хотели бы это делать, но совершенно точно пойдем на этот шаг, поскольку мы, канадцы, дружелюбные и мудрые, однако не позволим собой командовать", - подчеркнул Трюдо.

Источник: https://censor.net.ua/n3070774
 
 
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Пенсов возле украинских баков ни разу не видел, а вот алкашей полно. На городской свалке вообще мафия, туда не втиснуться. Кацапы же не гнушаются ни чем, лишь бы на шару. Будут жрать с лопаты или копья, как свиньи.
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ті дурак? краще спитай у мерхельші - скільки вона бабла відгребла за "північний потік - 2", дурачок містечковий.
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Скажу вашим же языком. Надо наладить диалог, надо не допустить эскалации,надо иметь осторожный оптимизм. садиться за стол переговоров и давать товарам из США "особый статус" по формуле "Джона из Техаса"
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Эх, придётся теперь тратиться на собственные армии, интересно кого будут рекрутировать, восстановит ли Франция в полной мене свой иностранный легион.
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торопись - принимают до 40 - 30 отжиманий,50 приседаний,2800 за 12 минут и медкомиссия - если все нормально -то через 4 месяца ботаешь по французски и поешь Марсельезу ,только подъем в 5.00 ,но привыкнешь - гражданство через 4 года ,но в 40 на пенсию не заработаешь,надо 15 лет выслуги - комиссию не пройдешь)))
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народ,кому интересно,пенсию платят в любой стране мира,разговариваешь после 15 лет без акцента,да и думаешь уже на французом,только Францию практически, за время службы не видишь ,все на заморских территориях,так шо можно потом жить где пожелаешь,в бывших колониях можно,да и во всем мире или вернуться в Украину можно ))
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разве только что в качестве жертвы парадокса, в примитивности своей уповающей на то, что перед парадоксами и противоречиями ничто не устоит, и потому покорной своему кумиру.
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да на Европу, которая футбольный праздник празднует в гостях у воров и убийц, и во время продолжающихся убийств, полагаться в еще меньшей степени возможно
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Як була Русь буфером від орди - так воно і залишається. Сумно. Але - це ФАКТ.
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идейный буфер между безыдейными стадами? Да это просто околицы Украины быкуют
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а хіба одна європа "празднует"? дивно, в мене інша інфа!
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вот и получается, что все кто так празднуют тоже показывют, что продажны не меньше, чем продажная Европа, которая любому путе за полкопейки готова дать
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гм... а назвеш тих, хто не святкує? Україну не згадувати
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порядочными и разумными людьми, но ты все же в этот раз выиграл, ведь рассуждая о порядочности и разумности невозможно Украину не вспомнить.
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в ширшому контексті... країни назви
чи ти думав, що я від тебе вимагаю поіменного переліку?
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это ж не игра в ЧК, ты не следователь, а я не заключенный)
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И шо ш теперь будет???

-Как там в мире?
-Стабильности нет!...(с)
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Что то мутит этот персонаж. Неужели такой серьезный компромат на него у кремлядей???
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Який компромат? Ти знаєш хто відновив збройні сили братьєв? Європа. Особливо давній партнер росії по пактах. Ними побудуваний центр підготовки спецназу -якщо не помиляюся - на тридцять тисяч в рік. Також мільярди грошей отримала росія від них усіх. А як запахло жареним то вони всі дружно побігли до США, щоб вони їх рятували втретє за століття. При цьому на збройні сили майже жодна країна не виділяє 2% ввп, а США 4%. Та ще і возмущаються і будують нові газогони проти яких виступають США. Ото і весь «компромат»
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Этот спецназ уже показал себя в Сирии. То ли 150, то ли 300 трупов за одну операцию. 😄
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Ванечка, шо ж ты такое дурное? Слышал звон, да не понял о чем? Это ты про межвидовый полигон в Мулино? Так Rheinmetall там все оставил на уровне бетона после опалубки. А дальше винторогие сами ваяли. Очень гордились..... А результат все видели в Сирии.
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Чуваки сиділи на шиї США, не платили на утримання своїх збройних сил, брали взятки скопом і в розніцу од братьєв, будують газопроводи проти яких виступають штати, а потім дивуються що реакція Президента така. Якщо «демократичні» європейці такі горді, то хай забезпечують власну безпеку і тоді роблять як хочуть. А то і рибку сьєсть би і на ... сєсть
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На партнерство США и ЕС больше нельзя просто так полагаться, - Меркель об отказе Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита G7 - Цензор.НЕТ 3219 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 3 ч.3 часа назад
недоумок Трамп умудрился переругаться даже с Канадой и Британией, что для американской внешней политики вообще эксклюзив, ранее невиданный..

это большая удача для мира, получить в это нестабильное время такое дикое мафиозное мурло во главе США..
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канада тримає мита на сільгосппродукцію США 270%, тому її нагнути сам Бог велів. ШО стосується Британії - США і Британія заодно, ніхто з Британією не сварився, окрім мерхельші. Як погода в ольгіно, попка-дурак? На партнерство США і ЄС більше не можна просто так покладатися, - Меркель щодо відмови Трампа підписувати підсумкове комюніке саміту G7 - Цензор.НЕТ 694
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так трампнаш? я уже совсем запутался.
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Скоро в баби Ангели дупа лусне. На три стільця розтягнутися намагається На партнерство США і ЄС більше не можна просто так покладатися, - Меркель щодо відмови Трампа підписувати підсумкове комюніке саміту G7 - Цензор.НЕТ 8957
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Трамп ведет себя как обиженный мальчик. Под стать себе набрал себе помощников. Может он находится под влиянием психотропных препаратов? Во всяком случае, его обидчивость и импульсивность беспрецедентны. Президент не может себя так вести непредсказуемо, это чрезвычайно опасно. И что же Трамп думал, что он будет вести себя как слон в посудной лавке, а "посуда" послушно падать и биться? А она оказалась "металлической". Слабый, больной человек. Так же он себя ведет и с Меланией. Всех родных его тоже жаль. Трамп просто тупой самодур, купленный Россией, унизивший, в очередной раз себя и свою страну.
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Трамп веде себе, як Президент, який захищає національні інтереси США. І якщо гейропа продалась хуйлу - то Трамп і послав її на пуй. А хохлики, які розраховують шо гейропа - їхні союзники, будут дуже розчаровані - гейропа Україну продасть хуйлу тільки разів скільки зможе.
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та так, особливо коли з мільйонера ставав мільярдером.
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Да уж,выбрали себе америкосы на голову недоразумение в презики!!!!!А сейчас у этого клоуна еще и и Ыном историческая встреча,прикиньте в какую позу он сам себя загнал,если еще и сабакоедом огадится,будут тыкать пальцами со всех сторон!
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працівники реального сектора - у захваті від Трампа. Такого зростання біржових індексів не було навіть за часів Рейгана. А показники безробіття досягли історичних мінімумів за всю історію США.
А ти - перебуваєш в паралельній реальності - так і далі перебувай, дурачок. Тобі Трампа на другий срок знову не переобирати. На партнерство США і ЄС більше не можна просто так покладатися, - Меркель щодо відмови Трампа підписувати підсумкове комюніке саміту G7 - Цензор.НЕТ 137
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На меркель ніколи не можна було покладатися і що? Я можу виказати велику занепокоєність корумпованим істеблішментом Німеччини, але корупція там цвіте махровим цвітом.
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Все "отличненько"...самодУр + продажные европейцы = развал коаллиции,что и добивались в крембле.
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продажні хуйлу гейропеці. І який сенс США мати з ними справу?
А Україні?
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то кому на користь непорозуміння між США та Європою?
Україні чи ху#лу?
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Выскажу предположение, что Трамп указал Меркель не покупать железную руду у Рашки!
А то фрау покупает руду у рашки, варит сталь и продаёт США, а также поток-2 делает (тоже вероятно из руды рашки) и тд!
Возможно и Канадский премьер, где-то поучаствовал в закупках руды рашки, но это чисто моё предположение!
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Набагато постіше і глобальніше - Трамп проти будівництва "північного потоку-2"
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Моча русских проституток таки ударила Трампу в голову.
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Кто-то может толком рассказать - что ж такого сказал Трюдо?
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шоб він не сказав, а - канадські мита на сільгосппродукцію США сягають 270%.
Тому Трампу - пох шо він сказав і скаже. На партнерство США і ЄС більше не можна просто так покладатися, - Меркель щодо відмови Трампа підписувати підсумкове комюніке саміту G7 - Цензор.НЕТ 3376
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да они все играют на руку ху йлу и трамп и меркель с ес
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Трамп - конкурент хуйла на ринку нафти та газу, а ЄС - подєльнік.
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Что такое G7 по сравнению с НАТО ?
Больше компромата на Трампа и будет вам подпись.
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Иногда, действительно, складывается впечатление, что "Трамп - путинский ледокол в Европе."(с)
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а те, шо мерхельша - путінській прораб на будівництві "північного потоку-2" в тебе не складається?
поздоровляю тебе, шарику, ти - дурачок.
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у Трампа до сих пор обидка на канадцев за то, что те овер 200 лет тому захватили Вашингтон сожгли Белый Дом
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все простіше - мита на сільгоспродукцію США в Канаді сягають 270%. А канадці продають свою продукцію практично безмитно.
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Тільки повні дебіли на фоні побудови кацапами та ковбасниками "північного потоку-2" можуть гавкати на Трампа і розраховувати на підтримку гейропи.
хуторянські дебіли - вони такі дебіли.
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а куди гейропа та канада можуть збільшити мита, коли вони сягають 1:10 не на користь США?
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европейцам нужно обратиться напрямую к американским законодателям с просьбой провести психиатрическую экспертизу ржавого. это так для порядка. и срочно прикупить пару генералов кгб. хуйло покупает запад на корню. пора показать ему что у запада бабла на порядки больше. просто для начала купить ВСЮ лубянку.(потом их можно и в гаагу...)
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Чем Германия может ответить... ? В итоге будете как кацапня на эльбрусе проектировать свои авто. Видеокарты с калькулятора повытягиваете😁
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа партнерство США и ЕС больше нельзя просто так полагаться, - Меркель об отказе Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита G7
 
 
 
 
 
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