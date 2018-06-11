 На партнерство США и ЕС больше нельзя просто так полагаться, - Меркель об отказе Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита G7

Разочаровывающим" и "удручающим" назвала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) решение президента США Дональда Трампа отозвать свою подпись под коммюнике по итогам саммита G7. Об этом она заявила в воскресенье, 10 июня, в программе канала ARD "Anne Will", пишет Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

По словам Меркель, она до сих пор придерживается мнения, что Трамп "по многим вопросам" разделяет принципы и ценности G7. "Однако отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом", - отметила Меркель. Она подчеркнула, что не считает это событие концом транслантического партнерства, однако считает, что "больше на него нельзя просто так полагаться". При этом глава правительства ФРГ высказалась за сохранение формата G7.

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Меркель также поддержала решение ЕС об ответных мерах на американские пошлины на сталь и алюминий из Европы. "Мы не позволим раз за разом получать выгоду за наш счет", - сказала она. Это касается, по словам канцлера, и угроз Трампа о введении пошлин на иностранные, в том числе немецкие автомобили. Тогда ЕС снова придется подумать, как на это ответить, сказала она.

После завершения в Канаде саммита G7 президент США Дональд Трамп в воскресенье, 10 июня, неожиданно отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением. Это стало первым подобным случаем в истории формата "большой семерки".

Свое решение Трамп мотивировал позицией канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно новых таможенных пошлин США на сталь и алюминий. "Джастин Трюдо в ходе саммита G7 выглядел таким мягким и скромным, а после моего отъезда сказал на пресс-конференции, что "пошлины США были довольно оскорбительными" и что ему "не сядут на голову". Очень нечестно и слабо!" – написал президент США на своей странице в Twitter.

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Впоследствии ситуацию начали комментировать официальные представители Белого дома. Топ-советник по экономическим вопросам Ларри Кудлов обвинил Трюдо в "измене". "Что же получается: он (Трамп) садится в самолет и улетает, а потом Трюдо начинает "взрывать" его на пресс-конференции? Извините, но это предательство. Это обман партнера", - заявил он в эфире канала CNN, пишет Европейская правда.

Директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро в эфире канала Fox News сделал еще более острое заявление.

"В аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают путь дипломатических измен в отношении президента Трампа, а потом пытаются воткнуть ему нож в спину, когда президент уходит. И это именно то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на своей шутовскй пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо", - прокомментировал этот конфликт представитель Белого дома, отметив, что его заявление основывается на "сигналах, поступающих с борта №1".

Наварро также намекнул, что Канада почувствует последствия этого конфликта.

"Хочу сказать моим канадским друзьям, что это был один из худших политических просчетов канадского лидера в современной канадской истории", - подчеркнул он.

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В ходе пресс-конференции по завершению саммита G7 Джастин Трюдо заявил, что Канада повысит таможенные тарифы для США в ответ на введение Вашингтоном новых пошлин на сталь и алюминий. "Мы не хотели бы это делать, но совершенно точно пойдем на этот шаг, поскольку мы, канадцы, дружелюбные и мудрые, однако не позволим собой командовать", - подчеркнул Трюдо.