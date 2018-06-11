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 В течение прошедшей недели было ликвидировано 2 246 пожаров, погибли 12 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 4.06 по 11.06) в Украине было зарегистрировано 2 тыс. 699 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасено 35 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС в течение недели было ликвидировано 2 тыс. 246 пожаров, спасены на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 506 зданий и 45 ед. техники. На пожарах погибли 12 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 169 тыс. грн.

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Кроме того за указанный период пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 290 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 704 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Источник: https://censor.net.ua/n3070773
 
 
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