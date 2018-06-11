 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 7 "Градов" террористов в районе временно оккупированного Миусинска

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 16 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 12 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и семь противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) были задействованы в учениях террористов на полигоне, который расположен ориентировочно в двух километрах к юго-востоку от Бугаевки, что в 37 километрах к юго-западу от Луганска.

Беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия зафиксировал также боевую бронированную машину (типа БТР) возле населенного пункта Молодежное ( в 63 километрах к северо-западу от Луганска. - Ред.) два грузовика военного типа (КамАЗ-4310) с антенной от комплекса радиоразведки "Торн" неподалеку от Дебальцево.

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5 июня 2018 года миссия ОБСЕ зафиксировала размещение четырех установок РСЗО "Град" вблизи оккупированного поселка Новоамвросиевское Донецкой области.