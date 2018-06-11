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Все про:беспилотник (532) Луганщина (3809) ОБСЕ (3176) ГРАД (213)

 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 7 "Градов" террористов в районе временно оккупированного Миусинска

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал на полигоне боевиков семь реактивных систем залпового огня "Град" в районе временно оккупированного Миусинска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 16 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 12 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и семь противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) были задействованы в учениях террористов на полигоне, который расположен ориентировочно в двух километрах к юго-востоку от Бугаевки, что в 37 километрах к юго-западу от Луганска.

Беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия зафиксировал также боевую бронированную машину (типа БТР) возле населенного пункта Молодежное ( в 63 километрах к северо-западу от Луганска. - Ред.) два грузовика военного типа (КамАЗ-4310) с антенной от комплекса радиоразведки "Торн" неподалеку от Дебальцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За май на Донбассе погибли 11 гражданских, 32 ранены, - ОБСЕ

5 июня 2018 года миссия ОБСЕ зафиксировала размещение четырех установок РСЗО "Град" вблизи оккупированного поселка Новоамвросиевское Донецкой области.

Источник: https://censor.net.ua/n3070770
 
 
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Ну якщо НЕТ, то їх там і не буде. (З послання к дамбаським іпеням.)
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І сказав Святий Джим Ватокосець Сірійський:" А якщо скажуть вони, що їхтамнєт, то їх там і не буде!" Послання к їбеням, ч. 2018, вірш 07.02.
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Це інтерпретовано під дамбаські реалії.
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Казнокрады депутаты не могли даже законы нормальные принять по оккупированным территориям. Жёсткие законы для тех кто там проживает, они не просто проживают, они помогают и являются пособниками оккупантов , они не защищают Украину от агрессии.
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Безпілотник ОБСЄ зафіксував 7 "Градів" терористів у районі тимчасово окупованого Міусинська - Цензор.НЕТ 3326

потомственніе шаманки баМбаса сакральніми жестами призівают свою удачу)
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Появилось видео,где расейский целый генерал,дает интервью на фоне С 400 и рассказывает какие они крутые.Но крымский ветер раскачивает надувные С400 на заднем плане.
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Еврогеи служат у жидофошыздов разведкой! Аааааааа!
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Не могу друже,с ноута не получается зайти на цензору.нет и ссыль скопировать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник ОБСЕ зафиксировал 7 "Градов" террористов в районе временно оккупированного Миусинска
 
 
 
 
 
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