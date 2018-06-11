 Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках на западе Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По данным Гидрометцентра, вечером 10 июня и в течение 11 июня в верховье Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,3 - 1,3 м над текущими уровнями", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в местах, где пройдут сильные ливни, возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селей.