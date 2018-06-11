EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  992  6
Все про:Львовщина (1444) погода (2438) ГСЧС (1553) Ивано-Франковская область (277)

 Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках на западе Украины

В верховье Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются ливни и повышение уровня воды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По данным Гидрометцентра, вечером 10 июня и в течение 11 июня в верховье Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,3 - 1,3 м над текущими уровнями", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, - "Укргидрометцентр"

Отмечается, что в местах, где пройдут сильные ливни, возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селей.

Источник: https://censor.net.ua/n3070768
 
 
VEhrNGRrdzVReTh3VERkUmN6bERLekJNVkZGelNIcFJhemxEYURCTFpsRnZXSHBSYlRsSFRUQk1URkYyZEVONU1GbHVVWFZPUXprd1RFSTRNRXBxVVhOMFEzY3dURE5SZG1relVYQk9SMEV3VEVSUmRtUkROakJNTjFGemRFZENNRXh5VVhOT1IxQkpUa01yTUV4SVVYVTVRM2N3V1VoU1ozUkhUUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А на крыме у крысчан все попересыхало. Что не может не радовать.
 показать весь комментарий
 
 
І почнуться зсуви ґрунту де знищені ліси, а потім волатимуть про допомогу.
 показать весь комментарий
 
 
У нас тоже нету дождей с марта. Где густо, а где пусто😕
 показать весь комментарий
 
 
Ще трохи ліси повирубують, то після кожного дожу будуть паводки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках на западе Украины
 
 
 
 
 
 вверх