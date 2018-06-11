 Евросоюз хотел бы видеть Иерусалим столицей двух государств, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщила высокий представитель ЕС на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади.
"Вы знаете, что наша позиция состоит в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина", - сказала Могерини
"Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", – добавила она.
Могерини заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.
Между тем, армия Израиля в Twitter сообщила, что 3 июня нанесла удар по военно-морской базе палестинского исламистского движения ХАМАС и уничтожила выходящий к морю тоннель.
И эти люди -- управляют Европой...
Край непуганых идиотов....
1. Резолюцию ООН об образовании двух государств первыми "попрали" арабы в 1948-м, когда на Израиль напали 5 (!) арабских стран - война за независимость.
2. Евреи боролись за свою страну не с 19-го века, а уже более 3000 лет, и прикрываясь не Холокостом, а Торой, которая признается и мусульманами, и христианами.
То навіщо відповідаєш тупорилому москалеві!
А у Єрусалимі 35% населення - палестинці, робити його столицею - небезпечно і недалекоглядно.
І да, ООН з 1949 року не визнавали столицею Ізраїлю і у своїй резолюції про створення ДВОХ держав (Ізраїлю та Палестини) якраз і пропонували надати Єрусалиму статус міста під міжнародним управлінням.
Не географічно.
Бракує часу для перегляду мапи. А ось суть:
Давайте зробимо Відень столицею всіх країн ЄС!
Решту скасуємо.
Це ж яка економія на урядах, припиздентах, всяких-різних внутрішніх органах ...
Правда, ким же тоді всякі-різні могеріні зароблятимуть...
Что же палестинцы сделали с заводом?
Тупо продали на металлолом. А в захламленных строениях теперь тусуется арабская гопота.
К чему это я? К тому, что ключевой критерий - кто имеет объективные права на Израиль и Иерусалим. Те, кто создал процветающее высокотехнологичное государство на клочке пустыни - или дикари, которые предсказуемо просрут все полимеры и превратят всё в говно и запустение?
Я розумію, що історично це були землі Ізраїлю, але зараз вони заселені арабами. Який сенс триматися за ці землі? Ну блін, не виселять ж звідти всіх арабів (а інакше ізраїльтяни ж не зможуть там жити).
Так само й нам слід відгородитися від зкріпного світу.