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Все про:Иерусалим (54) Израиль (851) Евросоюз (11906) Могерини (354)

 Евросоюз хотел бы видеть Иерусалим столицей двух государств, - Могерини

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини во время визита в Иорданию продолжала настаивать на решении ближневосточного кризиса через сосуществование двух государств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщила высокий представитель ЕС на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади.

"Вы знаете, что наша позиция состоит в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина", - сказала Могерини

"Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США открыли в Иерусалиме. На границе между Израилем и Палестиной погибло 52 протестующих против этого события

Могерини заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

Между тем, армия Израиля в Twitter сообщила, что 3 июня нанесла удар по военно-морской базе палестинского исламистского движения ХАМАС и уничтожила выходящий к морю тоннель.

Источник: https://censor.net.ua/n3070766
 
 
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Маячня. Це як дві хазяйки на одній кухні.
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Одна з яких бажає готувати на сучасній техніці, а інша- на вогнищі.
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І ще й до того ж мріє прип*здячити сковорідкою іншу господиню.
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А давайте и Киев сделаем столицей двух государств! Даже трех -- еще и новоотсосию можно присобачить!
И эти люди -- управляют Европой...
Край непуганых идиотов....
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Пока у Израиля есть мощная армия навряд ли он пойдет на такие сверх- серьезные уступки.
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Некоторые африканские страны в 100 раз больше Израиля. И что?
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По численности нет таких государств в Африке. Там всего вместе взятых чуть больше 1 миллиарда.
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Ви хотіли сказати, поки гебрейське лобі у США змушує цю країну покривати всі ізраїльські авантюри, доти ... далі за Вашим текстом.
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Израиль попрал все законы, наплевал на ООН и захватил чужую территорию. Естественно прикрываясь Холокостом и что им все должны. Но упрекать евреев не стоит, они боролись с конца 19-го века за свою страну любыми методами... Сейчас с Израилем шутки плохи, так как еврейское лобби везде и всюду... Что сказать - молодцы!
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Почти все правильно, но несколько поправок.
1. Резолюцию ООН об образовании двух государств первыми "попрали" арабы в 1948-м, когда на Израиль напали 5 (!) арабских стран - война за независимость.
2. Евреи боролись за свою страну не с 19-го века, а уже более 3000 лет, и прикрываясь не Холокостом, а Торой, которая признается и мусульманами, и христианами.
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І третє : створення єврейської держави, за яку так "боролись" євреї аж протягом ... 3000 років (!) є якраз найбільшою (якщо точніше - фатальною) помилкою Об"єднаних Націй. Через цей гадюшник мілітаризовано сіонізму і розпочнеться ІІІ світова війна. Власне - вона уже розпочинається... не відчуваєте?
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До сих пор помню умоное выражние учитнльнцы в школе, рассуждающая: дескать израильское государство было создано, а палестинское так и нет. С осуждением, за несозданием палестинского. Но вот же, с-с-сука, не уточняла, кто был инициатор создания израильского, кто был противник и кто против кого начал войну сразу же. А то, что за паленстинцы на хрен никому тогда не упёрлись - ни слова. А теперь Могерини озвучивает очень тревожню для Ураины позицию за два государства. Подтвеждается, что наплевать им на государственность Израиля на клочке земли, всякая чушь говорится о праве народов на самоопределение. Какие это такие народы? Арабских стран много, езжай куда хочешь. Может палестинцы особые арабы со своими сказками, бытом , традицияим? Как в Крыму, самоопределение - в унисон с кацапами на западе такое же блеяние звучит. Народ Крыма, надо же, самоопределение совковых свинорусов. Мамоопределяйся- чемодан и в Иорданию или в Козлостан.
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Пропал Ершалаим -- великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана. (с)
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Израильтянам глубоко наплевать на хотелки Могерини и всего Евросоюза. Израиль - одна из немногих стран, которая самостоятельно строит внешнюю политику. Без подсказок могерин.
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Наплевать примерно так же, как и россии.
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Не нужен Израилю современный "Иерусалим", лучше бы вернули арабам его восточную часть, которая не являлась тем самым библейским городом. Развалины библейского города у всех на виду (буквально под носом, в северной части современного Израиля) на не спорной территории, только мало у кого хватает мозгов понять и осознать заблуждения и ошибки людей, религия - это политика, которой совершенно наплевать на подлинную историю (девиз если брехать, то до конца и во всём несмотря на факты - это кредо ограниченных и невежественных людей, которые не могут ни в чём разобраться самостоятельно)!
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То, что называлось "Скифополисом" (город "кочевников", кем древние евреи и были) - это и есть название того места на греческом, где располагался ранее легендарный библейский город!
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подельница куйла своего мнения не имеет ,ибо мозги у нее ,мозги кремлевской курицы и она считает так,как считает шеф рашистского инкубатора
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під ручку обоє водилися по Сінгапурі , як діти в садочку та з рожевими парасолями , а потім щей підскакувал обоє ,,,
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Сделать это несложно, если предложить одним и другим общую идею отражающую способность быть человеком, которая будет для них в равной степени безупречной и привлекательной, и окажется при этом свойственной для Иерусалима. Но похоже, что в Европе не знают как найти такую идею. А ведь она у всех на виду и всегда там была, ее даже иллюстрирует столица Украины Киев, которую третий рейх москва мечтает искоренить за то, что для слишком многих это второй Иерусалим.
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Евросоюз согласится любой город сделать столицей хоть десяти государств, лишь бы никто не нарушал их (ЕС) спокойствия и не мешал сытой жизни.
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Я не хочу, чтобы Украина вступала в этот евробедлам. Напоминает общагу или КПЗ.
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Жиденыш? Вали воевать с братьями палестинцами. Хитрожопая нация.
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Могерини уже успел множество успешных реформ в Украине узреть...Делать, как видно ему больше не..рен. Решил за Ближний Восток взяться... Євросоюз хотів би бачити Єрусалим столицею двох держав, - Могеріні - Цензор.НЕТ 6073
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Ти не бачиш випираючої зайвої хромосоми?
То навіщо відповідаєш тупорилому москалеві!
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Любопытно, почему ЕС так озабочено государственностью палестинцев, но резко против государственности курдов? Двойные стандарты?
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Очень странное мнение. Давайте тогда уже и Лондон сделаем столицей Италии, как правопреемницы Древнего Рима 😄
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Знаєте, є чудовий приклад з історії, як можна зробити. Польський Гданськ (він же німецький Данциг) у 20-30-х роках не належав ані Польщі, ані Німеччині. Він був вільним містом під міжнародним управлінням. Чому так не можна зробити з Єрусалимом? Тим паче, що це святе місце для трьох світових релігій.
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Потому что Иерусалим -- столица Израиля, еврейского государства.
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Офіційно столицею Ізраїля є Тель-Авів...

А у Єрусалимі 35% населення - палестинці, робити його столицею - небезпечно і недалекоглядно.

І да, ООН з 1949 року не визнавали столицею Ізраїлю і у своїй резолюції про створення ДВОХ держав (Ізраїлю та Палестини) якраз і пропонували надати Єрусалиму статус міста під міжнародним управлінням.
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это как и рыбку съесть и начпуй сесть...
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Що там у нас розташоване у центрі Європи?
Не географічно.
Бракує часу для перегляду мапи. А ось суть:
Давайте зробимо Відень столицею всіх країн ЄС!
Решту скасуємо.
Це ж яка економія на урядах, припиздентах, всяких-різних внутрішніх органах ...
Правда, ким же тоді всякі-різні могеріні зароблятимуть...
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Поделюсь небольшим эпизодом, о котором рассказал знакомый из Израиля. Когда после очередной попытки мирного урегулирования израильтяне отдали палестинцам какие-то несколько кварталов, то помимо прочего в этих кварталах был средних размеров завод, если не ошибаюсь, по производству строительных блоков. То есть продукция всегда востребованная, в частности на Ближнем Востоке. Поскольку владельцам завода выплатили нехилую компенсацию, они решили не заморачиваться с вывозом оборудования (устаревшего по израильским меркам) и оставили арабам всё как есть. Технологические линии, электричество, вентиляция... в общем, все системы. Заходи, включай, подвози нехитрое сырьё и начинай производить продукцию. Тем более оборудование хоть и устаревшее, но как для арабов это просто хайтек, т.е. особо квалифицированной рабсилы там не требовалось - функция человека сводилась к присмотру за машинами + простые операции загрузки-отгрузки.
Что же палестинцы сделали с заводом?
Тупо продали на металлолом. А в захламленных строениях теперь тусуется арабская гопота.
К чему это я? К тому, что ключевой критерий - кто имеет объективные права на Израиль и Иерусалим. Те, кто создал процветающее высокотехнологичное государство на клочке пустыни - или дикари, которые предсказуемо просрут все полимеры и превратят всё в говно и запустение?
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Я, якщо чесно, ізраїльтян не розумію. Розумна нація ж. Ну навіщо їм ті палестинські землі? Хай палестинці собі проголошують незалежність, але тоді повністю від них відгородитися, не пускати в Ізраїль на роботу, запровадити візовий режим.

Я розумію, що історично це були землі Ізраїлю, але зараз вони заселені арабами. Який сенс триматися за ці землі? Ну блін, не виселять ж звідти всіх арабів (а інакше ізраїльтяни ж не зможуть там жити).
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> але тоді повністю від них відгородитися, не пускати в Ізраїль на роботу, запровадити візовий режим <

Так само й нам слід відгородитися від зкріпного світу.
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Израиль создал Сталин как шило в заднице арабских государств-« Это заставит арабов повернуться спиной к Британии. Британское влияние будет подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке». В первую арабо-израильскую войну из СССР в Израиль было отправлено большое количество оружия, военных: евреев с опытом участия в войне, армейских офицеров . По свидетельству Судоплатова, использование офицеров советской разведки в боевых и диверсионных операциях против британцев в Израиле было начато в 1946 году .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз хотел бы видеть Иерусалим столицей двух государств, - Могерини
 
 
 
 
 
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