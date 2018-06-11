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 Сестра Сенцова опровергла информацию о том, что просила Путина освободить режиссера

Семья украинского режиссера-политзаключенного Кремля Олега Сенцова не обращалась к Путину с просьбой его освободить.

Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Я такого не говорила, и мы ни о чем Путина не просили", - сказала она.

"Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но о Путине я точно ничего не говорила", - заявила Каплан.

Ранее британское издание The Guardian обнародовало информацию со ссылкой на Каплан о том, что она якобы попросила Путина освободить Олега Сенцова к Чемпионату мира по футболу.

"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", - такую цитату Каплан приводит издание.

Однако эту новость The Guardian подало под заголовком о том, что семья якобы попросила Путина об освобождении Олега.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.По состоянию на 10 июня украинский режиссер-политзаключенный Кремля Олег Сенцов голодает уже 28 дней. 

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Источник: https://censor.net.ua/n3070765
 
 
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І мер Генічеська просив хуйла подати газ в місто. Ага.
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к началу футбола показывают европейские телекомпании слабые потуги ботоксного с мячом, осуждают ФИФА за страну -убийцу так как Рашка бедокурит много, но признать свои действия НЕ хочет. Хотя что с этого, сказать -одно, а НЕ ехать на футбол-совсем другое.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСестра Сенцова опровергла информацию о том, что просила Путина освободить режиссера
 
 
 
 
 
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