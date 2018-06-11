 Враг 32 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены трое украинских воинов, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз с применением тяжелого вооружения - 120 и 82-мм минометов.
На луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на мариупольском направлении - вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское.
Во время боевых действий трое украинских защитников получили ранения. Раненых немедленно эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.
В результате ведения активной обороны, по данным разведки, 1 террорист был уничтожен и 3 ранены.
"Ночью текущих суток, 11 июня, в районе населенного пункта Новотошковское противник применил запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.
По состоянию на 7.00 утра потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
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На пожарах погибли 12 человек,Источник: https://censor.net.ua/n3070773
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Сумской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении сумчанину, который бросил гранату в толпу посетителей ночного клуба. Пострадало 8 человек. Источник: https://censor.net.ua/n3070751
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Складывается впечатление, что в зоне боёв безопаснее.
(щоб заживало як... і не було!)
а нашим Героям - чудових світанків... (без мінометів і без танків)
дякуємо що живі! (тримайтесь)