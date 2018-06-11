 Bellingcat призвал РФ обосновать заявления дипломата Полянского, что доказательства по делу сбитого MH17 "основаны на фейках"

Независимая группа расследователей Bellingcat призвала российскую сторону обосновать свои слова о якобы "фейковых" доказательствах, собранных Объединенной следственной группой (JIT) и Bellingcat по делу о катастрофе рейса MH17, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Призыв распространен в Twitter.

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Издание уточняет, что накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения JIT и Bellingcat, которые расследуют обстоятельства катастрофы малайзийского авиалайнера, "основываются на подделках".

Поэтому представители исследовательской группы просят Полянского подкрепить свои утверждения доказательствами. В Bellingcat отметили, что именно такие доказательства и стали бы тем, что Россия любит называть "полным, тщательным и независимым расследованием".

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Уточняется, что обвинения Полянского прозвучали после того, как группа Bellingcat заявила о ложности срока службы ракет к ЗРК "Бук". Ранее международная совместная следственная группа заявила, что ракетная установка Бук, с которой почти четыре года назад сбили самолет "Малайзийских авиалиний" рейса МН17, прибыла на Донбасс из российской воинской части. Команда следователей пришла к выводу, что "Бук", из которого сбили самолет, был взят из 53-й ракетной бригады российской армии, дислоцированной в Курске.

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Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в июле 2014 году на контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.