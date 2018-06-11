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 Bellingcat призвал РФ обосновать заявления дипломата Полянского, что доказательства по делу сбитого MH17 "основаны на фейках"

Эксперты Bellingcat призвали Россию обосновать слова первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, который заявил, что утверждения следствия по делу MH17 опираются на фейки.

Независимая группа расследователей Bellingcat призвала российскую сторону обосновать свои слова о якобы "фейковых" доказательствах, собранных Объединенной следственной группой (JIT) и Bellingcat по делу о катастрофе рейса MH17, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Призыв распространен в Twitter.

Bellingcat призвал РФ обосновать заявления дипломата Полянского, что доказательства по делу сбитого MH17 основаны на фейках 01

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Издание уточняет, что накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения JIT и Bellingcat, которые расследуют обстоятельства катастрофы малайзийского авиалайнера, "основываются на подделках".

Поэтому представители исследовательской группы просят Полянского подкрепить свои утверждения доказательствами. В Bellingcat отметили, что именно такие доказательства и стали бы тем, что Россия любит называть "полным, тщательным и независимым расследованием".

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Уточняется, что обвинения Полянского прозвучали после того, как группа Bellingcat заявила о ложности срока службы ракет к ЗРК "Бук". Ранее международная совместная следственная группа заявила, что ракетная установка Бук, с которой почти четыре года назад сбили самолет "Малайзийских авиалиний" рейса МН17, прибыла на Донбасс из российской воинской части. Команда следователей пришла к выводу, что "Бук", из которого сбили самолет, был взят из 53-й ракетной бригады российской армии, дислоцированной в Курске.

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Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в июле 2014 году на контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3070762
 
 
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"Обоснование" самое что ни на есть убедительное!
В Аргентине у козлорылых дипламатов арестовали 40 чемоданов отборнейшей дури и теперь их "ломает"... Bellingcat призвал РФ обосновать заявления дипломата Полянского, что доказательства по делу сбитого MH17 "основаны на фейках" - Цензор.НЕТ 1142
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияBellingcat призвал РФ обосновать заявления дипломата Полянского, что доказательства по делу сбитого MH17 "основаны на фейках"
 
 
 
 
 
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