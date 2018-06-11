 Посольство Украины в Великобритании просит Гая Ричи исправить ошибку в видеоролике, где Киев выдан за Россию

Об этом говорится в Twitter диппредставительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Дорогой мистер Гай Ричи, возможно, вы были введены в заблуждение. Напоминаем, что вы снимали в Украине, а не в России. Мы любим нашу страну и гордимся тем, что вы вместе с другими известными кинематографистами выбираете Украину как место съемки. Поэтому мы надеемся, что вы исправите эту ошибку", - говорится в обращении.
Напомним, известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял рекламный ролик для компании Beats by Dr. Dre, которая была основана американским рэпером Dr. Dre и является подразделением корпорации Apple. Сам видеоролик приурочен к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет летом в России. Клип снимался на киевских Березняках, но по сюжету дело происходит в РФ.
А просити повинен гай річі.
Интересно, сколько толерастов вернутся домой в деревянных макинтошах.
Прекрасно.
Відлік пішов.