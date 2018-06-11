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 Политика Украины, Общество
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Все про:Apple (28) Великобритания (1874) Киев (15993) посольство Украины (152) реклама (526) ЧМ-2018 (148)

 Посольство Украины в Великобритании просит Гая Ричи исправить ошибку в видеоролике, где Киев выдан за Россию

Украинские дипломаты напомнили, что ролик Гай Ричи снимал в Украине, и выразили надежду на исправление ошибки.

Об этом говорится в Twitter диппредставительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогой мистер Гай Ричи, возможно, вы были введены в заблуждение. Напоминаем, что вы снимали в Украине, а не в России. Мы любим нашу страну и гордимся тем, что вы вместе с другими известными кинематографистами выбираете Украину как место съемки. Поэтому мы надеемся, что вы исправите эту ошибку", - говорится в обращении.

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Посольство Украины в Великобритании просит Гая Ричи исправить ошибку в видеоролике, где Киев выдан за Россию 01

Напомним, известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял рекламный ролик для компании Beats by Dr. Dre, которая была основана американским рэпером Dr. Dre и является подразделением корпорации Apple. Сам видеоролик приурочен к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет летом в России. Клип снимался на киевских Березняках, но по сюжету дело происходит в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3070761
 
 
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Шиза от великих называется гениальностью.
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Якби не було, але тепер рекламують саме Україну😁
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Посольство повинно у 2 - 3 головних виданнях Великобританії помістити статтю з фотографіями і повною викладкою ситуації. І нікого не просити. А просто у основних виданнях для самих відсталих на пальцям дуже коротко, грамотно й однозначно викласти,що той ролик це повна туфта й лажа. І так, щоб в нього не було іншого варіанту, як виправитися.

А просити повинен гай річі.
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Вот по такому уровню дипломатии весь мир Украину и видит
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Какая же это ошибка? Это не ошибка, это враньё.
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все идет, как я и предполагал - кацапия встречает гостей ЧМ-2018: в Питере проломили череп болельщику из Франции.
Интересно, сколько толерастов вернутся домой в деревянных макинтошах.
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да, даже не предполагал, что так бодро все пойдет.
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КацаПсины делают любой заказ за бугром,дабы посрать в Украине
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На территории США подобным гоффном заведует Дмитрий Саймс,редкая прокремлесвкая сволочь скажу я вам....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство Украины в Великобритании просит Гая Ричи исправить ошибку в видеоролике, где Киев выдан за Россию
 
 
 
 
 
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