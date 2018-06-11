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Все про:заказное убийство (41) Бабченко Аркадий (137) Герман_Борис (19)

 Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк

Организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко просил исполнителя Алексея Цымбалюка "ликвидировать список из 30 человек" к осени 2018 года.

Об этом исполнитель "убийства" Алексей Цымбалюк, который сотрудничал в этом деле со Службой безопасности, рассказал в интервью ВВС, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, первая встреча с Борисом Германом, которого арестовали по подозрению в организации убийства Бабченко, прошла в начале апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос об убийстве Бабченко сначала не стоял, говорилось о дискредитации власти, - адвокат Германа Солодко рассказал, что Россия заказала его подзащитному

"На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц - в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет. Меня это очень заинтересовало - не в том плане, чтобы поработать, а в том, что я понимал: такие вещи происходят для провокаций, а провокации никому в Украине не нужны, во время войны это может закончиться страшной бедой и страшным горем. Соответственно, я как мог проявил заинтересованность, чтобы выведать информацию, узнать больше", - сказал Цымбалюк, уточнив, что конкретное предложение поступило буквально на следующий после встречи день.

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"В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени. Почему до осени - думаю, позже следствие расскажет. Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей - это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра", - уточнил Цымбалюк.

6 апреля Герман прислал Цимбалюку фото и данные Аркадия Бабченко. "Через несколько часов мы встретились у моего дома. Мы переговорили, он уточнил, что речь идет именно о Бабченко. Он, мол, журналист, он всем мешает, русский, враг и так далее. На тот момент я уже был на контакте с СБУ и начал игру с ним. Я просил больше информации: надо было оттягивать время. Больше информации он мне предоставить не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его жительства я сам", - рассказал "киллер".

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Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3070760
 
 
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И на всех только 30 патронов..Осечка исключалась.
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Так же до осени Цымбалюку надо было успеть посадить капусту,зарезать кабана и выдать дочку замуж..
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Какой БРЕД !!! Какой ИДИОТИЗМ преподносят нам !!!
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Очень похоже на правду. Собственно, кому еще поручать совершать убийства как не закаленному бойцу с убеждениями? Тут некоторые из форумчан с 3-ех метров трезвые в тещу не попадут с ПэМа, а разговоров как грязи.
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Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, " - это уже не просто бред, а шизофрения
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Цымбалюк оказывается и суперликвидатор.я оболдеваю от этой шизы.
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Опытный киллер? Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил?...
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бред сивой кобылы. от генигального прокугога для совковых старушек пойдет. А любой вменяемый понимает, что такие разоаботки не даются скопом. исполнителю и его куратору дают одно лицо, а не список. Список может существовать только в головной конторе, скорее всего в одном экземпляре.
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Душевное фото. Танкист ВСУ показывает немецким танкистам шлемофон отжатый у жареного путинского бурята из 4-ой гвардейской Кантемировской танковой дивизии ВС РФ ))
Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк - Цензор.НЕТ 5745
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4-ой гвардейская Кантемировской танковой дивизии SS РФ. Они в танки АЛЕНЕЙ запрягают ? Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк - Цензор.НЕТ 1119
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Для Германа це досить неприємне свідчення, а мабуть є інші докази. Але що готують кацапи восени?
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дай угадаю, осенью можно ожидать очередного вторжения куйла?это уже какое по счету будет?
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солома‏ @elnazaro777 12 ч.12 часов назад

Орки самолично сообщают,что у них вчера 7 тел ушло на дембель в деревянных макинтошах 7-200х только на одном участке,я так понимаю
Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк - Цензор.НЕТ 6611
Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк - Цензор.НЕТ 1329Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк - Цензор.НЕТ 1329
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Почему до осени?
Почему Бабченко- враг Украины? Скорее наоборот. Он бежал из РФ, потому что ему угрожали. Если Цымбалюк этого не знал, то он редкий дурак.
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Какие "заказчики"? Ну где факты? Организатор - агент СБУ Герман по словам агента СБУ Цимбалюка? Герман "разоблачал потенциальных наемников" работая на одно подразделение СБУ, а Цимбалюк "потенциальных заказчиков" работая на другое? А именно так это и выглядит сегодня со всех сторон! И ничего конкретного кацапам не предъявлено. Облажались.
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Получается, что Вася Грицак потерял контроль над ведомством? Даже не знает, какие операции ведомство проводит.
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Так ото ж! Они там "засекретились" в составе 10+Пэтя (чтобы не было утечки!) и провели "спецоперацию". А на чьи деньги это делалось? Говорят что заказчик заплатил 40 тысяч баксов. Где взял организатор Герман деньги? В том же СБУ выдали по ведомости на "антитеррористическую деятельность"?
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Всю муйню оплачивает налогоплательщик.
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А потом еще кто то спрашивает "ну почему ты не хочешь платить все налоги?" Еще и потому что на них долбодятлы проводят "спецоперации".
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8 ч.8 часов назад

Орки долго и упорно строили блиндажи. Пригнали на позицию транспорт со 120-ми минами и стали разворачивать минометы. НО ТУТ ПРИШЛИ ВСУ И РАЗНЕСЛИ СТУГНАМИ ВСЕ В ХЛАМ Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк - Цензор.НЕТ 1368 Группа К-2 54-й бригады просто красавцы.
https://www.facebook.com/backandalive/videos/1039784586178978/
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до вiдома зрадойо*iв - превентивний удар по цілям, які несуть потенціальну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування - один з дієвих методів у військовій стратегії.
Так було і з цією ворожою позицією, коли аеророзвідники помітили транспорт і вигризку противником 120-мм мін та розгортання двох мінометних розрахунків. Перед обстрілом весь особовий склад терористів зібрався порадитись у бліндажі, але так і не зміг втілити заплановане.
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Сбу организатор покушений ,ее человек исполнитель.Сбу - филиал фсб получается !
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Какие там 30??? Он вон шо сегодня на гора выдал:

"Убийство" Бабченко: список потенциальных жертв увеличился до 60 - "киллер" Цимбалюк

Следующими должны были умереть активист Евромайдана и бывший ФСБшник.
Подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман во время подготовки к преступлению называл 60 целей в Украине, которые должны были быть ликвидированы.
Об этом в интервью ВВС Украина рассказал "киллер" Алексей Цимбалюк.
Он рассказал, что во время первой встречи Герман говорил о списке из 30 человек и подчеркивал, что они должны быть ликвидированы к осени. Впоследствии количество целей увеличилось вдвое.
"Мы встретились на парковке одного из торговых центров. Я сел в его автомобиль. Мы поехали, на ходу разговаривали. Разговор касался списка будущих жертв. Имена не назывались, но список, с его слов, на то время вырос с 30 до 60 целей. Для меня это, если честно, звучало как разговор какого-то маньяка", - рассказал он.(с)
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Якщо це матеріали слідства нафіга їх зливати у ЗМІ, хоча хто повірить у цю маячню?) прямо голлівудський бойовик "вбити Білла") а головний герой замість Уми Турман) краще би злили це сценарій бойовика для Тарантіно.
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список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени.Источник: https://censor.net.ua/n

Тридцать объектов за (грубо говоря, лето) 90 дней. По три дня на одно тело. Это какой-то конвейер получается. А киллер-то один, сАвсЭм АдЫн. Леон-киллер от зависти волосы рвёт на парных частях тела.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк
 
 
 
 
 
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