 Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк

Об этом исполнитель "убийства" Алексей Цымбалюк, который сотрудничал в этом деле со Службой безопасности, рассказал в интервью ВВС, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, первая встреча с Борисом Германом, которого арестовали по подозрению в организации убийства Бабченко, прошла в начале апреля.

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"На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц - в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет. Меня это очень заинтересовало - не в том плане, чтобы поработать, а в том, что я понимал: такие вещи происходят для провокаций, а провокации никому в Украине не нужны, во время войны это может закончиться страшной бедой и страшным горем. Соответственно, я как мог проявил заинтересованность, чтобы выведать информацию, узнать больше", - сказал Цымбалюк, уточнив, что конкретное предложение поступило буквально на следующий после встречи день.

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"В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени. Почему до осени - думаю, позже следствие расскажет. Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей - это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра", - уточнил Цымбалюк.

6 апреля Герман прислал Цимбалюку фото и данные Аркадия Бабченко. "Через несколько часов мы встретились у моего дома. Мы переговорили, он уточнил, что речь идет именно о Бабченко. Он, мол, журналист, он всем мешает, русский, враг и так далее. На тот момент я уже был на контакте с СБУ и начал игру с ним. Я просил больше информации: надо было оттягивать время. Больше информации он мне предоставить не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его жительства я сам", - рассказал "киллер".

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Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.