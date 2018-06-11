 Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк

Об этом исполнитель "убийства" Алексей Цымбалюк, который сотрудничал в этом деле со Службой безопасности, рассказал в интервью ВВС, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, первая встреча с Борисом Германом, которого арестовали по подозрению в организации убийства Бабченко, прошла в начале апреля.
"На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц - в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет. Меня это очень заинтересовало - не в том плане, чтобы поработать, а в том, что я понимал: такие вещи происходят для провокаций, а провокации никому в Украине не нужны, во время войны это может закончиться страшной бедой и страшным горем. Соответственно, я как мог проявил заинтересованность, чтобы выведать информацию, узнать больше", - сказал Цымбалюк, уточнив, что конкретное предложение поступило буквально на следующий после встречи день.
"В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени. Почему до осени - думаю, позже следствие расскажет. Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей - это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра", - уточнил Цымбалюк.
6 апреля Герман прислал Цимбалюку фото и данные Аркадия Бабченко. "Через несколько часов мы встретились у моего дома. Мы переговорили, он уточнил, что речь идет именно о Бабченко. Он, мол, журналист, он всем мешает, русский, враг и так далее. На тот момент я уже был на контакте с СБУ и начал игру с ним. Я просил больше информации: надо было оттягивать время. Больше информации он мне предоставить не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его жительства я сам", - рассказал "киллер".
Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Орки самолично сообщают,что у них вчера 7 тел ушло на дембель в деревянных макинтошах 7-200х только на одном участке,я так понимаю
Почему Бабченко- враг Украины? Скорее наоборот. Он бежал из РФ, потому что ему угрожали. Если Цымбалюк этого не знал, то он редкий дурак.
Орки долго и упорно строили блиндажи. Пригнали на позицию транспорт со 120-ми минами и стали разворачивать минометы. НО ТУТ ПРИШЛИ ВСУ И РАЗНЕСЛИ СТУГНАМИ ВСЕ В ХЛАМ Группа К-2 54-й бригады просто красавцы.
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Так було і з цією ворожою позицією, коли аеророзвідники помітили транспорт і вигризку противником 120-мм мін та розгортання двох мінометних розрахунків. Перед обстрілом весь особовий склад терористів зібрався порадитись у бліндажі, але так і не зміг втілити заплановане.
"Убийство" Бабченко: список потенциальных жертв увеличился до 60 - "киллер" Цимбалюк
Следующими должны были умереть активист Евромайдана и бывший ФСБшник.
Подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман во время подготовки к преступлению называл 60 целей в Украине, которые должны были быть ликвидированы.
Об этом в интервью ВВС Украина рассказал "киллер" Алексей Цимбалюк.
Он рассказал, что во время первой встречи Герман говорил о списке из 30 человек и подчеркивал, что они должны быть ликвидированы к осени. Впоследствии количество целей увеличилось вдвое.
"Мы встретились на парковке одного из торговых центров. Я сел в его автомобиль. Мы поехали, на ходу разговаривали. Разговор касался списка будущих жертв. Имена не назывались, но список, с его слов, на то время вырос с 30 до 60 целей. Для меня это, если честно, звучало как разговор какого-то маньяка", - рассказал он.(с)
Тридцать объектов за (грубо говоря, лето) 90 дней. По три дня на одно тело. Это какой-то конвейер получается. А киллер-то один, сАвсЭм АдЫн. Леон-киллер от зависти волосы рвёт на парных частях тела.