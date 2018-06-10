 Члены жюри "Кинотавра" Попогребский и Плахов со сцены фестиваля призвали освободить Олега Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

Со сцены члены жюри - режиссер Алексей Попогребский и кинокритик Андрей Плахов - зачитали совместное обращение освободить Сенцова и Серебренникова.

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Отметим, что гран-при кинофестиваля "Кинотавр" завоевал фильм Натальи Мещаниновой "Сердце мира". Приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм "Русский бес". Анна Слю ("Подбросы" Ивана И. Твердовского) и Степан Девонин ("Сердце мира") признаны лучшими актерами.

Жюри возглавил режиссер Алексей Попогребский. В состав вошли актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, композитор Игорь Вдовин, кинокритик Стас Тыркин, оператор Леван Капанадзе и продюсер Евгений Гиндилис. Андрей Плахов возглавил жюри конкурса "Дебют. Кинотавр".

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Художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68 млн рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Режиссер находится под домашним арестом, он отрицает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.