 Члены жюри "Кинотавра" Попогребский и Плахов со сцены фестиваля призвали освободить Олега Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
Со сцены члены жюри - режиссер Алексей Попогребский и кинокритик Андрей Плахов - зачитали совместное обращение освободить Сенцова и Серебренникова.
Отметим, что гран-при кинофестиваля "Кинотавр" завоевал фильм Натальи Мещаниновой "Сердце мира". Приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм "Русский бес". Анна Слю ("Подбросы" Ивана И. Твердовского) и Степан Девонин ("Сердце мира") признаны лучшими актерами.
Жюри возглавил режиссер Алексей Попогребский. В состав вошли актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, композитор Игорь Вдовин, кинокритик Стас Тыркин, оператор Леван Капанадзе и продюсер Евгений Гиндилис. Андрей Плахов возглавил жюри конкурса "Дебют. Кинотавр".
Художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68 млн рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Режиссер находится под домашним арестом, он отрицает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Вот же, господи, и хфамильячко...
Две буквы убрать - и совсем непечатно будет...
На текущей неделе российский нацлидер Владимир Путин записал видеообращение, в котором отметил, что иностранные гости ЧМ-2018 по футболу будут ощущать себя в России, как дома, и даже на английском языке пригласил футбольных болельщиков приехать в РФ. Вместе с тем, действительность далека от той картинки, которую рисует российская пропаганда.
В частности, как сообщает сайт «Фонтанка», в Санкт-Петербурге таксист отправил гражданина Франции на больничную койку. Избитого 38-летнего француза доставили в Александровскую больницу в половине седьмого утра 9 июня. Мужчину с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом сразу поместили в реанимацию. Виновником своего состояния пострадавший назвал таксиста. По его словам, водитель черных «Жигулей», не удовлетворившись оплатой, избил его, отобрал деньги и в половине пятого утра выбросил неподалеку от Мичуринской, 4, почти в четырех километрах от отеля «Авент Инн».
К вечеру выяснилось, что он не единственный постоялец этой гостиницы, которому испортили впечатления от Петербурга. Помощи полицейских попросил 37-летний земляк пострадавшего. В пять утра там же, на Мичуринской, 4 он столкнулся с невысоким мужчиной в кожаной куртке, который отобрал у туриста недорогой телефон и 5,5 тысяч рублей. По факту обоих нападений возбуждены уголовные дела о разбое.
Ранее группа ИС сообщала о том, как «дорожал» ЧМ-2018 по футболу в России.
посмотрим как увеличится количество "любителей" паРаши в мире...)
респект і уважуха
После всего этого вспоминаешь библейская заповедь "Не сотвори себе кумира"!