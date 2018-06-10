 Суд реабилитировал петлюровского атамана Артеменко-Орлика и его соратников Хоменко-Смутенко и Ногу, - ГПУ

По заявлению прокурора Киевской области, внесенному в порядке ст. 7 Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", решением Апелляционного суда Киевской области реабилитирован петлюровский атаман Киевщины Федор Артеменко-Орлик и его собратья Яков Хоменко-Смутенко и Федор Нога, которые оказывали сопротивление действующему на то время коммунистическому тоталитарному режиму, участвовали в вооруженных отрядах Украинской Народной Республики и совершали другие действия, которые безусловно свидетельствуют об их борьбе за независимость Украины в начале ХХ века, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

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Согласно сообщению, в 1920-1922 годах начали борьбу против большевистских захватчиков отряды под председательством атамана Орлика в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Клавдиево, Бородянки, Тетерева, Радомышля, Иванкова, Дымера, Чернобыля, Фастова, Макарова, которые атаковали большевистские гарнизоны и воинские части Красной армии и проводили агитационную работу среди населения.

Установлено, что за свою освободительную деятельность постановлением Киевской Губернской чрезвычайной комиссии от 26.02.1922 Федор Артеменко-Орлик, Яков Хоменко-Смутенко и Федор Нога признаны врагами советской власти, неисправимыми бандитами и приговорены по ст. 58, ст. 68 ч.ч. 1,2 ст. 76 Уголовного кодекса УССР 1922 к высшей мере наказания - расстрелу.

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"Изучением архивного уголовного дела установлено, что указанные лица необоснованно осуждены за борьбу за независимость Украины, которая проявилась в участии и руководстве вооруженными отрядами УНР, а также в борьбе против действующей власти другим способом. Прокуратура Киевской области отстояла свою принципиальную позицию относительно признания необоснованным осуждение петлюровского атамана Киевщины и двух его соратников к высшей мере наказания - расстрелу и добилась их реабилитации", - говорится в сообщении.