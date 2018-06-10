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 Киевские новости, Общество
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Все про:ГПУ (8703) история (1459) Киевская область (1448) Петлюра (36) УНР (53) реабилитация (186)

 Суд реабилитировал петлюровского атамана Артеменко-Орлика и его соратников Хоменко-Смутенко и Ногу, - ГПУ

Реабилитированы петлюровский атаман Киевщины Федор Артеменко-Орлик и его соратников, которые оказывали сопротивление коммунистическому тоталитарному режиму, борясь независимость для Украины.

По заявлению прокурора Киевской области, внесенному в порядке ст. 7 Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", решением Апелляционного суда Киевской области реабилитирован петлюровский атаман Киевщины Федор Артеменко-Орлик и его собратья Яков Хоменко-Смутенко и Федор Нога, которые оказывали сопротивление действующему на то время коммунистическому тоталитарному режиму, участвовали в вооруженных отрядах Украинской Народной Республики и совершали другие действия, которые безусловно свидетельствуют об их борьбе за независимость Украины в начале ХХ века, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

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Согласно сообщению, в 1920-1922 годах начали борьбу против большевистских захватчиков отряды под председательством атамана Орлика в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Клавдиево, Бородянки, Тетерева, Радомышля, Иванкова, Дымера, Чернобыля, Фастова, Макарова, которые атаковали большевистские гарнизоны и воинские части Красной армии и проводили агитационную работу среди населения.

Установлено, что за свою освободительную деятельность постановлением Киевской Губернской чрезвычайной комиссии от 26.02.1922 Федор Артеменко-Орлик, Яков Хоменко-Смутенко и Федор Нога признаны врагами советской власти, неисправимыми бандитами и приговорены по ст. 58, ст. 68 ч.ч. 1,2 ст. 76 Уголовного кодекса УССР 1922 к высшей мере наказания - расстрелу.

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"Изучением архивного уголовного дела установлено, что указанные лица необоснованно осуждены за борьбу за независимость Украины, которая проявилась в участии и руководстве вооруженными отрядами УНР, а также в борьбе против действующей власти другим способом. Прокуратура Киевской области отстояла свою принципиальную позицию относительно признания необоснованным осуждение петлюровского атамана Киевщины и двух его соратников к высшей мере наказания - расстрелу и добилась их реабилитации", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3070755
 
   
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не все так просто, в 90х туди було легше емігрувати а в наші дні дуже непросто, якби всіх бажаючих пускали то був би масовий відїзд
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Tomás de Torquemada дуралей не истери,не мне,а вообще всем,а ты можешь остаться,толка все равно с тебя нет
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Толку как раз с тебя нет. Пил небось?- Какой-то ты неадекватный.
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не засоряй ветку своими бессмысленными коментариями
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Таким как ты точно, если ты в летнем спальнике под Дебальцево в феврале не ночевал, киздуй в Канаду, там тебя "обогреют"
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ты нас один там ночевал со всей Украины?А когда на гражданку возвращаются чем занимаются не знаешь?едут в Польшу на заработки или бухают дома
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Само собой, не я один. Везде наших хватает, и на заработках в Польше и в сизо Поврежденная психика она такая. Но в основном или в зсу на контракте, или в добровольческих батальонах, кто совсем дисциплину не выносит. Дома такие как ты бухают, им и без Дебальцево впечтлений хватает
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ты меня не знаешь и не мели хрень,о других думать надо,ради какой великой цели им нужно оставаться тут,если реально смотреть ,в Украине нормальной жизни не будет для них и их детей,возможно и внуков от того,что ты веришь в сказки,ничего не поменяется,а в Канаде могли бы счастливо жить,они тебе ничего не должны,как и вообще никому,кроме себя и своих близких
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Про жизнь в Украине ты тоже мало знаешь, как и про жизнь в Канаде. Да "все выехали из Украины", вывод какой "Нужно теперь 15 млн. кацапов завезти, а то у них на Урале климат плохой"?
Тут у нас никто девиз "Эта земля наша земля" не отберет. Еще немного и землю разрешат покупать / продавать, а в Канаде еще поишач пока пару "соток" купишь
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После этого Остап стал произносить тосты.
После тостов "За Просвещение", и "Ирригацию Узбекистана", народ стал расходиться...
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Тим часом фірмі Майкрософт варто повчитися у росіян. От де дбають про клієнта!

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Рада уже всех реабилитировала законом. Украина не правопреемник Советского Союза поэтому украинские судьи не могут отменять действия советских.

Ярослав это пример и его можно судить или реабилитировать. Можно Богдана Хмельницкого судить например за антисемитизм и геноцид евреев и украинцев, за измену Родины и так далее. Да до любой исторической личности при желании можно докопаться.

А вот убийц Небесной Сотни застреливших сотню людей среди белого дня в центре европейской столицы на глазах десятков тысяч свидетелей до сих пор найти не могут. Судьи судившие Майдан реабилитированы и работают дальше.

Российские коллаборанты типа Новинского и Мураева на воле а суды в Украине занимались делами столетней давности на очереди, при этом употребляют российский термин НА Украине.

На очереди видимо Ярослав Мудрый и Данило Галицкий?

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Та не чіпав Хмель пейсатих ані львівських,ані бродівських.Це ляхи придумали.Викуп з міст брав,а ляхи його скинули на них,причім двічі.
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І на деревах замість листя
Висіти будуть коммуністи...Сепаратисти!
Суд реабілітував петлюрівського отамана Артеменка-Орлика та його соратників Хоменка-Смутенка й Ногу, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3500
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Із задоволенням!
Але спочатку- монтажна пінка.
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А, понятно, гастарбайтер москальский, так бы и сказал шо обижают, хлеба не дают. Суд реабілітував петлюрівського отамана Артеменка-Орлика та його соратників Хоменка-Смутенка й Ногу, - ГПУ - Цензор.НЕТ 599
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И кто такая Нога?Ну и погоняло у героев.
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Теперь украинскому суду нужно заняться Шварцбардом. Отменить оправдательный приговор парижского суда присяжных и признать его виновным в убийстве борца за украинскую независимость.
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КацаПсинскую ПАДАЛЬ Мавзолейную не реабилитируют,БЕСЛА и НОРД Ост навечно...
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Подлодка КУРСК утонула....,но я не виноват,я бухал с 12 по 16 августа,мне некогда было спасать подводников... Суд реабілітував петлюрівського отамана Артеменка-Орлика та його соратників Хоменка-Смутенка й Ногу, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3978
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСуд реабилитировал петлюровского атамана Артеменко-Орлика и его соратников Хоменко-Смутенко и Ногу, - ГПУ
 
 
 
 
 
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