 Суд реабилитировал петлюровского атамана Артеменко-Орлика и его соратников Хоменко-Смутенко и Ногу, - ГПУ

По заявлению прокурора Киевской области, внесенному в порядке ст. 7 Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", решением Апелляционного суда Киевской области реабилитирован петлюровский атаман Киевщины Федор Артеменко-Орлик и его собратья Яков Хоменко-Смутенко и Федор Нога, которые оказывали сопротивление действующему на то время коммунистическому тоталитарному режиму, участвовали в вооруженных отрядах Украинской Народной Республики и совершали другие действия, которые безусловно свидетельствуют об их борьбе за независимость Украины в начале ХХ века, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.
Согласно сообщению, в 1920-1922 годах начали борьбу против большевистских захватчиков отряды под председательством атамана Орлика в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Клавдиево, Бородянки, Тетерева, Радомышля, Иванкова, Дымера, Чернобыля, Фастова, Макарова, которые атаковали большевистские гарнизоны и воинские части Красной армии и проводили агитационную работу среди населения.
Установлено, что за свою освободительную деятельность постановлением Киевской Губернской чрезвычайной комиссии от 26.02.1922 Федор Артеменко-Орлик, Яков Хоменко-Смутенко и Федор Нога признаны врагами советской власти, неисправимыми бандитами и приговорены по ст. 58, ст. 68 ч.ч. 1,2 ст. 76 Уголовного кодекса УССР 1922 к высшей мере наказания - расстрелу.
"Изучением архивного уголовного дела установлено, что указанные лица необоснованно осуждены за борьбу за независимость Украины, которая проявилась в участии и руководстве вооруженными отрядами УНР, а также в борьбе против действующей власти другим способом. Прокуратура Киевской области отстояла свою принципиальную позицию относительно признания необоснованным осуждение петлюровского атамана Киевщины и двух его соратников к высшей мере наказания - расстрелу и добилась их реабилитации", - говорится в сообщении.
Тут у нас никто девиз "Эта земля наша земля" не отберет. Еще немного и землю разрешат покупать / продавать, а в Канаде еще поишач пока пару "соток" купишь
После тостов "За Просвещение", и "Ирригацию Узбекистана", народ стал расходиться...
Ярослав это пример и его можно судить или реабилитировать. Можно Богдана Хмельницкого судить например за антисемитизм и геноцид евреев и украинцев, за измену Родины и так далее. Да до любой исторической личности при желании можно докопаться.
А вот убийц Небесной Сотни застреливших сотню людей среди белого дня в центре европейской столицы на глазах десятков тысяч свидетелей до сих пор найти не могут. Судьи судившие Майдан реабилитированы и работают дальше.
Российские коллаборанты типа Новинского и Мураева на воле а суды в Украине занимались делами столетней давности на очереди, при этом употребляют российский термин НА Украине.
На очереди видимо Ярослав Мудрый и Данило Галицкий?
Висіти будуть
коммуністи...Сепаратисти!
Але спочатку- монтажна пінка.