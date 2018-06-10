 Злоумышленнику, который бросил в толпу посетителей ночного клуба в Сумах гранату, сообщено о подозрении, - прокуратура

Как сообщил руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, действия 28-летнего злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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"Установлено, что молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан в соседнем дворе. Как выяснилось, задержанный за 30 минут до взрыва уже приходил в ночной клуб, однако охранники не пустили его внутрь.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, избрания меры пресечения он будет ждать в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

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Напомним, 10 июня около половины шестого утра в ночном клубе "Луна" в Сумах прогремел взрыв. За медицинской помощью обратилось 8 человек, госпитализированы - 7, один из которых находится в реанимационном отделении. Пострадавшим от 18 до 34 лет.