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Все про:граната (592) прокуратура (3159) Сумы (561) хулиганство (228)

 Злоумышленнику, который бросил в толпу посетителей ночного клуба в Сумах гранату, сообщено о подозрении, - прокуратура

Сумской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении сумчанину, который бросил гранату в толпу посетителей ночного клуба.

Как сообщил руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, действия 28-летнего злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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"Установлено, что молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан в соседнем дворе. Как выяснилось, задержанный за 30 минут до взрыва уже приходил в ночной клуб, однако охранники не пустили его внутрь.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, избрания меры пресечения он будет ждать в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

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Напомним, 10 июня около половины шестого утра в ночном клубе "Луна" в Сумах прогремел взрыв. За медицинской помощью обратилось 8 человек, госпитализированы - 7, один из которых находится в реанимационном отделении. Пострадавшим от 18 до 34 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3070751
 
 
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А злоумышленник сообщил, что он не виноват, а его вынудила высокая цена на газ
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а может это был "патриот", узревший в ночном клубе группу "агентов кремля"? Злоумышленнику, который бросил в толпу посетителей ночного клуба в Сумах гранату, сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5814
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я то же склонен к версии что там "НЕ ВСЕ ТАК АДНАЗНАЧНА!!!"))))))
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Теж схильний до думки , що це новий "активіст" - борець проти всіх ( чи член якогось корпусу).
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Зловмисник повідомив, що його задовбали бариги, які довели народ до зубожіння а також ціна на газ
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классное словосочетание " сообщено о подозрении"... Как раз,чтоб в засрашку рвонуть успел.
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Козломордое по долгу службы вставило свой пятак
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Швидше нагазувало )) чи на пальмооливило ))
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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, избрания меры пресечения он будет ждать в изоляторе временного содержанияИсточник: https://censor.net.ua/n3070751 - його вже не випустять - бо на майно "авторитетних людей" цей поганець зазіхнув ... Злоумышленнику, который бросил в толпу посетителей ночного клуба в Сумах гранату, сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4599
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а,ну разве что " на майно"... А то - где там беркутасты делись?
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то зовсім інша історія ... ))
до речі - місцеві "беркутасты" вели себе більш-менш , порівняно з іншими ...але навіть дехто з них втік , а дехто - спокійно служить ...
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не знаю,как там кто себя вел. Но ментораст - он и в Африке ментораст. Что до конкретного случая,то слишком много у нас оружия гуляет: то малолетки у отцов гранаты с патронами "позычают",то сами " отцы" гранатами разбрасываются...
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і це тільки початок !
За 4 роки зброї навезли СТІЛЬКИ , що ... і , до речі , продовжують привозити ...
Рано чи пізно вона "заговорить" по справжньому - це , що є зараз , то лише квіточки ...
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Задержан, а не арестован, сообщено о подозрении, а не предъявлено обвинение - процессуальные этапы...
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по первому - согласен, правильно, а по второму:"сообщено о подозрении"="предъявлено обвинение". новый кпк -старый кпк. этап идентичен, с иным названием.
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Пані! Читайте закони, тоді у вас не буде ідіотських фантазій. Чи то може сонце вам голову напекло?
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учись не хамить,для начала.. Пан... А то в Европу идем,гей-парады для таких,как ты,устраиваем,а ты позоришься своим кугутским хамством. Я не говорю о процессуальных коллизиях. Я говорю об идиотском словосочетании.
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Шо ты там устраиваешь? Ерунду только мелешь
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что,в Ершалаиме гей-парад делегата прислал?)))
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Смотрю тебя тема интересует только не в той ветке строчишь. Тут только дурь показываешь. Уймись и не позорься. Иногда лучше жевать.
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Підтримую 100%. Ця тупа хамка всіх вже дістала. Краще б мовчала.
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тупое ж2 - это как раз ты. Понабирали зечье обрезанное в порохоботы...
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Ідіотські словосполучення у ідіотів таких як ти )))
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за гранаты нужно вводить отдельную статью УК Украины
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С этим погодят. Сначала введут статьи за "негров", "инвалидов", "родителей", за "соловьиную" мову, за "жидов"... Вот за последних могут и расстрельную. Ну, а потом, помолясь, можэ и о гранатах вспомнят.
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у нас свободная страна он имеет полное право не любить евреев и негров
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суто кацапский подход, пока сами не наведем, не будет порядка.
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"Лимонки" разные бывают и вряд ли кто тебе, будучи в здравом уме, кинет ту, у которой "разлет 200 метров", бо может и самому прилететь полная пазуха...
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твои предложения?шерстить всех участников ато?да тут такой кпешь начнет с последствиями куда хуже...тем более выборы уже не за горами
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Что значит "сами"? А законы, тогда, кому, суды и т.д.?
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в каком смысле "сами" разумник?через очередной майдан?
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А что тебя удивляет? Ты видел закон об импичменте?
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Вся беда в том, что большинство до сих пор не понимает, кто именно управляет страной. У нас парламентско-президентская республика, не наоборот, как в раше... В обязанности нашего президента входит армия и внешние отношения и, по-моему, всё... В раше президент за всё отвечает, а у нас -- парламент, шоб им бабы так давали, как они работают...
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судя по риторике ты являешься порохоботом и озвучил мне методичку...все это интересно, но реальность у нас немного другая--президент по прежнему влияет на самою большую фракцию рады, блока его имени
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Да не являюсь я никаким порохоботом... Сам же пишешь "влияет на самою большую фракцию рады"...
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лучше быть порохоботом чем состоять в секте коленопреклонятелей тимошеннице.
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что одно гуано, что другое...ну если тебе один из сортов вкуснее, то я рад за тебя Зловмиснику, який кинув у натовп відвідувачів нічного клубу в Сумах гранату, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4413
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кремляди не навится, что Порох Украину отстаивает? Мне пох на твои вкусы, жуй якутского петуха и не кроши тут на форуме.
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ну ты ж других то по себе не равняй..а что за теза с якутским петухом?не из ольгинской ли методички?
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кацапская логика, мы тут все говноеды порохоботы и тут же по себе не равняй, ты уж определись, а то болтаешься туды суды как ... в проруби.
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тупой порохобот не знает значение слова "гуано"? Зловмиснику, який кинув у натовп відвідувачів нічного клубу в Сумах гранату, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9278 позанимайся тогда самообразованием Зловмиснику, який кинув у натовп відвідувачів нічного клубу в Сумах гранату, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9278
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"мы тут все говноеды порохоботы"--сам сказал, я тебя за язык не тянул, но цитата зачетная Зловмиснику, який кинув у натовп відвідувачів нічного клубу в Сумах гранату, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3799
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долго я ждал, когда тупая порохоботина меня таки в кацапы запишет и таки дождался Зловмиснику, який кинув у натовп відвідувачів нічного клубу в Сумах гранату, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4704 что там еще интересного есть, выкладывай
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недогАняешь? Все общество должно соблюдать эти самые законы и от других требовать, разумник. А вы все ждете, что кто то прийдет и вам все сделает, разжует и в рот отрыгнет.
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ты много уже натребовался?или, как я понимаю после прихода пороха к власти у нас сплошной "законие" поэтому порохоботу можно свою задницу от дивана и не отрывать Зловмиснику, який кинув у натовп відвідувачів нічного клубу в Сумах гранату, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8142
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э геж, можна на диване сидеть и дерьмо на всех лить, тоже занятие мб...
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ну ты явно об этом знаешь не по наслышке, а на своем примере
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ну ну, детский садик пошел в ход, сам дурак и уйди из моей песочницы?
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Почему злоумышленник?
Может, он без злого умысла гранату кинул в тыловых бесконечно отдыхающих крыс.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗлоумышленнику, который бросил в толпу посетителей ночного клуба в Сумах гранату, сообщено о подозрении, - прокуратура
 
 
 
 
 
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