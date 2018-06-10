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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3093) МИД (4581) нормандская четверка (487) Маас (27)

 Хотя интересы Украины и РФ во многом сильно расходятся, следует попробовать все, чтобы добиться длительного перемирия на Донбассе, - Маас

Будущие переговоры министров иностранных дел в "нормандском формате" в Берлине будут сложными. Речь пойдет о миссии ООН для Донбасса.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) в Берлине в понедельник, 11 июня, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он рассказал о намерении обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН. Немецкий чиновник указал, в частности, на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения. Впрочем, по словам Мааса, следует попробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей в Донбассе, которые страдают. В то же время, глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на Востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".

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Напомним, 1 июня Гайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Переговоры в "нормандском формате" 11 июня должны стать первыми после 16-месячного перерыва. Последняя встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года.

В мае главы государств и правительств из "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России.

Источник: https://censor.net.ua/n3070750
 
 
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Пистюлины они желают больше всего и хозяйского твердого стержня. По другому жить не привыкли.
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я хотя и не эксперт но знаю шо ООН в Донбасе не будет .пока Муйло у власти не стоит и думать про это
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да нах Украине твое длительное перемирие ????Украине нужно освобождение Донбасса от кацапсин а не длит. перемирие при котором каждый сцуко день будут гибнуть и получать ранения наши ребята (как это происходит и сейчас во время этого блядского перемирия)
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...і про жодних "терористів" на Донбасі , навіть не згадується !
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Люди на востоке Украины желают мира. Это да! Как все нормальные люди. А вот представители шахтёро-бурятов в раковых образованиях на востоке Украины желают чтобы у всех была такая же жопа, как у них в недорыцпублеках. Эти гайки европейские продолжают строить из себя инфантилов.
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Мир просто тупо ссыт ,и Муйло этим пользуется .все просто ссут .
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Депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Петру Порошенко, а также к членам Кабмина и депутатам ВР с просьбой присоединиться к «Маршу равенства», который пройдет в Киеве.
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депутаты отметили, что президент и правительство должны идти в первых рядах парада. Письмо, в котором украинскому руководству предлагают присоединиться к акции ЛГБТ-сообщества, подписали 35 депутатов Европарламента. В тексте документа Петра Порошенко призывают усилить меры безопасности в преддверии шествия. Более того, евродепутаты утверждают, что власти Украины до сих пор так и не предприняли практически ничего, чтобы защитить права представителей сексуальных меньшинств
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А ты тож хотел присоединиться, но тебя не призвали? Ничего, Данила из Галич-Мерского, у вас вся страна из участников маршей равенства состоит, не ссы. Ты и так в их числе, даже если не приглашён.
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А я сегодня Президента Ганы видел! Правда- в бинокль, он на новострое-причале выступал. Мужественный чудик! Жара- убойная, ему 74 года... а он там шо-то вещает, в самое пекло. Говорят- хороший Президент. Кстати- тоже однотуровый, аж 54% набрал...
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Так это его и в прицел так могли увидеть?.. Хотя интересы Украины и РФ во многом сильно расходятся, следует попробовать все, чтобы добиться длительного перемирия на Донбассе, - Маас - Цензор.НЕТ 6287
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У пэти там и так пэрэмырие, пусть позвонит уточнит
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Не не пративные, у нас женщины красивые и готовить умеют и детей ростят. Вы уж как то сами, друг с другом Хотя интересы Украины и РФ во многом сильно расходятся, следует попробовать все, чтобы добиться длительного перемирия на Донбассе, - Маас - Цензор.НЕТ 4902
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Да всем нравится что два барана на мосту бодаются. Я вижу, эту войну вообще ни кто не хочет останавливать.
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Интерес путинской РФ в том и заключается, чтобы мира на Донбассе не было как можно дольше, либо Украина отказалась бы от интеграции в евроатлантические структуры и признала вассальную зависимость от Кремля. Не то говорит немецкий министр.
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пля, усіх трампоборців-ліберастів як вітром здуло.
Уявляю їхні пости, якби це проголосив Трамп. Хотя интересы Украины и РФ во многом сильно расходятся, следует попробовать все, чтобы добиться длительного перемирия на Донбассе, - Маас - Цензор.НЕТ 8506
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Лиза Богуцкая написала петицию в Конгресс США о признании Путина военным преступникомИюнь 10, 2018Без рубрикиКомментарии: 2Хотя интересы Украины и РФ во многом сильно расходятся, следует попробовать все, чтобы добиться длительного перемирия на Донбассе, - Маас - Цензор.НЕТ 7365Друзья. Я сегодня сделала то, что не сделал ни один политик в Украине за 4 года войны. Я написала Петицию в Конгресс США о признании Президента РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) Владимира Путина военным преступником. Нам с Вами .
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вот, когда последний голандец сдохнет на Донбасе, тогда поговорим о перемирии ... хотя сёла немцев -мионитов на Гуляй-Поле меня впечатлили
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"Наш" петрусь уже как 4 года пробует и у него очень даже жирно получается!!!
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"Наш" петрусь уже как 4 года пробует и у него очень даже жирно получается!!!
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Интересное наблюдение.
И это несмотря на то что их интересы и интересы Украины во многом не сходятся.
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люди "на Востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира" Что то не видать чтобы люди на востоке желали мира. Когда приглашали войну было слышно как кричали путинвведи вайска. Теперь пускай так же кричат путинвыведи
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Эта Гайка-дипломат в мягкой форме доносит месседжи Европы - им чтобы было тихо!
Чей Донбасс, сколько там украинцев погибло и сколько беженцев - им глубоко пофик. Для них это - очаг нестабильности, не более.
Нашим горе-дипломатам и властям, а лучше народу, надо понять это и рассчитывать только на свои собственные силы, а не на мифическую помощь Запада и санкции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХотя интересы Украины и РФ во многом сильно расходятся, следует попробовать все, чтобы добиться длительного перемирия на Донбассе, - Маас
 
 
 
 
 
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