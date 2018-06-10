 Хотя интересы Украины и РФ во многом сильно расходятся, следует попробовать все, чтобы добиться длительного перемирия на Донбассе, - Маас

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) в Берлине в понедельник, 11 июня, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он рассказал о намерении обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН. Немецкий чиновник указал, в частности, на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения. Впрочем, по словам Мааса, следует попробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей в Донбассе, которые страдают. В то же время, глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на Востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".

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Напомним, 1 июня Гайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Переговоры в "нормандском формате" 11 июня должны стать первыми после 16-месячного перерыва. Последняя встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года.

В мае главы государств и правительств из "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России.