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Все про:история (1459) памятник (1774) Польша (4370) фильмы (239)

 Польский институт в Киеве инициировал создание документальных фильмов о памятниках, связанных с историей двух стран

Создать цикл документальных фильмов "Польша-Украина. По следам исторического наследия" о памятниках, связанных с польско-украинской историей, планируют исследователи двух стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, в более ста документальных фильмах должны быть представлены памятники старины, связанные с польско-украинской историей. Среди них и наиболее известные места - Каменец-Подольская крепость, Хотин, Збараж и Львов, и не такие уж известные - замок в Подгорцах, Поморяны и Золочев (во Львовской области). Как рассказывает корреспондент Польского радио в Киеве Павел Бушко, многие из них находятся в руинах.

"Крепости, замки, дворцы и костелы - это свидетельство величия давней Речи Посполитой, - объясняет инициатор проекта, глава Польского института в Киеве Бартош Мусялович. - Мы хотим показать масштаб, величие и размер этого наследия. Тем самым - продемонстрировать потенциал государства, в котором это наследие возникало".

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Цикл коротких документальных фильмов будет распространяться и в Польше, и в Украине. Цель проекта "Польша-Украина. По следам исторического наследия" также - обратить внимание на плохое состояние объектов. Нередко оно является критическим, говорит украинский историк, доктор Александр Алферов. "Это, в первую очередь, крепость в Жовкве, Подгорецкий замок, но также, например, Клеванский замок. Эти памятники требуют скорейшего вмешательства", - отметил он.

Проект реализует "Общество интеграции Польша-Восток", а финансирует Министерство иностранных дел Польши.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070749
 
 
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С одной стороны все поляки построили, с другой москали....
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Кляті ляхи хочуть впарити, що ніби мають щось спільне з українською історією, але чомусь тільки на українській землі... Біля Кракова з Варшавою все тільки їхнє, в Україні - "спільне". Геть цих виродків з української землі й української історії!
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Лиза Богуцкая написала петицию в Конгресс США о признании Путина военным преступникомhttps://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/1866232536760148
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Только надо всегда помнить, что Речь Посполитая это - федеративное государство и Королевство Польское было в его составе, а не Речью Посполитой.
.
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Говорити це ляхам - те ж саме, що кацапапам про сересере - не расєя... Польский институт в Киеве инициировал создание документальных фильмов о памятниках, связанных с историей двух стран - Цензор.НЕТ 439
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У вас более сложная история с вождением и выходом из Королевства Польского, а мы так и оставались ВКЛ, пока Орда вконец не ослабила набегами и не оккупировал...
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Ми в цю срань ніколи не входили, просто частина України була окупованою польською заразою...
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А я, насколько помню, ВКЛ (, Русское и Жемойтское) пришлось часть территории передать Королевству Польскому в обмен на помощь в отражении агрессии Орды...
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Украинцы - это такая нация которая всегда любить когда ее унижают , вот подумайте , что такое бы хотели снять немцы о Вроцлаве он же Бреслау, думаете поляки бы такое разрешили ? Да , никогда !
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"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым"
© Джохар Дудаев, из книги "Атака Ичкерийского Волка". Очерки политической истории Украины".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПольский институт в Киеве инициировал создание документальных фильмов о памятниках, связанных с историей двух стран
 
 
 
 
 
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