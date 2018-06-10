 Польский институт в Киеве инициировал создание документальных фильмов о памятниках, связанных с историей двух стран

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, в более ста документальных фильмах должны быть представлены памятники старины, связанные с польско-украинской историей. Среди них и наиболее известные места - Каменец-Подольская крепость, Хотин, Збараж и Львов, и не такие уж известные - замок в Подгорцах, Поморяны и Золочев (во Львовской области). Как рассказывает корреспондент Польского радио в Киеве Павел Бушко, многие из них находятся в руинах.

"Крепости, замки, дворцы и костелы - это свидетельство величия давней Речи Посполитой, - объясняет инициатор проекта, глава Польского института в Киеве Бартош Мусялович. - Мы хотим показать масштаб, величие и размер этого наследия. Тем самым - продемонстрировать потенциал государства, в котором это наследие возникало".

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Цикл коротких документальных фильмов будет распространяться и в Польше, и в Украине. Цель проекта "Польша-Украина. По следам исторического наследия" также - обратить внимание на плохое состояние объектов. Нередко оно является критическим, говорит украинский историк, доктор Александр Алферов. "Это, в первую очередь, крепость в Жовкве, Подгорецкий замок, но также, например, Клеванский замок. Эти памятники требуют скорейшего вмешательства", - отметил он.

Проект реализует "Общество интеграции Польша-Восток", а финансирует Министерство иностранных дел Польши.

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