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Все про:Беларусь (2686) Китай (936) безвизовый режим (1339)

 Беларусь и Китай договорились о введении безвизового режима

Беларусь и Китай ввели безвизовый режим для владельцев обычных паспортов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Документ принят по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Китая Си Цзиньпином.

"Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником" - заявил Лукашенко во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвизовым режимом со странами ЕС воспользовались полмиллиона украинцев, - Порошенко

Стороны также подписали документы о развитии сотрудничества в других сферах. В частности, межправительственное соглашение о технико-екномичних сотрудничество и соглашение о предоставлении льготного кредита Беларуси для реализации заключительного этапа организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Также читайте: Китайская провинция Хайнань отменила визы для украинцев и граждан еще 58 стран

Источник: https://censor.net.ua/n3070747
 
 
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А в это время на китайско-беларусской границе горят торговые центры и кто-то давит техникой продукты из ЕС.... Беларусь и Китай договорились о введении безвизового режима - Цензор.НЕТ 4275
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да там нейтральная полоса слишком широкая...вот и бесчинствуют на ней.сужать надо Беларусь и Китай договорились о введении безвизового режима - Цензор.НЕТ 5039
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и это позитив, китаицы хоть 0,01% приедит как туристы, это весма внушительная цыфра будет и туризм - отличный бизнес и доход, если не начнёт по совкови пробовать сдирать десять шкур с одной персоны.
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Китайцы захоплят Беларусь как данный восток , сначала как туристы
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они же не руские и не ведёт себя как соранча.
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Китайцы не дураки, чего они забыли посмотреть в Беларусии?
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Пипец белорусам . Смотрите в ютубе на ом тв : Агент Пекина. Россия - собственность Китая
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Что случится с русскими,если китайцы их захватят?Ничего не изменится,только расстреляют российских коррупционеров и вернут долгожданный красный флаг,россияне только рады будут,особенно бабы,столько непьющих мужиков на выбор
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Зачем в тот Китай ездить? Один раз там был, больше не поеду. Дышать в городах реально тяжело. Киевский смог по сравнению с Бейджинским просто чистейший воздух
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Какая ересь. Нет там никакого смога. Город чище и красивее Киева. И Шанхай прекрасен. Но получение визы в Киеве - полный трындец.
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Правильна назва кацапською та українською: Пекін. Треба чисте повітря: в Чензен ("шеньджень" парузкі) катайся Білорусь і Китай домовилися про введення безвізового режиму - Цензор.НЕТ 3849
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бацька с ху*лом соревнуются у кого глазки уже, ботоксный карлик конечно вылитый хунвейбин, но тут бацька его явно обскакал, китайская провинция в центре Европы это что то!
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Фильм "Черновик". Кадр из параллельного мира "Аркан" - метрополии всех миров "функционалов", где Москва... упс... наполовину китайский город

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По книге не так, но жизнь внесла свои коррективы
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Скоро мы увидим, как жареную картошку едят рисовыми палочками.
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До речі, в Китаї більше гомосексуалістів ніж все чоловіче населення РФ. Так що дістанеться навіть кадирівцям.
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Тепер зрозуміло чому Індія їх обігнала за кількістю населення.
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До речи гей парады в Китае не проводятся, с такой помпой как в Киеве.
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До речи гей парады в Китае не проводятся, с такой помпой как в Киеве.
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вдуют тавалиси бацьку, доиграется он
это ж коммунистические кадры, ничего святого кроме мао и текущей политики партии
ленинцы путинского пошиба
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Лиза Богуцкая написала петицию в Конгресс США о признании Путина военным преступникомhttps://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/1866232536760148
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через пару лет или если ускорится, то уже в следуищем году, а некоторые движухе в рашке, и некоторые не верит, скоро за сто зелёных американских рублеи купишь такси и гостиницу с персональной прислугой на всю неделю - от и туристы повеселятся.
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Вот норвежцы тогда повеселятся - скупят весь Мурманск с Североморском и снесут нахрен.
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Так "приору" снимают с конвейера, а джигиты из южных республик без "лада седан-цвет баклажан" уже жить не могут. Білорусь і Китай домовилися про введення безвізового режиму - Цензор.НЕТ 3858
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Чем их "Веста" или "Икс-Рей" не устраивают? Постойте, дайте я угадаю... ценой!
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Надпись за заднем стекле будет наноситься сразу на заводе:
Білорусь і Китай домовилися про введення безвізового режиму - Цензор.НЕТ 9951
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В Минске будет свой Чайна-Таун. А в Шанхае свой Бульба-Таун
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блин это ж какое нашествие до бацьки за картошкой будяя...
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Украінцы, тэму знайшлі... Не дурыце галавы.
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я думаю тут абсолютно всем нет разницы,что будут делать китайцы в Беларуси,так поговорить просто народ собрался на лавочке
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Молодец Батя .Со всеми находит общий язык. Білорусь і Китай домовилися про введення безвізового режиму - Цензор.НЕТ 5833
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь и Китай договорились о введении безвизового режима
 
 
 
 
 
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