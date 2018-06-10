 Беларусь и Китай договорились о введении безвизового режима

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Документ принят по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Китая Си Цзиньпином.
"Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником" - заявил Лукашенко во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.
Стороны также подписали документы о развитии сотрудничества в других сферах. В частности, межправительственное соглашение о технико-екномичних сотрудничество и соглашение о предоставлении льготного кредита Беларуси для реализации заключительного этапа организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.
это ж коммунистические кадры, ничего святого кроме мао и текущей политики партии
ленинцы путинского пошиба
Насправді це круто