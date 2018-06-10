 В Минздраве просят медиков воздержаться от участия в политических мероприятиях

Документ опубликован на сайте МЗ, пишет Цензор.НЕТ.
"К сотрудникам Минздрава Украины начали поступать многочисленные сообщения от врачей, которых призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами", - говорится в сообщении.
МЗ призывает медиков воздержаться от участия в таких мероприятиях, "так как это может привести к использованию врачей в политических целях".
"Просим всех коллег сосредоточиться на предоставлении качественной медицинской помощи пациентам по утвержденному графику работы и участии в профессиональных событиях. О любых совещаниях, конференциях и других мероприятиях, которые проводит МЗ Украины, мы сообщаем через официальные обращения должностных лиц, сайт и официальные каналы в социальных сетях", - указывают в ведомстве.
Также подчеркивается, что давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность.
"Мы просим всех медиков срочно сообщать о всех случаях давления в виде угроз об увольнении, выговорах или штрафах за отказ от участия в этих собраниях по телефону: (044) 200 06 71", - резюмируют в Минздраве.
З.Ы. Правда кое на чем ты таки невпопад без шуток. Из твоего списка в Украине к Пушкину относятся мягко говоря не очень. И совсем не потому что он немного афро-смуглый.
З.Ы,Ы. Я не ошибся? Правильно же "в Украине"?
Золото нации. Бармалей
Chipollino
То, шо с Танчиком шото не так, я понял, когда увидел, как он подволакивает ногу. Я сам так ногу подволакивал, когда спину потянул, и симптомы были ясны, как солнце. Его надо вывозить. И не брать в руки ничего тяжелее туалетной бумаги. И вообще, лежать, и не выделываться.
- Ты видишь, Бармалейро?
- Вижу, - уныло сказал позывной Бармалей, начмед правосеков группы Гонты. - Ущемление. Полгода реабилитации. Его вывозить надо. А как ты его вывезешь? Он за лопату хватается.
- Налбуфином обхуярить, и вывезти, пока спит. Он же свалится с ущемлением через день, макс два.
- А если он по дороге проснется? Тогда вертолет свалится.
Я люблю правосеков. Это алмазное напыление на диске циркулярной пилы нашей армии. Плохо снабжаемые, трижды проклятые, бесстрашные и отпетые, стоящие в самых опасных местах - мое сердце с ними. И в Павлополе дежурит отдельный экипаж Ангелов, чтобы вытащить как можно быстрее. Если с ними шо случится, не дай боже.
А на месте - Бармалей. Врач-анестезиолог правосеков, профессионал, сменивший белый халат на мультикам и койот.
Тав кот. То есть так вот.
***
Була у нас свыня. Сначала она была маленькая, потом выросла в кабана. Стала гоняться за котами, потом за собаками, потом за рядовым составом, потом за сержантским, а когда она начала преследовать офицеров, включая комбата, стало ясно - шутки кончились.
- Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! - сказала Тайра, пыхнув сигаретой. - Но не целиком. Только яйца. Док из одиннадцатого бата знает как, он в селе вырос.
- Та знаю, - сказав Док. - Всьо зробым.
Бармалея мы тогда забрали из госпиталя - а шо поделать, врачей тоже ранят, сапожник же всегда без сапог - довезли до Базы и оставили ночевать, потому что ехать до Павлика было опасно. «Поможешь кабана кастрировать?» - «Какой вопрос!» - ответил Бармалей.
Свин был парализован просроченным налбуфином с хитрыми препаратами и поставлен на разделочный столик летней кухни, в которой он жил. «Ногу до ноги. Морду полотенцем перемотайте, та за ухо трымайте» - сказал опытный в таких делах Док. И мы приступили к операции кастрации бонифация. Но как только мы приступили - у Дока заверещал телефон.
- Ага, - сказал Док в телефор. - Ага… ага… щас… - и уже нам - Ну вы тут сами якось. А мене выклыкають.
И убежал. А мы остались с объебашеным налбуфином, но все еще резвым кабаном, у которого морда перемотана полотенцем, разрезана мошонка, на которой слой сала в палец, и охуевшиие от ситуации до дна.
Да, я кабана в первый раз вижу на таком расстоянии, не считая копченого сала и контактного зоопарка на Политехе. Я вообще в городе вырос.
- Спокойно, - сказал Бармалей, подвигав бородой. - Тут четыре медика. Парамедика Четыре медика могут все. Мы что, операцию до конца не доведем? Мы это, или кто? Юля, держи его за ухо и за полотенце. Джексон, зажим. Горький, потяни вот тут. И держите крепче. О, нормально. Джексон, лигатуру...
Бледный Джексон попытался упасть в обморок, но вскрыл зубами пакет с нитью. «После кабана занимаемся Джексоном» - сказал Бармалей. Джексон стал еще бледнее. «Не ссы Миша, в хорошем смысле. Кофе тебе сделаем»
Через полчаса кабан, шатающийся от налбуфина, уже хрючил довольствие, мы с Бармалеем вытирали руки от крови, а Джексон смотрел в небо. Прибежал Док и спросил: «Ну шо?» Юля чуть не послала него в направление, но просто показала на лежащие на стойке яйца. Яйца ночью сожрали коты.
- Ага, - сказал Док, - Ну всьо нормально, - и убежал опять по своим непонятным батальонным делам.
- Лучше что-то делать, чем ничего не делать - изрек тяжелую мудрость Бармалей. - Мы это, или кто?
***
Я часто сталкиваюсь в жизни со сложными вещами. Натянуть кеды, туго затянутые шнурками в подъеме стопы, успеть на поезд через пробки, найти кредитную карту в недрах рюкзака или перемыть кучу посуды.
Но я всегда вспоминаю слова Бармалея со скальпелем в руках, когда ход уже сделан - мы это, или кто? И если надо подняться в четыре - то я напоминаю себе, что я - «кто», а не «это», а четыре парамедика могут все. И если взял в руки скальпель - то лучше сделать так, как научился, чем не делать ничего.Иначе - нахуя тебя учили?
Танчик, кстати, вернулся через два месяца госпиталя, свалил оттуда самовольно. Уцепил какой-то тяжелый ящик с БК, и тут же поволок ег.о И опять захромал. И Бармалей спросил его строго:
- Ты это, или кто?
справедливости ради они и сами часто согласны что бы их ИСПОЛЬЗОВАЛИ , а потом жалуются на жизнь
Случаем не принуждение врачей администрацией оплачивать тарифы ЖКХ без задолженности или же заключать договора, чтоб высчитывали из зарплат?
.......давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность.
"Мы просим всех медиков срочно сообщать о всех случаях давления в виде угроз об увольнении, выговорах или штрафах за отказ от участия в этих собраниях по телефону: (044) 200 06 71", - резюмируют в Минздраве. Источник: https://censor.net.ua/n3070746.........
Тобто якщо наш головний лікар- скажений БЮТовець примусить мене іти і мітингувати за подільницю Кремля Юльку- я його посаджу до в'язниці.
А головний лікар- "скажений БЮТовець" , через рік після перемоги ЮВТ , піде на підвищення - і хтось тоді буде змушений шукати іншу роботу , бо тоді і Мінстець буде одразу розігнано ...