 В Минздраве просят медиков воздержаться от участия в политических мероприятиях

Документ опубликован на сайте МЗ, пишет Цензор.НЕТ.

"К сотрудникам Минздрава Украины начали поступать многочисленные сообщения от врачей, которых призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами", - говорится в сообщении.

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МЗ призывает медиков воздержаться от участия в таких мероприятиях, "так как это может привести к использованию врачей в политических целях".

"Просим всех коллег сосредоточиться на предоставлении качественной медицинской помощи пациентам по утвержденному графику работы и участии в профессиональных событиях. О любых совещаниях, конференциях и других мероприятиях, которые проводит МЗ Украины, мы сообщаем через официальные обращения должностных лиц, сайт и официальные каналы в социальных сетях", - указывают в ведомстве.

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Также подчеркивается, что давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность.

"Мы просим всех медиков срочно сообщать о всех случаях давления в виде угроз об увольнении, выговорах или штрафах за отказ от участия в этих собраниях по телефону: (044) 200 06 71", - резюмируют в Минздраве.