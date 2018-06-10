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 Общество
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Все про:Минздрав (1604) политика (3046)

 В Минздраве просят медиков воздержаться от участия в политических мероприятиях

Министерство здравоохранения (МЗ) Украины распространило обращение относительно использования врачей в политических манипуляциях.

Документ опубликован на сайте МЗ, пишет Цензор.НЕТ.

"К сотрудникам Минздрава Украины начали поступать многочисленные сообщения от врачей, которых призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами", - говорится в сообщении.

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МЗ призывает медиков воздержаться от участия в таких мероприятиях, "так как это может привести к использованию врачей в политических целях".

"Просим всех коллег сосредоточиться на предоставлении качественной медицинской помощи пациентам по утвержденному графику работы и участии в профессиональных событиях. О любых совещаниях, конференциях и других мероприятиях, которые проводит МЗ Украины, мы сообщаем через официальные обращения должностных лиц, сайт и официальные каналы в социальных сетях", - указывают в ведомстве.

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Также подчеркивается, что давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность.

"Мы просим всех медиков срочно сообщать о всех случаях давления в виде угроз об увольнении, выговорах или штрафах за отказ от участия в этих собраниях по телефону: (044) 200 06 71", - резюмируют в Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/n3070746
 
 
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Шо за бред пардон ,они шо не граждане,чем дальше в лес .....
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Повинна бути тільки одна акція - бариг на палю! Йобнута (за Г.Москалем) імпортна потвора Супрун повинна бути там однією з перших... В іншрму разі не буде ні медицини, ні медиків, ні України.
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правильно, врачи должны лечить, а кондитеры конфеты стряпать, а не лезть в политику. Что из этого вышло мы видим
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вошло нормально, а вот вышло дерьмо В Минздраве просят медиков воздержаться от участия в политических мероприятиях - Цензор.НЕТ 5732
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фарион недоделанный - написано русским языком-языком Пушкина, Лермонтова, Солженицына, Братьев Стругацких,Булгакова. Но тебе дебилу это не понять, потому как дебил. А если ты против вышеперечисленного, то скажи это русскоговорящим ребятам, которые в окопах донбасса тебя "мовного потреота" оберегают.Чтобы запомнил - повторю в третий раз - дебил пятикопеечный
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Ого! А я по простоте душевной думал, что истинным носителем русского языка есть Шнур со своим "Ленинградом" У МОЗ просять медиків утриматися від участі в політичних заходах - Цензор.НЕТ 6278.
З.Ы. Правда кое на чем ты таки невпопад без шуток. Из твоего списка в Украине к Пушкину относятся мягко говоря не очень. И совсем не потому что он немного афро-смуглый.
З.Ы,Ы. Я не ошибся? Правильно же "в Украине"? У МОЗ просять медиків утриматися від участі в політичних заходах - Цензор.НЕТ 3657
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политические мероприятия разные бывают...да и медики тоже

Золото нации. Бармалей

Chipollino

То, шо с Танчиком шото не так, я понял, когда увидел, как он подволакивает ногу. Я сам так ногу подволакивал, когда спину потянул, и симптомы были ясны, как солнце. Его надо вывозить. И не брать в руки ничего тяжелее туалетной бумаги. И вообще, лежать, и не выделываться.

- Ты видишь, Бармалейро?

- Вижу, - уныло сказал позывной Бармалей, начмед правосеков группы Гонты. - Ущемление. Полгода реабилитации. Его вывозить надо. А как ты его вывезешь? Он за лопату хватается.

- Налбуфином обхуярить, и вывезти, пока спит. Он же свалится с ущемлением через день, макс два.

- А если он по дороге проснется? Тогда вертолет свалится.

Я люблю правосеков. Это алмазное напыление на диске циркулярной пилы нашей армии. Плохо снабжаемые, трижды проклятые, бесстрашные и отпетые, стоящие в самых опасных местах - мое сердце с ними. И в Павлополе дежурит отдельный экипаж Ангелов, чтобы вытащить как можно быстрее. Если с ними шо случится, не дай боже.

А на месте - Бармалей. Врач-анестезиолог правосеков, профессионал, сменивший белый халат на мультикам и койот.

Тав кот. То есть так вот.

***
Була у нас свыня. Сначала она была маленькая, потом выросла в кабана. Стала гоняться за котами, потом за собаками, потом за рядовым составом, потом за сержантским, а когда она начала преследовать офицеров, включая комбата, стало ясно - шутки кончились.

- Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! - сказала Тайра, пыхнув сигаретой. - Но не целиком. Только яйца. Док из одиннадцатого бата знает как, он в селе вырос.

- Та знаю, - сказав Док. - Всьо зробым.

Бармалея мы тогда забрали из госпиталя - а шо поделать, врачей тоже ранят, сапожник же всегда без сапог - довезли до Базы и оставили ночевать, потому что ехать до Павлика было опасно. «Поможешь кабана кастрировать?» - «Какой вопрос!» - ответил Бармалей.

Свин был парализован просроченным налбуфином с хитрыми препаратами и поставлен на разделочный столик летней кухни, в которой он жил. «Ногу до ноги. Морду полотенцем перемотайте, та за ухо трымайте» - сказал опытный в таких делах Док. И мы приступили к операции кастрации бонифация. Но как только мы приступили - у Дока заверещал телефон.

- Ага, - сказал Док в телефор. - Ага… ага… щас… - и уже нам - Ну вы тут сами якось. А мене выклыкають.

И убежал. А мы остались с объебашеным налбуфином, но все еще резвым кабаном, у которого морда перемотана полотенцем, разрезана мошонка, на которой слой сала в палец, и охуевшиие от ситуации до дна.

Да, я кабана в первый раз вижу на таком расстоянии, не считая копченого сала и контактного зоопарка на Политехе. Я вообще в городе вырос.

- Спокойно, - сказал Бармалей, подвигав бородой. - Тут четыре медика. Парамедика Четыре медика могут все. Мы что, операцию до конца не доведем? Мы это, или кто? Юля, держи его за ухо и за полотенце. Джексон, зажим. Горький, потяни вот тут. И держите крепче. О, нормально. Джексон, лигатуру...

Бледный Джексон попытался упасть в обморок, но вскрыл зубами пакет с нитью. «После кабана занимаемся Джексоном» - сказал Бармалей. Джексон стал еще бледнее. «Не ссы Миша, в хорошем смысле. Кофе тебе сделаем»

Через полчаса кабан, шатающийся от налбуфина, уже хрючил довольствие, мы с Бармалеем вытирали руки от крови, а Джексон смотрел в небо. Прибежал Док и спросил: «Ну шо?» Юля чуть не послала него в направление, но просто показала на лежащие на стойке яйца. Яйца ночью сожрали коты.

- Ага, - сказал Док, - Ну всьо нормально, - и убежал опять по своим непонятным батальонным делам.

- Лучше что-то делать, чем ничего не делать - изрек тяжелую мудрость Бармалей. - Мы это, или кто?

***
Я часто сталкиваюсь в жизни со сложными вещами. Натянуть кеды, туго затянутые шнурками в подъеме стопы, успеть на поезд через пробки, найти кредитную карту в недрах рюкзака или перемыть кучу посуды.

Но я всегда вспоминаю слова Бармалея со скальпелем в руках, когда ход уже сделан - мы это, или кто? И если надо подняться в четыре - то я напоминаю себе, что я - «кто», а не «это», а четыре парамедика могут все. И если взял в руки скальпель - то лучше сделать так, как научился, чем не делать ничего.Иначе - нахуя тебя учили?

Танчик, кстати, вернулся через два месяца госпиталя, свалил оттуда самовольно. Уцепил какой-то тяжелый ящик с БК, и тут же поволок ег.о И опять захромал. И Бармалей спросил его строго:

- Ты это, или кто?
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каждое гуано пытается ипользовать бюджетников не по назначению .тех же медиков , учителей и прочих подобных.
справедливости ради они и сами часто согласны что бы их ИСПОЛЬЗОВАЛИ , а потом жалуются на жизнь
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треба заспокоїтися і тихо померти , ні в якому разі не можна протестувати
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А что за акции имела в виду патлата санитарка?
Случаем не принуждение врачей администрацией оплачивать тарифы ЖКХ без задолженности или же заключать договора, чтоб высчитывали из зарплат?
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Теперь любых недовольных лаборанткой Супрун мед.работников будут называть политическими смутьянами.
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Я з самого початку казав що треба було брати міністром охорони здоров'я Зоуї де Шанель.
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Коли натовп лікарів змушують демонструвати "одобрямс" нововведенням патлатої В.О - це не політика , а коли лікарі захочуть висловити свою власну думку - це одразу "політикою" зветься ?
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Перечитай все-ж таки текст.

.......давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность.
"Мы просим всех медиков срочно сообщать о всех случаях давления в виде угроз об увольнении, выговорах или штрафах за отказ от участия в этих собраниях по телефону: (044) 200 06 71", - резюмируют в Минздраве. Источник: https://censor.net.ua/n3070746.........
Тобто якщо наш головний лікар- скажений БЮТовець примусить мене іти і мітингувати за подільницю Кремля Юльку- я його посаджу до в'язниці.
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ти можеш посадити лише свою печінку , якщо будеш продовжувати зловживати В Минздраве просят медиков воздержаться от участия в политических мероприятиях - Цензор.НЕТ 7720 ...))
А головний лікар- "скажений БЮТовець" , через рік після перемоги ЮВТ , піде на підвищення - і хтось тоді буде змушений шукати іншу роботу , бо тоді і Мінстець буде одразу розігнано ...
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О, в результаті перемоги Юльки БЮТівці зможуть навіть у російських міністерствах роботу отримати. Найбільш активні з них. Хочеш Лахта-2 керувати?
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МінСтець повинен здохнути, бажано разом з мінстецятами. Бо ті самі ольгінці, різниці - зеро.
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;Мінстець;- байка від ФСБ, як відповідь на розсекречення Ольгіно.
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- тобі ФСБ-СБУ особисто розповідає про свої байки ? ...))
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Ну во-первых, призывать участвовать в каких либо акциях медиков да и всех бюджетников практикует сама власть и их подпевалы, типа рабиновичей, а во-вторых, насрали людям в душу, медицину опустили ниже плинтуса и теперь рекомендуют молчать?! А не слипнется ли у вальцманых там где хоть есть какие нибудь щели!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Минздраве просят медиков воздержаться от участия в политических мероприятиях
 
 
 
 
 
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