 Вопрос активизации Красного Креста по защите прав украинских заложников в России и ОРДЛО будет поднят в Женеве принцессой Лихтенштейна, - Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"С принцессой Софией, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, договорились о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях", - написал Порошенко.
Также представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать наших заложников и обеспечивать гуманитарную помощь, отметил президент.
И Брюссель везде рулит. А В УПОР НЕ ВИДЯТ ЧТО УБИВАЮТ УКРАИНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ?
Е МАЕ. Вроде мир интернета. И даже раскопали все про малазийский Боинг. А УВИДЕТЬ ЧТО УБИВАЮТ УКРАИНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕ МОГУТ?
Северного потока захотелось?
Когда все политики вышли на марш в Париже и показали солидарность - это было не смешно.
В 21 веке то , что лидеры стран молча терпят фиглярство руцького идиота - неправильно. Могли бы пару дней и не поесть.
А Лихтенштейн - Княжество, и принцесса там действительно есть.
https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/1866232536760148