 Вопрос активизации Красного Креста по защите прав украинских заложников в России и ОРДЛО будет поднят в Женеве принцессой Лихтенштейна, - Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"С принцессой Софией, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, договорились о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях", - написал Порошенко.

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Также представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать наших заложников и обеспечивать гуманитарную помощь, отметил президент.

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