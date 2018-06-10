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 Политика Украины
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Все про:заложник (1279) Лихтенштейн (20) Порошенко (14935) Красный Крест (188)

 Вопрос активизации Красного Креста по защите прав украинских заложников в России и ОРДЛО будет поднят в Женеве принцессой Лихтенштейна, - Порошенко

В Женеве будет поднят вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав украинских заложников в РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"С принцессой Софией, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, договорились о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП (обновлено)

Также представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать наших заложников и обеспечивать гуманитарную помощь, отметил президент.

Вопрос активизации Красного Креста по защите прав украинских заложников в России и ОРДЛО будет поднят в Женеве принцессой Лихтенштейна, - Порошенко 01

Также читайте: Порошенко поручил омбудсмену Денисовой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, Крыму и ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/n3070745
 
   
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Тобто таким займається Червоний хрест, а не прокацапська Емнесті інтернешнл.
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Хуйло уже выпускает всех политзаключенных, с принцессой Лихтеншейна шутки плохи.
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может ли повлиять на освобождение украинских заложников принцесса лихтенштейна вопрос риторический,но петя не забыл пропиариться
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...вообще-то: Лихтенштайн -- Светящийся камень! ... а не Лихтенштейн -- стоит и светится...*)
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Та хоч папа римський. Аби не гебнявий Гундяй.
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хватит жрать устриц- объявляйте голодовку в поддержку Сенцова.
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Е МАЕ. Ведь не сороковые, когда пол-Европы было фашистской! ВРОДЕ ТЕПРЬ СПЛОШНЫЕ ДЕМОКРАТЫ. И даже ЕС.
И Брюссель везде рулит. А В УПОР НЕ ВИДЯТ ЧТО УБИВАЮТ УКРАИНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ?
Е МАЕ. Вроде мир интернета. И даже раскопали все про малазийский Боинг. А УВИДЕТЬ ЧТО УБИВАЮТ УКРАИНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ НЕ МОГУТ?
Северного потока захотелось?
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глупость конечно украшает девушек,но это уже слишком
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Вы считаете себя умным ? " а судьи кто??" 😀😀😀
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все все знают и никто не будет голодать,просто не хотят,их это не касается,вот коротко что происходит,а если даже предположить ситуацию,что все европейские политики начали голодовку,это только насмешит хуйла,так понятно?
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А вы привыкли на хйула оглядываться ?
Когда все политики вышли на марш в Париже и показали солидарность - это было не смешно.
В 21 веке то , что лидеры стран молча терпят фиглярство руцького идиота - неправильно. Могли бы пару дней и не поесть.
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вы меня удивляете своей мощной наивностью,судьба заложников зависит от хуйла,все эти марши против терроризма ни к чему не привели,терактов не стало меньше
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погода была прекрасная, принцесса была ужасная Вопрос активизации Красного Креста по защите прав украинских заложников в России и ОРДЛО будет поднят в Женеве принцессой Лихтенштейна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9829
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Відкривачка сьогодні знову щось відкрила.
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Ты посмотри что делается: с Путиным он договорился о посещении заключенных омбудсменами, с лидерам "Большой Семерки" и ЕС о мощном сигнале в поддержку Украины, с принцессой Лихтенштейна об активизации Красного Креста по защите прав украинских заложников в России и ОРДЛО. Прямо не президент, а Фигаро какой-то. Такого расторопного малого обязательно нужно переизбрать на второй срок.
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и не сомневаиса, украинцы это и зделает, они же не рабы под прокси.
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а зачем свободному человеку прокси, чего боятся или кого прятатся?
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Вот вы и ответьте: чего вы боитесь и от кого прячетесь?
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ты идиот? хоть у людей бы спросил а то теперь ........ выглядишь.
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Т.е. вы настаиваете на том, что вы коренной норвежец?
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не ну теперь уже можешь там выше знак вопроса заменить на точку.
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Так, всё. Пятиминутку американо-норвежского общения считаю закрытой. Идите в ж_опу.
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Принц мальдивский и принцесса лихтенштейна это сила ...
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А все дело в том что Это не Война - это УТИЛИЗАЦИЯ активной молодежи и прикрытие для власти. Войну пытаются выиграть стратеги. Стратегия минских посиделок - это снабжения мясорубки
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Правило таке. - Де хто бачить кацапа у будь-якій точкі світу - ТЛУМИТИ треба.
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Президент Порошенко может своего добиться у любой принцессы.
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Костик,ты это... Марина не простит)))) Контору так палишь)))
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Взяти б сокиру та усіх дубогризів порубати...
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Все,кранти!!! Принцеса з Червоним хрестом,де не вміють,не хотілося думати що не хотять,нинішні заправили!!!!
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А я считал, что она- герцогиня. Ведь Лихтенштейн, вроде как Герцогство. А впрочем, принцесса- так принцесса. Пусть будет.
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Герцогство - это Люксембург.
А Лихтенштейн - Княжество, и принцесса там действительно есть.
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лиштенштейн 30 тыщ населения и принцесса колхозница
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Лиза Богуцкая написала петицию в Конгресс США о признании Путина военным преступником

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/1866232536760148
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос активизации Красного Креста по защите прав украинских заложников в России и ОРДЛО будет поднят в Женеве принцессой Лихтенштейна, - Порошенко
 
 
 
 
 
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