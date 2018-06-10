 Смертельное ДТП с участием полицейского автомобиля на Харьковщине расследуют как нарушение ПДД, повлекшее смерть, - прокуратура

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Производство ведет полиция, а прокуратура руководит процессуально.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу дороги, где столкнулся со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции.

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От полученных травм водитель BMW скончался в машине скорой помощи. Двое пассажиров BMW и водитель патрульной машины получили легкие телесные повреждения. Медицинскую помощь водителю патрульного автомобиля оказали на месте ДТП. Пострадавшие пассажиры BMW были госпитализированы в Изюмскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в субботу вечером отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил, что в результате столкновения BMW и полицейского автомобиля погиб один человек, а двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.