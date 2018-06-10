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Все про:ДТП (4855) Нацполиция (7578) смерть (5008) Харьковщина (1128) Изюм (13)

 Смертельное ДТП с участием полицейского автомобиля на Харьковщине расследуют как нарушение ПДД, повлекшее смерть, - прокуратура

По факту столкновения автомобилей BMW и полицейского Mitsubishi Оutlander, которое произошло в Изюме Харьковской области в субботу вечером, начато уголовное производство.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Производство ведет полиция, а прокуратура руководит процессуально.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу дороги, где столкнулся со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции.

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От полученных травм водитель BMW скончался в машине скорой помощи. Двое пассажиров BMW и водитель патрульной машины получили легкие телесные повреждения. Медицинскую помощь водителю патрульного автомобиля оказали на месте ДТП. Пострадавшие пассажиры BMW были госпитализированы в Изюмскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в субботу вечером отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил, что в результате столкновения BMW и полицейского автомобиля погиб один человек, а двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3070743
 
 
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расследуют как нарушение ПДД, повлекшее смерть
...а бывает, что и наоборот -- водила за рулём раньше ПДД умирает...
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Та никто там ничего расследовать не будет ...
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что там расследовать - типичный бумеровод вылетел на встречку так что мотор в салон влетел. Полицейский мицер намного лучше перенес лобовой удар. Фото есть в сети.
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А там и нечего особо расследовать. Водила BMW на бешеной скоростиWвылетел на встречку в дождь на повороте 90 градусов и врезался в полицейскую машину. Сам виноват. Налогоплательщики оплатят ремонт полиц. автомобиля.
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Сегодня видел, как ехала полицейская машина и водитель ел за рулём мороженое. Очень удивило.
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Если ехать как положено 50, можно и кофем мороженное запивать
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Ну тогда и нам можно, бутылочку пивка выпить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП с участием полицейского автомобиля на Харьковщине расследуют как нарушение ПДД, повлекшее смерть, - прокуратура
 
 
 
 
 
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