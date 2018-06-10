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Все про:суд (20995) Франция (1946)

 Прокуратура Франции в суде требует закрыть "представительство ДНР" в городе Марселе

Прокурор города Экс-ан-Прованс Ашиль Кириакидес во время судебного заседания требовал закрытия ассоциации, которая называет себя "официальным представительством" самопровозглашенной "ДНР" во Франции.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, сообщает AFP.

В сентябре 2017 года бывший депутат местного совета города Марселя от правовой партии "Национальный фронт" Юбер Файяр объявил об открытии "официального представительства Донецкой Республики во Франции".

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"Мы имеем дело с полудипломатическим представительством во Франции, которое нарушает государственный и международный порядок. Донецкая Республика не признана ни одним государством мира, а тем более Францией", - заявил прокурор Кириакидес.

Прокурор отметил, что президент ассоциации Юбер Файяр получил от самопровозглашенной "власти ДНР" документ, который определяет его полномочия как "официального представителя". По его словам, этот документ "составлен по образцу создания иностранных посольств" в соответствии с международным дипломатическим протоколом.

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"Такие "дипломатические представительства" могут подорвать международный авторитет Франции", - заявил прокурор.

Он обратился в суд после того, как ознакомился с материалами, которые передало ему Министерство иностранных дел Франции. В своем обращении прокурор требует роспуска ассоциации, закрытие арендованного им помещения и запрета сбора ее членов.

Во время заседания суда адвокат ассоциации Жози-Жан Боске заявил, что "это всего лишь обычная ассоциация, даже если в ее название входят слова "официальное представительство". Это только люди, которые поддерживают "ДНР".

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После заседания "президент" ассоциации Юбер Файар, который также называет себя "почетным представителем ДНР во Франции", в комментарии агентству отметил: "Я ни консул, ни посол".

Суд примет решение по делу 7 сентября.

Напомним, в прокуратуре Франции ранее заявляли, что работа постоянных дипломатических представительств иностранных государств регулируется международным правом, подчеркнув, что они никогда не признавали деятельность "представительства" самопровозглашенной "ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3070742
 
   
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вот же ж суки, даже и Марсель испачкали, токсичные твари
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-- их туда фрэнчи сами пустили! -- это не оккупация... ...если шо...*)
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Представителей тоже закрыть не забудьте!
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В оригинале это американская расистская шутка - "едут в машине негр, мексиканец, пуэрториканец и пакистанец. Кто за рулём?" (Ответ: полицейский).

Но переработка зачётная! Прокуратура Франции в суде требует закрыть "представительство ДНР" в городе Марселе - Цензор.НЕТ 5691
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У Пети столько денег, мог бы уже давно на это представительство злых арабов натравить, сказал бы им, что "веру" не уважают
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У твого Хуйла грошей у тисячі разів більш, тому і плодяться по світу такі контори.
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хуйла в потрепанной шинельке под кремлевской стеной похоронят, правда лет так через 50 Прокуратура Франции в суде требует закрыть "представительство ДНР" в городе Марселе - Цензор.НЕТ 3779 А у пецуна кроватка в стиле Людовик XIV с балдахином есть, задекларировал ее в декларации, гордится!, зря, ты так "рошен" унижаешь, выкормыш донецки
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Будь ласка, напиши ще раз українською, бо я останнім часом свинопсячу погано розумію.
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Ты не понимаешь, но походу пецун хотел туда госпожу дюмон пригласить, может и удалось, ты вряд ли такой чести будешь удостоен, котенок
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Под порохобота? Даже и не пыталсо Прокуратура Франції в суді вимагає закрити "представництво ДНР" у Марселі - Цензор.НЕТ 9208 Петя свое дело лабает, и свой шоколадный заводик в 3-й зоне электричек Лондона поимеет, без котят
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Кстати, зная французов, такие циники, если б хотели зашло в то представительство 5 гражданских - баб отпи.здюлили а мужиков бы засосали насмерть Так что ты прав кто-то им башляет
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Да обосцать его и всё, нехай обосцаным стоит..
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Тобто у Франції такі питання вирішують порохоботи😊
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а если бы то было представительство игил , тоже бы просили в суде закрыть или сразу бы всех от туда вынесли ?
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Почему дыныра с лынырой до сих пор не признаны террористическими организациями?
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Невже блокада Лушпайки вже не працює?
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лето...кому охота вместо морей в редуте сидеть Прокуратура Франции в суде требует закрыть "представительство ДНР" в городе Марселе - Цензор.НЕТ 6272
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А кто их должен признать, если даже ВР Украины их таковыми не признает? Их признать террористами, оказывается выгодно )(уйлу, поэтому их таковыми не признают. О такой вот мырный план.
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Это только люди, которые поддерживают "ДНР".

Тобто терористи, яких фінансує хйуло.
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-- если взять в руки глаза и факты -- то Первыми, окончательными и бесповоротными санкциями против параши, были Мистрали! И сделали хуйла фрэнчи!
...всё остальное -- ожидание реакции... -- а ждать не вредно -- вредно не дождаться.
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Прокуратура Франции в суде требует закрыть "представительство ДНР" в городе Марселе - Цензор.НЕТ 2772
Представительство днр приравнили к представительству папуасов.
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понимаю американцев, которые тифозные одеяла индейцам продовали
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Марсель арабская помойка.Где то в отстойно арабском районе сняли квартиру, вывесили вывеску и быстренько фоткать и парашестанской прессе есть о чем вонять.
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Што они суки в Зимбабве где нибудь не открывают свои представительства ???Всё в *гейропу* прутся твари кацапсинские
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а на який ляд Великій Лукандонії потрібне представництво у Франції, якщо з їхнім жаб'ячим пачпортом навіть у Пуйляндію не пущають?
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Там таких офіційних представництв нема.
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А нафіга хуторянам динири своє представництво візи видають там?)
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в буцыгарню представителей и этапом в Украину
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закрыть гнидник и хлоркой посыпать. Толстым метровым слоем.
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А кто же дал разрешение на открытие?
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А влада Франції сліпа чи що і не бачила що у неї під боком відкрили терористичний центр терористичної організації "ДНР" представниками із окупованної території росією -сьогодні центр відкрили терористи а завтра організують терористичний теракт-дивні люди ці французи-де служба безпеки була коли терористи центр відкривали чи це без кремлівських рашистів не обійшлось .
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Сперва наперва в дурку отправить консула ДыНыРы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура Франции в суде требует закрыть "представительство ДНР" в городе Марселе
 
 
 
 
 
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