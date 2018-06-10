 Прокуратура Франции в суде требует закрыть "представительство ДНР" в городе Марселе

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, сообщает AFP.

В сентябре 2017 года бывший депутат местного совета города Марселя от правовой партии "Национальный фронт" Юбер Файяр объявил об открытии "официального представительства Донецкой Республики во Франции".

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"Мы имеем дело с полудипломатическим представительством во Франции, которое нарушает государственный и международный порядок. Донецкая Республика не признана ни одним государством мира, а тем более Францией", - заявил прокурор Кириакидес.

Прокурор отметил, что президент ассоциации Юбер Файяр получил от самопровозглашенной "власти ДНР" документ, который определяет его полномочия как "официального представителя". По его словам, этот документ "составлен по образцу создания иностранных посольств" в соответствии с международным дипломатическим протоколом.

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"Такие "дипломатические представительства" могут подорвать международный авторитет Франции", - заявил прокурор.

Он обратился в суд после того, как ознакомился с материалами, которые передало ему Министерство иностранных дел Франции. В своем обращении прокурор требует роспуска ассоциации, закрытие арендованного им помещения и запрета сбора ее членов.

Во время заседания суда адвокат ассоциации Жози-Жан Боске заявил, что "это всего лишь обычная ассоциация, даже если в ее название входят слова "официальное представительство". Это только люди, которые поддерживают "ДНР".

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После заседания "президент" ассоциации Юбер Файар, который также называет себя "почетным представителем ДНР во Франции", в комментарии агентству отметил: "Я ни консул, ни посол".

Суд примет решение по делу 7 сентября.

Напомним, в прокуратуре Франции ранее заявляли, что работа постоянных дипломатических представительств иностранных государств регулируется международным правом, подчеркнув, что они никогда не признавали деятельность "представительства" самопровозглашенной "ДНР".