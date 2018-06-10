 В Харькове неизвестный шестой раз за неделю сообщает в полицию о минировании 5 бизнес-центров

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 10 июня в 14:55. В сообщениях указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - говорится в сообщении.
Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.
Напоминаем, начиная с 5 июня в полицию Харькова ежедневно поступают сообщения о минировании данных бизнес-центров. Ни одно из сообщений пока не подтвердилось.
их віискивают, надраивают на такое дело и держат под крішей"
..до порі
Раз сообщает -- значит стукач! ...стукачи не взрывают -- они подрывают...*)