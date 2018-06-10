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Все про:ложная тревога (58) минирование (669) Нацполиция (7578) Харьков (3879)

 В Харькове неизвестный шестой раз за неделю сообщает в полицию о минировании 5 бизнес-центров

В полицию Харькова в 6 раз с начала недели поступило сообщение о "минировании" 5 бизнес-центров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 10 июня в 14:55. В сообщениях указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - говорится в сообщении.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений. 

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Напоминаем, начиная с 5 июня в полицию Харькова ежедневно поступают сообщения о минировании данных бизнес-центров. Ни одно из сообщений пока не подтвердилось.

Источник: https://censor.net.ua/n3070741
 
 
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как это -если?-точно поймают! Программы голосового анализа быстро придурка вычислят -только по мобилке начнет вякать.а дальше-нова поліція должна поработать В Харькове неизвестный шестой раз за неделю сообщает в полицию о минировании 5 бизнес-центров - Цензор.НЕТ 5138
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Интересно было бы посмотреть, на этого черта, если его таки поймают. А дело оказалось хлопотное. Чувак решил повыеживаться по-полной. И выёживается. Пока- успешно.
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окажется какой-то шиз с желтім билетом из дурки
их віискивают, надраивают на такое дело и держат под крішей"
..до порі
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Значит, слабо "крыша" у этих бизнес центров работает, то б нашли и убедили больше так не делать
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...шестой раз за неделю сообщает... ...а в неделе 7 дней...
Раз сообщает -- значит стукач! ...стукачи не взрывают -- они подрывают...*)
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то мабуть розіп'ятий хлопчик у тррусіках з лугандону дзвонить.
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Кацапські гібридники. У Львові теж такі повідомлення вже з пів року фіксуються.
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Это еще не рекорд, в Киеве сразу 7 станций метро минировали одновременно из АП...я не хочу сказать что это по указке Петра было, вполне возможно что это агент кремля туда проник. ..но дурной пример заразителен!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харькове неизвестный шестой раз за неделю сообщает в полицию о минировании 5 бизнес-центров
 
 
 
 
 
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