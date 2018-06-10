 Закон об антикоррупционном суде поступил в АП и готовится к подписанию Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В Администрацию Президента Украины поступил Закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд", который был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной Рады 7 июня. Документ готовится к подписанию президентом", - говорится в сообщении.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.