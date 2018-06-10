 Закон об антикоррупционном суде поступил в АП и готовится к подписанию Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В Администрацию Президента Украины поступил Закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд", который был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной Рады 7 июня. Документ готовится к подписанию президентом", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.
это самый нужный посл в этой теме? или главное на стол серануть-а там обедайте,дорогие гости...
Вот видите! Как им может заниматься прокуратура?! Если он такой серьёзный патриот. Даже бухает тока под Гимн Украины!
сколько картинок насобирал - крыша ещё не поехала...?)))
как трогательно дымытрык...)))
...ну -- лису в курятник можно пускать -- если там выращивают не курей, а виноград...
Е-декларанты! -- все, поголовно -- с родичами и друганами -- должны дружно сесть до этого самого Суда! ...а Суд потом рассмотрит...
...иначе, пустышку снова тянем...
9. Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду.
А вот по этому поводу полная тишина.
шутка,канешна...
Поэтому, в очередной раз в холуятнике мега-коррупционеры разыгрывают цирк для народа Украины и ее международных партнеров. Нам пора понять, что при этой власти не заработает ни один антикоррупционный орган, не будет справедливым ни один суд, не будет принят ни один закон в пользу людей, а не олигархов, не будет мира и не будет прекращен поход власти против украинского народа. Нельзя надстраивать башенки к напрочь прогнившему зданию! Надо валить само здание и тогда начинать строить на чистом месте. Все остальное - профанация. Все остальное - обман. И не только со стороны самих коррупционеров, но, к сожалению, и со стороны борцов с коррупцией. К чему они собираются прилепить этот суд? К уже дискредитировавшим себя НАЗК, САП И НАБУ?!
Все отрабатывают свой корм, откуда бы они его ни получали
...і це - у нас в Чернівцях появилось багато рекламної з таким ...
...( я дописую ) НОВИЙ КУРС КРАЇНИ - " ЗІ СТАРИМИ ФЕЙСАМИ "
Україна бідніє - вони багатіють ...- чого б це -