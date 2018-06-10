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 Политика Украины
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 Закон об антикоррупционном суде поступил в АП и готовится к подписанию Порошенко

10 июня в Администрацию Президента Украины поступил Закон "О Высшем антикоррупционном суде", который 7 июня был принят Верховной Радой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В Администрацию Президента Украины поступил Закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд", который был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной Рады 7 июня. Документ готовится к подписанию президентом", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. ВИДЕО

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070739
 
 
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Интересно почему прокуратура не занимается заводом Юрия Косюка в Винницкой области, все лесополосы во круге превратились в захоронения дохлых кур и отходов от производства, везде где можно закопать находятся могильника из перьев и дохлятины.
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уже вроде задержали директора,или как он там называется...
это самый нужный посл в этой теме? Закон об антикоррупционном суде поступил в АП и готовится к подписанию Порошенко - Цензор.НЕТ 9748или главное на стол серануть-а там обедайте,дорогие гости...
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Владелец корпорации "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, который является внештатным советником президента Украины, устроил вечеринку на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира - Куршевеле (Франция). В ходе вечеринки Косюка, которого ранее украинский Forbes включал в список долларовых миллиардеров, организаторы устроили торжественый вынос шампанского под гимн Украины. 50 бутылок, на общую сумму 60 тысяч евро.(с)
Вот видите! Как им может заниматься прокуратура?! Если он такой серьёзный патриот. Даже бухает тока под Гимн Украины!
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у тебя там специальная методичка дымытрык...?\это просто вопрос...)\
сколько картинок насобирал - крыша ещё не поехала...?)))
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это ты делишься своим заработком...?)))
как трогательно дымытрык...)))
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Що Міхомайдан зробив "животворящий", а так би ще 25 років розсусолювали. Людям треба об"'єднуватися новими ідеями.
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да если бы не С.Михуил в Голландии - то и Солнце бы не садилось за горизонт...)))
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Закон об антикоррупционном суде поступил в АП и готовится к подписанию Порошенко
...ну -- лису в курятник можно пускать -- если там выращивают не курей, а виноград...
Е-декларанты! -- все, поголовно -- с родичами и друганами -- должны дружно сесть до этого самого Суда! ...а Суд потом рассмотрит...

...иначе, пустышку снова тянем...
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аж странно,шо султан визиря не заимел...
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Все уже попиарились? А теперь открываем сам законопроект №7440 и читаем в конце пункт 9:
9. Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду.

А вот по этому поводу полная тишина.
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чому - і про це вже всі вмсрались ..., що там , що тут ...
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а шо не так? хайфу смущают " в установленому порядку"?
шутка,канешна...
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Суть вопроса такова - смогут ли иностранные эксперты иметь право вето в случае, если будет доказана недопропорядочность того или иного претендента на пост судьи Антикоррупционного суда. На этом настаивает МВФ. Нет, не будут. Как пояснил Петренко, международным экспертам дается право «активного участия» в подборе судей, но не более. Если они не будут согласны с той или иной кандидатурой, их несогласие легко могут преодолеть 9 членов ВККС, которые будут частью отборочной комиссии. Другими словами, все те мега-коррупционеры, которые явили сегодня свои рожи народу, создают очередную фикцию. В Антикоррупционный суд опять пройдут лояльные и контролируемые, и международные эксперты не смогут на это повлиять
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Несколько дней назад, на канале «Эспрессо», так-называемый политический эксперт Портников, общаясь с аудиторией в студии, сказал следующее - ну, пусть проголосуют, а потом отправят этот Закон об Антикоррупционном суде в Конституционный суд, а там напишут, что он чему-нибудь не соответствует. А, пока КС будет рассматривать, мы успеем получить транш от МВФ. Таким образом, и Закон будет отклонен и транш получим. Надо же нам интересы Украины защищать! Вот так, нас учат врать нашим партнерам и самим себе с каналов телевизоров.

Поэтому, в очередной раз в холуятнике мега-коррупционеры разыгрывают цирк для народа Украины и ее международных партнеров. Нам пора понять, что при этой власти не заработает ни один антикоррупционный орган, не будет справедливым ни один суд, не будет принят ни один закон в пользу людей, а не олигархов, не будет мира и не будет прекращен поход власти против украинского народа. Нельзя надстраивать башенки к напрочь прогнившему зданию! Надо валить само здание и тогда начинать строить на чистом месте. Все остальное - профанация. Все остальное - обман. И не только со стороны самих коррупционеров, но, к сожалению, и со стороны борцов с коррупцией. К чему они собираются прилепить этот суд? К уже дискредитировавшим себя НАЗК, САП И НАБУ?!

Все отрабатывают свой корм, откуда бы они его ни получали
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"готовится к подписанию президентом"_______________ну да, это ж как гагарина в космос отправить, столько нужно готовиться... Закон про антикорупційний суд надійшов до АП і готується до підписання Порошенком - Цензор.НЕТ 8703
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та чули вже знаєм - це чергова перемога....

...і це - у нас в Чернівцях появилось багато рекламної з таким ...
Закон про антикорупційний суд надійшов до АП і готується до підписання Порошенком - Цензор.НЕТ 6825

...( я дописую ) НОВИЙ КУРС КРАЇНИ - " ЗІ СТАРИМИ ФЕЙСАМИ "
Україна бідніє - вони багатіють ...- чого б це - Закон про антикорупційний суд надійшов до АП і готується до підписання Порошенком - Цензор.НЕТ 3701 Закон про антикорупційний суд надійшов до АП і готується до підписання Порошенком - Цензор.НЕТ 113
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Неудачный креатив получился у Юли,такие слова как жити по новому,покращення,новый курс(какой в писде ещё новый)уже себя исчерпали,а вместе с ними и политики
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Кто будет оплачивать очередную дорогостоящую организацию, появление которых сопровождается ростом коррупции в Украине?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон об антикоррупционном суде поступил в АП и готовится к подписанию Порошенко
 
 
 
 
 
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