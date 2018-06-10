 С начала суток зафиксировано 7 обстрелов, наемники РФ применяют стрелковое оружие и гранатометы, - пресс-центр ООС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Стрелковое оружие и гранатометы применялись по украинским защитникам в районах населенных пунктов Орехово, что на Луганщине, Зайцево, Марьинка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, а также Лебединское и Водяное, что вблизи Мариуполя.

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За текущие сутки потерь среди наших войск нет. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ провокациям противника.