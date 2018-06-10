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 С начала суток зафиксировано 7 обстрелов, наемники РФ применяют стрелковое оружие и гранатометы, - пресс-центр ООС

В течение текущих суток, 10 июня, противник 7 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе. Свою активность российско-оккупационные войска проявляли преимущественно на Донецком направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Стрелковое оружие и гранатометы применялись по украинским защитникам в районах населенных пунктов Орехово, что на Луганщине, Зайцево, Марьинка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, а также Лебединское и Водяное, что вблизи Мариуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООС опровергает информацию о захвате наемниками РФ Травневого и Гладосово

За текущие сутки потерь среди наших войск нет. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ провокациям противника.

Источник: https://censor.net.ua/n3070738
 
 
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- я тебя защищать буду, сначала плечико... и намурлычу счастья и удачи... на всю жизнь
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Петя когда Донбасс и Крым начнем освобождать.
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как только выигранную машину получит - так всё и будет...)))
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это ты применил магию Вуду...?)))\или это магия вантуза...?)\
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Магия сои.
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Интересно до конца июня сбудется желание. В июле я тебя должен в оборванных ошметках пьяного и грязного бомжа на вокзале увидеть.
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можешь даже и помечтать путриот - тебе полегчает...)))
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад

Орки долго и упорно строили блиндажи. Пригнали на позицию транспорт со 120-ми минами и стали разворачивать минометы. НО ТУТ ПРИШЛИ ВСУ И РАЗНЕСЛИ ВСЕ В ХЛАМ Від початку доби зафіксовано 7 обстрілів, найманці РФ застосовують стрілецьку зброю і гранатомети, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 2709 Группа К-2 54-й бригады просто красавцы

https://twitter.com/i/status/1005811012040314880
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Кацапи ті ще винахідники. У китайців винайшли самовар і пельмені, у японців - матрьошку і Курили, у поляків - водку, у німців - гармонь і АК-47, у американців - ядерну бомбу, а в українців - історію Русі і саме ім'я. З миру по нитці - голому Вєлікая Рассєя!(С)

Від початку доби зафіксовано 7 обстрілів, найманці РФ застосовують стрілецьку зброю і гранатомети, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 8973
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 7 обстрелов, наемники РФ применяют стрелковое оружие и гранатометы, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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