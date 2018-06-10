 С начала суток зафиксировано 7 обстрелов, наемники РФ применяют стрелковое оружие и гранатометы, - пресс-центр ООС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Стрелковое оружие и гранатометы применялись по украинским защитникам в районах населенных пунктов Орехово, что на Луганщине, Зайцево, Марьинка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, а также Лебединское и Водяное, что вблизи Мариуполя.
За текущие сутки потерь среди наших войск нет. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ провокациям противника.
Орки долго и упорно строили блиндажи. Пригнали на позицию транспорт со 120-ми минами и стали разворачивать минометы. НО ТУТ ПРИШЛИ ВСУ И РАЗНЕСЛИ ВСЕ В ХЛАМ Группа К-2 54-й бригады просто красавцы
https://twitter.com/i/status/1005811012040314880