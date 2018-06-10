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Все про:Сербия (200) спорт (1572) украинцы (2856)

 Украинец Кухарик завоевал серебро чемпионата Европы по гребле на байдарке

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ выиграла еще две медали чемпионата Европы в Белграде (Сербия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Олег Кухарик выиграл серебро в заплыве на 500 м на байдарке-одиночке. Он уступил победителю Йозефу Досталу из Чехии 0,935 секунды.

На каноэ-двойке на 500 м Дмитрий Янчук и Тарас Мищук показали третий результат, проиграв чемпионам - дуэту из Румынии Леонид Карп - Виктор Михалаке 0,820 секунды.

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Напомним, вчера украинские гребцы выиграли первые две медали ЧЕ в Белграде. Первыми серебро получила мужская четверка каноистов в составе Юрия Вандюка, Андрея Рыбачко, Олега Боровика и Александра Сивкова.

Вторую медаль завоевала 21-летняя Людмила Лузан, которая стала третьей в гребле на каноэ на 500 метров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070737
 
   
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Можно три дня бухать и на работу не ходить. Байдарки- это сакральное...
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шоб графиней - три графина...мож аналогично?
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кожна перемога - де майорить прапор Державний, це промінчик сонячний у душі небайдужих
(хай сьогодні не грав гімн і золото дісталось сильнішому, але все попереду і все можливо)
вітерець в потилицю хай підганяє, весло помогає, вода і байдарка не капризують!!!
молодець, Олеже!
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Если порося ленточку не разрезал , то фальстарт . Поэдравляю Дружище !
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В гребном спорте говорят не "выиграл в заплыве", а "выиграл в заезде", или "выиграл в гонке". А плавоет по воде известно что.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинец Кухарик завоевал серебро чемпионата Европы по гребле на байдарке
 
 
 
 
 
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