 Украинец Кухарик завоевал серебро чемпионата Европы по гребле на байдарке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Олег Кухарик выиграл серебро в заплыве на 500 м на байдарке-одиночке. Он уступил победителю Йозефу Досталу из Чехии 0,935 секунды.

На каноэ-двойке на 500 м Дмитрий Янчук и Тарас Мищук показали третий результат, проиграв чемпионам - дуэту из Румынии Леонид Карп - Виктор Михалаке 0,820 секунды.

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Напомним, вчера украинские гребцы выиграли первые две медали ЧЕ в Белграде. Первыми серебро получила мужская четверка каноистов в составе Юрия Вандюка, Андрея Рыбачко, Олега Боровика и Александра Сивкова.

Вторую медаль завоевала 21-летняя Людмила Лузан, которая стала третьей в гребле на каноэ на 500 метров.

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