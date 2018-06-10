 Украинец Кухарик завоевал серебро чемпионата Европы по гребле на байдарке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Олег Кухарик выиграл серебро в заплыве на 500 м на байдарке-одиночке. Он уступил победителю Йозефу Досталу из Чехии 0,935 секунды.
На каноэ-двойке на 500 м Дмитрий Янчук и Тарас Мищук показали третий результат, проиграв чемпионам - дуэту из Румынии Леонид Карп - Виктор Михалаке 0,820 секунды.
Напомним, вчера украинские гребцы выиграли первые две медали ЧЕ в Белграде. Первыми серебро получила мужская четверка каноистов в составе Юрия Вандюка, Андрея Рыбачко, Олега Боровика и Александра Сивкова.
Вторую медаль завоевала 21-летняя Людмила Лузан, которая стала третьей в гребле на каноэ на 500 метров.
(хай сьогодні не грав гімн і золото дісталось сильнішому, але все попереду і все можливо)
вітерець в потилицю хай підганяє, весло помогає, вода і байдарка не капризують!!!
молодець, Олеже!