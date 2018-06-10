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Все про:переговоры (3472) Сингапур (19) Ким Чен Ын (96) Трамп (1833)

 Трамп прибыл в Сингапур, где 12 июня планирует встретиться с Ким Чен Ыном

Президента США Дональд Трампа прилетел в Сингапур, где 12 июня запланирована его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Встреча Трампа и Ына пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание планируется уделить вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

По пути в Сингапур с саммита "Большой семерки" в Канаде самолет Трампа совершал посадку для дозаправки на американской базе Суда-бэй на греческом острове Крит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем встречаться с Ыном 12 июня в Сингапуре, - Трамп

Ранее в воскресенье в Сингапур уже прилетел Ким Чен Ын. В аэропорту Чанги его встречал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан. "Мы приветствуем Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал в "Твиттере" министр.

Автоколонна, в составе которой находился "Мерседес" лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыла из сингапурского аэропорта в гостиницу "Сент-Реджис". Позднее состоялась его встреча с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлунем.

Также читайте: У Ким Чен Ына есть два пути - южнокорейский и ливийский, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3070735
 
 
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Ага, а мерхельша та мікрон зі своїм "північним потоком-2" - то союзники України?
Не читайте на нічь ліберастичних ЗМІ та не слухайте їхніх грантоїдів - і мізки мають шанс запрацювати.
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Північний потік - це ігрища з яких Україна никуя НЕ потоеряет і нічого не набуде - то пусте...
А вот это говорит о многом - «Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие», и «Сохранение санкций очевидным образом связано с невозможностью России продемонстрировать полное выполнение ее обязательств в соответствии с минскими договоренностями и уважения суверенитета Украины» - заявили лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
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ти крута хуторянка...в тебе навіть анализатур є Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня планує зустрітися з Кім Чен Ином - Цензор.НЕТ 4598.так він же лише жирність молока показує
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заздриш? та я можу і тобі заміряти жирність мізків ?!
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заміряй лактометром рівень свого iq - він зашкалить.
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Да уж Трампушка поклонись великому Ыну. А то так обосрались Америкашки, что готовы все сделать для Кореи. Вот так и Украине надо сделать ядерное оружие, чтобы с ней разговаривали. И не президента барыгу, который ради денег и мать родную продаст.
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ты там свою мать хоть валежником обеспечил...?)\вам уже разрешили его собирать...?)))\
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Он разве с Карпат?
Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня планує зустрітися з Кім Чен Ином - Цензор.НЕТ 2789
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нє, він з тундри. а там ягель в цьому році не вродився.
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Про Исландца то я знаю, что он из тундры. Кроме вулканов и селёдки мало чего повидал на своём ледяном острове.
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з якутії - виключно в лугандоні.
Преступник из Якутии убежал от правосудия в «ДНР» и теперь убивает украинцев

https://frankensstein.livejournal.com/595987.html
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кацапчик - яхутия как и ты с паРаши, вы там за валежник не подеритесь когда встретитесь...)))
да - и ягеля побольше пожуй перед тем как будешь пытаться тут троллить...)))
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Ох как виртуозно нас утролил! Всегда радуюсь, когда тебя читаю. Завидую остроте ума и отточенности стиля. Сейчас редко такое встретишь. Только в северном климате Исландии, среди мха, оленей и гейзеров ещё остались крупицы незамутнённой гениальности.
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Спасибо тебе свиносабака - прямо и откровенно воехрюкаешь...)))
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Ну? Каково? Резко, точно, наповал. Мощь, точность, уверенность в каждом слове!
Закрываю окна РОСТа, я сегодня новый Маяковский (с) - вот про кого эта песня.
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Некоторые не понимают таланта ВИ. Да что некоторые - 99% считают его просто средним тролем, не способным нормально связать слова со знаками препинания и внятно сформулировать хоть какую-то мысль по теме статьи. Они не понимают, что Исландец просто опередил своё время! Но я сразу приметил этого незаурядного человека, о знакомстве с которым мы ещё будем с гордостью рассказывать внукам.
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меньше букаф Во-Во, а то меня в сон клонить будет от чтения...)))
дафай что то новенькое - что там у вас свиносабак на Крымском мосту, ветры дуют...?)
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Только Мастер может так легко и непротиворечиво уйти от обличительной сатиры в задумчивую лирику. От просто свинособак к свинособакам на Крымском мосту, ловящим солёный ветер своими смешными мордочками и тихо хрюколающим на проходящие пароходы на фоне заката.
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не ломай свой мосх Во-Во...\мне ты лично поф кацап...)
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Думаете ему можно сломать мозг? Он просто скромно шутит.
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ну понял что ты слился кацап - буду смотреть как ты будешь ваши кацапские достижения рекламировать...\так что всё - встретимся дальше...\
понимаю что тебе захочется гавкнуть и на это...)
ты давай не отказывай себе в этом...)))
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Цель валишь сам.1 2 и 7.Игорь временно выходит из игры.План старый.Груши доставляешь сам.На связи.
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Вас понял. Связь через Сову-12 в 24:10 по среднежитомирскому.
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Пока я отвлекаю Исландца, пройдитесь по плану 3-15. Должно получиться.
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США для кндр готове зробити те ж, що зробить і для засрашки - пайку ягеля забезпечить в обмін на відмову від ядерної зброї.
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а никак нельзя, шо бы оно там зависло навсегда и вопросы решало?
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сошлись в два "потужных" интеллекта - трибуны замерли в ожидании нетривиальных твиттов.
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Ын есть в соцсетях? Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня планує зустрітися з Кім Чен Ином - Цензор.НЕТ 1590
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Есть, но только в Северно Корейских, и его там очень много😄
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шо ти шо ти, "потужний інтелєхт" в нас ти - ти ж президент всесвіту, а не як Трамп - Сполучених Штатів.
писи. санітааари! Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня планує зустрітися з Кім Чен Ином - Цензор.НЕТ 4235
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Корейцев так задолбали некорейцы что они теперь СТРАШНО ХОТЯТ ОБЬЕДИНИТЬСЯ , находя в этом спасение для своих стран .Спасение от поджигателей со стороны.
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если где-то Трампа прибыло... значит где-то и...
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он есть ярій gamer,,зятюха в Ubisoft работает, говорит Кім постоянній клиент)
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ведро воздушных поцелуев от хуйла трампу толстый часом нэ забув у кытайському повитряному судни?
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нє, усі поцілунки мерхельша з мікроном перехопили - за "північний потік-2". Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня планує зустрітися з Кім Чен Ином - Цензор.НЕТ 1339
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Українець?Коли твоя Батьківщина окупована покидьками совка,що довели український народ до кравчучки,кучі сміття,плюющі,яНубанди,пороху війни-треба цьому народові не вмерквелисі(фашня)в штазні заглядати ,а гуртуватися до визвільної боротьби ,бо на таких тільки трамп і кладуть,та по кругу пускають!А G-6 без США-нуль без палочки,бо оплачувати гібридну війну проти самих себе сам американський народ ніколи не буде-тому й кручений гвинт знайшли на хитру гейдупу!
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"Мерседес" лидера КНДР
..."Таврия" лидера ФРГ... ...*)
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А як кацапи зади рвали,що Північна Корея переможе США,а тут таке розчарування. Трамп прибув до Сінгапуру, де 12 червня планує зустрітися з Кім Чен Ином - Цензор.НЕТ 180
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При Совке как-то посолидней было -- все Члены свои членовозы с собой возили... -- до Мэринов коммуняки не унижались...*)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп прибыл в Сингапур, где 12 июня планирует встретиться с Ким Чен Ыном
 
 
 
 
 
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