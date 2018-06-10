 Трамп прибыл в Сингапур, где 12 июня планирует встретиться с Ким Чен Ыном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Встреча Трампа и Ына пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание планируется уделить вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
По пути в Сингапур с саммита "Большой семерки" в Канаде самолет Трампа совершал посадку для дозаправки на американской базе Суда-бэй на греческом острове Крит.
Ранее в воскресенье в Сингапур уже прилетел Ким Чен Ын. В аэропорту Чанги его встречал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан. "Мы приветствуем Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал в "Твиттере" министр.
Автоколонна, в составе которой находился "Мерседес" лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыла из сингапурского аэропорта в гостиницу "Сент-Реджис". Позднее состоялась его встреча с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлунем.
Не читайте на нічь ліберастичних ЗМІ та не слухайте їхніх грантоїдів - і мізки мають шанс запрацювати.
А вот это говорит о многом - «Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие», и «Сохранение санкций очевидным образом связано с невозможностью России продемонстрировать полное выполнение ее обязательств в соответствии с минскими договоренностями и уважения суверенитета Украины» - заявили лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
Преступник из Якутии убежал от правосудия в «ДНР» и теперь убивает украинцев
https://frankensstein.livejournal.com/595987.html
єтА білА всегдА))
да - и ягеля побольше пожуй перед тем как будешь пытаться тут троллить...)))
Закрываю окна РОСТа, я сегодня новый Маяковский (с) - вот про кого эта песня.
дафай что то новенькое - что там у вас свиносабак на Крымском мосту, ветры дуют...?)
понимаю что тебе захочется гавкнуть и на это...)
ты давай не отказывай себе в этом...)))
писи. санітааари!
..."Таврия" лидера ФРГ... ...*)