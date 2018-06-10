 Трамп прибыл в Сингапур, где 12 июня планирует встретиться с Ким Чен Ыном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Встреча Трампа и Ына пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание планируется уделить вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

По пути в Сингапур с саммита "Большой семерки" в Канаде самолет Трампа совершал посадку для дозаправки на американской базе Суда-бэй на греческом острове Крит.

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Ранее в воскресенье в Сингапур уже прилетел Ким Чен Ын. В аэропорту Чанги его встречал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан. "Мы приветствуем Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал в "Твиттере" министр.

Автоколонна, в составе которой находился "Мерседес" лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыла из сингапурского аэропорта в гостиницу "Сент-Реджис". Позднее состоялась его встреча с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлунем.

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