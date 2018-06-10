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Все про:дороги (1635) протест (4268) ремонт (789) Ивано-Франковская область (277)

 На Прикарпатье люди 8 день блокируют дорогу Делятин-Яблонив, требуя ее ремонта

В Ивано-Франковской области местные жители больше недели блокируют автодорогу Делятин-Яблонив, требуя ее ремонта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Возмущенные местные жители требуют немедленного ремонта дороги, которая, по их словам, находится в критическом состоянии.

Речь идет о маршруте протяженностью 35 км, где из-за отсутствия обслуживания в течение последних 10 лет образовали ямы глубиной 50 см. На этом отрезке пути расположено 10 населенных пунктов.

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Протестующие обещают стоять до последнего и говорят, что пойдут на компромисс только тогда, как выделят средства и начнутся непосредственные работы.

Источник: https://censor.net.ua/n3070734
 
   
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Ну Вы, дядя, и "пень... Вы хоть не выставляйте себя "неучем"... Знаете, из чего "маца" делается?Что входит в её состав? Мука, вода и соль... Какое, к чертям, пальмовое масло, если это "ритуальная" еда?!
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ты далек от украинских реалий...никто из водил не платит в дорожный фонд,как у вас нарасее На Прикарпатті люди 8 день блокують дорогу Делятин-Яблунів, вимагаючи її ремонту - Цензор.НЕТ 7032.сбор снимается автоматически на заправках,в зависимости от количества заправленного бензина.поэтому больше всех платят таксисты.ну и они же больше всех убивают машины.
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именно так. Но не таксисты а дальнобой. Но так речь то о том, чем больше машин тем больше поступлений в дорожный фонд от заправок. Так где ответ на вопрос. Деньги где на ремонт дорог?
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в больших городах деньги есть.потому что там заправок немеряно.а в сельской местности,да еще если дорога никакая-машин мало,и заправки прозябают.соответственно и поступлений мало.
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а может потому что эти сети все в киеве зарегистрированы и там налоги платят? Нет?
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да нет...скорее это так на трассах государственного значения.но они и так на содержании госбюджета,автодора.хотя вряд ли все поголовно,есть и местные заправки.
а вот дороги областного и районного значения-страхи ужас.
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дивлюсь на карту та не можу збагнути де ж цей напрямок? Можливо Яблуниця, а не Яблунів?
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Не схоже, Яблуниця це через Яремче, там хороша дорога, це якась місцева.
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тому й пишу, що не розумію з чого весь сир-бор та надіюсь на пояснення...
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якщо про цей напрямок, то є розбіжність в кілометражі та кількості населених пунктів... Яблунів - Делятин відстань
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дорога з коломиї на косів і посередині буде яблунів
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Звідти до Коломиї 21км та до Делятина 38км = 59км, а в статті про 33км.
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А что на этот счет проблеет гнойный ося. Что там с деньгами на ремонт дорог?
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В Украине блокируют только эту дорогу???
Значит с дорогами у нас не так уж плохо.
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Біля Херсона, Залізного Порту, Лазерного, Скадовська...в порівнянні із ЗУ дороги як автостради😁
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Лазурного, если что. Но разве это все дороги? А как на счет направления на крысм? Как на счет направления на Мелитополь?
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Не всі, Чернівці - Львів нарешті зробили.
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Тю, а в іншому місці всі постять як треба ЯО знов зробити. А тут дороги ще не зроблені. яке там ЯО))
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Если бы все проблемы Украины были в этой дороге... это было бы счастье!...
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За того, кто перед выборами как-нибудь отремонтирует - за того и проголосуют...
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Час відкопувати дідівські "Шмайсери"....
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Да пусть идут нахер. Они фуровозами их разбивают и делают колею через неделю. В 90% это местные "бизнесмены". Точно также и вырубка леса. Сначала рубят, а потом стонут, что затопило.
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Якщо дорогу зроблять, чи будуть її берегти ?
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Такі локальні перекриття десь в якомусь там селі - ніщо інше, як прояв українського менталітету: "... мені краще, а про інших - нехай буде гірше. Але тільки МЕНІ ! " Є порядок, є черговість ремонту, то чого тоді мітингувати ? Перекривальщики нехай ідуть працювати в дорожню організацію, а не за кордон шастати в якості кріпаків - жебраків. Працюйте в своїй державі, на свою державу, а не мітингуйте !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Прикарпатье люди 8 день блокируют дорогу Делятин-Яблонив, требуя ее ремонта
 
 
 
 
 
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