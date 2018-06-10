 На Прикарпатье люди 8 день блокируют дорогу Делятин-Яблонив, требуя ее ремонта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Возмущенные местные жители требуют немедленного ремонта дороги, которая, по их словам, находится в критическом состоянии.

Речь идет о маршруте протяженностью 35 км, где из-за отсутствия обслуживания в течение последних 10 лет образовали ямы глубиной 50 см. На этом отрезке пути расположено 10 населенных пунктов.

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Протестующие обещают стоять до последнего и говорят, что пойдут на компромисс только тогда, как выделят средства и начнутся непосредственные работы.