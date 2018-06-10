 Шовковский присоединился к акции в поддержку Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sportarena.

"Хочу сказать слова поддержки Олегу Сенцову, нашему украинцу, режиссеру, который уже 4 года находится в тюрьме на территории Российской Федерации. Олег объявил бессрочную голодовку в поддержку всех политзаключенных. И я хочу поддержать его, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась, и он оказался в кругу своих близких и родных, тех, кто его любит и ждет тут, в Украине", - сказал он.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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