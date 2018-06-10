 Шовковский присоединился к акции в поддержку Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sportarena.
"Хочу сказать слова поддержки Олегу Сенцову, нашему украинцу, режиссеру, который уже 4 года находится в тюрьме на территории Российской Федерации. Олег объявил бессрочную голодовку в поддержку всех политзаключенных. И я хочу поддержать его, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась, и он оказался в кругу своих близких и родных, тех, кто его любит и ждет тут, в Украине", - сказал он.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Більшість якось відмовчується, наче не в цій країні живуть.
ти ж не будеш сперечатись що не всі висловились за підтримку своєї країни, досить багато взагалі промовчали, а дехто відверто за мір з росією.
"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/420584/ya_uvidela_umnyh_trezvyh_lyudeyi_ustavshih_ot_voyiny_i_obmanutyh_rossieyi_savchenko_rasskazala_nemtsam
ЩОБ ЖИЛИ НЕ ТІЛЬКИ ДІТИ,А Й МИ !