EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  866  20
Материалы по теме:
Все про:Шовковский (11) политзаключенные (788) Сенцов (525)

 Шовковский присоединился к акции в поддержку Сенцова

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский поддержал украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова и надеется, что тот как можно скорее вернется в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sportarena.

"Хочу сказать слова поддержки Олегу Сенцову, нашему украинцу, режиссеру, который уже 4 года находится в тюрьме на территории Российской Федерации. Олег объявил бессрочную голодовку в поддержку всех политзаключенных. И я хочу поддержать его, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась, и он оказался в кругу своих близких и родных, тех, кто его любит и ждет тут, в Украине", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поехать в Россию было бы некорректно по отношению к Украине, - экс-вратарь "Динамо" Шовковский

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

Читайте: Мы призываем российские власти немедленно освободить более 70 граждан Украины, в том числе Сенцова, Кольченко, Балуха и Шумкова, - МИД Великобритании

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин боится таких людей, как Сенцов, - евродепутат Хармс

Источник: https://censor.net.ua/n3070732
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Один з небагатьох публічних осіб...
Більшість якось відмовчується, наче не в цій країні живуть.
 показать весь комментарий
 
 
После того,как Савченко из героя и мученицы стала террористкой ,которая хотела обрушить купол многие предпочитают промолчать ,вдруг и Сенцов скажет,что петя барыга и власть надо гнить взашей ... Шовковский присоединился к акции в поддержку Сенцова - Цензор.НЕТ 2004
 показать весь комментарий
 
 
Какие,неужели путина боятся или любять рюский мир ???
 показать весь комментарий
 
в кожного свій варіант
ти ж не будеш сперечатись що не всі висловились за підтримку своєї країни, досить багато взагалі промовчали, а дехто відверто за мір з росією.
 показать весь комментарий
 
Это да ,кое-то даже руку путину жал когда сотнями ложили украинских пацанов ,полагаю ВСЯ нынешняя украинская власть с превеликим удовольствием стала бы в одночасье пророссийской ,но понимают,что это может для них хреновенько закончится ...
 показать весь комментарий
 
А до купола ее все любили и одобряли Шовковский присоединился к акции в поддержку Сенцова - Цензор.НЕТ 3476

"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/420584/ya_uvidela_umnyh_trezvyh_lyudeyi_ustavshih_ot_voyiny_i_obmanutyh_rossieyi_savchenko_rasskazala_nemtsam
 показать весь комментарий
 
хороший человек и футболист удачи тебе саня
 показать весь комментарий
 
 
ЇХ ТАТУСІ- ГЕРОЇ УКРАЇНИ,ЯКІ ПІШЛИ В НЕБО!
ЩОБ ЖИЛИ НЕ ТІЛЬКИ ДІТИ,А Й МИ !
Шовковский присоединился к акции в поддержку Сенцова - Цензор.НЕТ 2119
 показать весь комментарий
 
Серце щемить, але лайк поставити рука не пiдiймаеться...
 показать весь комментарий
 
 
Беслан...а потом Норд ОСТ,но Ваначале Рюсске гоффно дохло в Подмоскоьвье
 показать весь комментарий
 
А сенцов точно не планує стати президентом як савченко?
 показать весь комментарий
 
 
Когда РЮсскае БЫДЛО дохнет,я балдею....Быдло Мавзолейное...а вЫ***
 показать весь комментарий
 
После Савченко "элите" как-то стремно выходить, а вдруг рейтинг попортит.
 показать весь комментарий
 
 
приличный дятька .в свое время мячики нехило пинал
 показать весь комментарий
 
в СССре дохляке Грузын Джугашвили в Дупло заезжал даже КАЛМЫКАМ не говоря о ДЕБИЛАХ Шовковский присоединился к акции в поддержку Сенцова - Цензор.НЕТ 8035Таджиках...Белоруссах...
 показать весь комментарий
 
КАКОЕ же вы ТУПОЕ быдло.......Шариковское....... Шовковський приєднався до акції на підтримку Сенцова - Цензор.НЕТ 3244 Шовковський приєднався до акції на підтримку Сенцова - Цензор.НЕТ 3244 Шовковський приєднався до акції на підтримку Сенцова - Цензор.НЕТ 3244
 показать весь комментарий
 
Если бы пару публичных людей тоже объявили голодовку, а не просто поддержали акции, то, наверное, результат был бы быстрее.
 показать весь комментарий
 
Сашо,конечно,патриот и молодец кругом...но таки умудрился с ваткой заиметь детей...так шо страдает по феньшую.))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоШовковский присоединился к акции в поддержку Сенцова
 
 
 
 
 
 вверх