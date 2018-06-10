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 Политика Украины
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Все про:G7 (227) Порошенко (14935) Россия (69579) саммит (680)

 Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко

Президент Петр Порошенко поблагодарил лидеров стран G7 за позицию, которую они заняли на саммите в Канаде относительно российской агрессии против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

"Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством "Семерки" накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ, - коммюнике

Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращения Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти!", - написал Порошенко.

Также читайте: Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

Благодарен лидерам Большой Семерки и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070731
 
   
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Він бачить постійну власну небезпеку зі сторони Заходу...
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Чувак на мальдивском солнышке перегрелся от и чудятся сигналы отовсюду ... Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3447
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Бухает...... Ну в смысле диабет обострился. Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6362
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есть фото,от которого гарант быстро трезвеет,в смысле диабет проходит

Вдячний лідерам "Великої сімки" та ЄС за потужний сигнал підтримки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5386
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есть,зрада,есть...и хуйлу восьмеркой по губам поводили.но заглотить не дали. Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4583
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А кто нам только что чай приносил?? - Да это Порошенко был.
Благодарен лидерам Большой Семерки и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины
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Нуль таки страшна сила, коли на нього множити! Не було би в нас цього нуля - підтримка Заходу була би даааалеко не нульовою...
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Так и представляю себе, просыпается немец с утра и читает в Фейсбуке - референдум в Крыму... "Ах, суки", подумал он и отбросив сосиску и вылив на пол пиво побежал в магазин за пулемётом...
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он что - обкурился? а трампа он не хочет поблагодарить за то, что "крым был давно" и что россию надо вернуть в G8??
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Шо оно курит ,всё сигналы какие-то видит Благодарен лидерам Большой Семерки и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3131 ,может на мальдивах головку напекло ... Благодарен лидерам Большой Семерки и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2888
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А шо за "мощний сигнал"? Це перемога чи миздобули? Бо я вже заплутався.)))
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приглашение х#йла в g7 - это "мосчный сигнал"? или то, что СП-2 таки достроят?
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и это хорошо...тем меньше шансов у хуйла и кацапни Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8280
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Порошенко поблагодарил страньі семерки за усиление санкций против Рф. Єто он сделал по заданию путина - знает же, что санкции только на пользу Рф, и чем больше санкций тем больше пользьі для Рф - єто зрада.
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Тебе, пэця, этот сигнал лидеры Запада уже более 4-х лет шлют, но с тебя, жирный боров, как с гуся вода!!!!!! И создается впечатление, все более убедительное, что ты сотрудничая с пуйлом посредством своего бизнеса, делаешь это сознательно дискредитируя Украину в глазах того же ЗАПАДА играя на стороне пуйла!!!!!!!
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Сьогодні кіт дорогу перебіжав - це мощний чи слабий сигнал?
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І ще так посеред дороги став і уважно подивився на мене. )))
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Особенно благодарен видимо Трампу за приглашение паРашы в Г7.
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Так ведь же торговый партнёр барыги. Его надо уважать.
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Та вроде булькнуло сегодня на Днепре что-то......
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Задолбал это вахтенный ловитель сигналов. Иди работай, а не языком болтай
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Закрой млять границы с Парашкой и выгони вражеских дипломатов из страны для начала, позорище... сигнал он увидел...
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мог бы и лично поблагодарить каждого... Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5523 7х400 000$=2 800 000$...это немного... Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5523
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В это пугание ежа голой задницей. А нефть уже 80$... Это "мощный сигнал"?
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75 і не факт, що втримажться. Влітку того року теж булоа по 65 а потім падала до 40.
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и что, стали жить руснявые жить вдвое лучше по сровнению, когда нефть была близко 40, нет!? а потому что, делает русня всё что угодно, но в конце всегда выходит что то похожое как лада-калина.
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потужний сигнал, як ті потужні реформи..багато галасу з нічого
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Это похоже на разговор глухо-немых.
Другие не понимают )))
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Україна сама може кремлю сигнали посилати: візовий режим, висилку дипломатів рф, а то дуже все затягнулося щоб вимагати більше санкцій.
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так и есть, Украина среди приоритетов, ведь Украина хочет быть свободной и это основной принцып свободного мира и не будет отступление от этого.
Ха, помню три четыре года назад некоторые форумчани (и не только форумчани) не верили, что Украину никто из свободного мира не бросит и будет поддерживать. Да, могут повернуть в сторону рассеики и рабства, но тогда это через выбор народа, но ведь народ Украины не глуп и в рабство не хочет.
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Благодарность президента Порошенко не знает границ в рамках разумного.
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Благодарность Порошенко вызывает гневные протесты во всём мире.
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-- адресок дашь -- где, во всём мире? ...можэ и я присоединюсь...*)
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Удивляет, что недобавил:"Трамп чмо"(тот не подписал совместное коммюнике Ж(8-1))
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делайте что хотите я его не выбирал. кушайте не заляпайтесь и выберите снова Вдячний лідерам "Великої сімки" та ЄС за потужний сигнал підтримки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9404
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Знаете какое прозвище сепаратисты нашему президенту придумали?- граф Дякула.
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Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко
...все в ЕС поддерживают Украину! -- а башляют за всё стыцы...
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Лахту, похоже, подняли по тревоге, чтобы объяснить, что паРаша в G8, а остальное всё - враньё...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко
 
 
 
 
 
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