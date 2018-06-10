 Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

"Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством "Семерки" накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира.

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Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращения Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти!", - написал Порошенко.

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