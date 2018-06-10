 Создание Антикоррупционного суда поддерживают 87% украинцев, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на странице в Facebook.
"Создание Антикоррупционного суда имеет беспрецедентную поддержку среди украинцев - 87% населения выступает за создание суда. Уверен, что конституционные изменения, которые я запустил, позволят полностью перезагрузить всю судебную систему Украины. И мы четко продемонстрировали всю решительность наших действий в борьбе с коррупцией!", - написал он.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.
Хоча, толку з того...
Сайт перетворився на соєвий мєждусобойчик. Ну, і х-х-х-х-х...харашо!
Все одно тобі гаплик. Як не вивертайся, а кінець уже близько.
Побла-бла-бла-бла-бла-балакай ше трохи, брехунець мальдіво-ротердамський.
Кондитер....наепал РедОФИЛА
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на шконкє чаліться.
якшо воврємя в ЛіПєцьк не здрисне.
А все украинские Президенты здесь дома,в Украине: Кравчук, Кучма, Ющенко,
и только ваш шмыганул к хозяину.
А как вы поначалу кричали "Путен прииииди! "
Раз-два-три!
Скажи: "Порох - КРАСАВА!"
Что я хочу сказать. Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть у Путина, я была бы первой, кто поддержал бы активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы противостоять ему в Крыму, ....?"
Стенограмма СНБО Украины от 28.02.2014 года
надо было 4 года назад
Бачите, він одним пальцем в состоянії тільки на букву ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ натискать.
Може, вже й лапті сплів. Убили ви діда, коварная обольстітєльніца!
Это уже серьезно. Психиатр здесь бессилен.Необходимо изолировать чумного.
Господин Президент, в прошлом году вы запустили и провели судебную реформу за чужие деньги и были также чётко и уверены.Мы несколько месяцев смотрели сериал про люстрацию судей всех мастей. А сейчас вы чётко и уверенно, что запустили? Ту же дурку по второму кругу, но за новые деньги? "Перезагрузка" денег из одних сейфов в другие?
"И мы четко (через четыре года) продемонстрировали всю решительность наших действий в борьбе с коррупцией!", - написал он. ...ну да, коррупция же не понос, дно не выбьет.
Новина, яку вам точно не повідомлять наші не в міру демократичні ЗМІ. У Бухаресті зібрався багатотисячний мітинг, який вимагає, аби президент країни Клаус Йоханніс виконав рішення Конституційного суду Румунії і відправив у відставку Лауру Кодруца Кевеши - виконавчого прокурора Національного антикорупційного директорату (НАД).
Ага-ага, ту саму, яку нам подають як приклад нещадного борця з корупцією.
Чим румунів не влаштовує головний «жах корупції» Румунії? Та виключно тим, що замість антикорупційного органу румуни отримали нову версію НКВД, з усіма притаманними цьому відомстві ознаками - свавіллям, беззаконням та кричущими порушеннями прав людини.
Приклади. Докази в деяких справах начебто випадково були передані в ЗМІ для дискредитації підсудних. Кілька суддів, які відмовилися вести справи НАД, також потрапили під розслідування. Глава відомства, відповідального за боротьбу з організованою злочинністю, потрапив до в'язниці на 8 місяців за відмову проводити арешти підозрюваних для НАД, пославшись на відсутність доказів. Тощо і тощо.
Наші опозиціонери приводять статистику справ розслідуваних НАД як показник її ефективності. За такою логікою не було у світі правоохоронного відомства, ефективнішого за ОГПУ-НКВД - ви їхню статистику розкриваємості бачили? Цікаво, що заволали б наші опозиціонери, якби методами пані Кевеши заходилися б розслідувати діяльність їх самих? А якби тими ж методами діяла нинішня влада?
Очевидно, в потрібний час НАД може стати сокирою в руках правлячого президента - жоден опозиційний політик не ризикне виступити проти нього. Інакше матиме справу з НАД - а той… «Була б людина - злочин знайдеться». Чи не тому президент так опирається звільненню Кевеши?
Результати такого антикорупціонізму - відомі. У Грузії - багатотисячні мітинги і провал президента Саакашвілі на всіх виборах від програних президентських. У Румунії мітинг за відставку Кевеши зібрав більше 100 000 осіб - міхо-майданчик нервово курить бамбук, разом з усіма Майданами-3.
І це - логічно. Бо боротьба з корупцією - це не каральні акції в стилі ЧК і не розгнузданий піар у стилі Саакашвілі. Це дуже довга, кропітка оперативна робота і змагання звинувачення із захистом у судах - за законом і відповідно закону. Тобто приблизно як у нас зараз. Діяти по-козачому, свавільно і наскоком в демократичному суспільстві НЕ вийде. Це зразу відіб'ється опором опозиції, обуренням ЗМІ, судами, аж до конституційного, а якщо рішення КС не виконуватиметься - масовими акціями опору і програшем влади на виборах.
Але саме цього наші антикорупціонери нашим громадянам НЕ розповідають. Вони розповідають казки.
«Розкуркулимо панів, і…» Ні, це попередні антикорупціонери. Нинішні кажуть: «От пересадимо корупціонерів - і буде всім щастя».
Грузія і Румунія чомусь доказують протилежне.
Дмитро Вовнянко