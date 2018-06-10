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 Политика Украины
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 Создание Антикоррупционного суда поддерживают 87% украинцев, - Порошенко

Среди граждан Украины поддержка создания Антикоррупционного суда на очень высоком уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на странице в Facebook.

"Создание Антикоррупционного суда имеет беспрецедентную поддержку среди украинцев - 87% населения выступает за создание суда. Уверен, что конституционные изменения, которые я запустил, позволят полностью перезагрузить всю судебную систему Украины. И мы четко продемонстрировали всю решительность наших действий в борьбе с коррупцией!", - написал он.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3070730
 
   
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Та да. Але інколи можна забігти, шоб, як пише Фельдкурат, "подратувати сучню" (с).
Хоча, толку з того...
Сайт перетворився на соєвий мєждусобойчик. Ну, і х-х-х-х-х...харашо!
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Та я там і не реєструвався більше. Старий акаунт висить, але заблокований...
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ЯЯЯЯ....верю.....Русским Пида...оасм чЛЕНИНА-Сралина...Ибо Краснопузая ПАДАЛЬ сажгёт НАШИ СЕРДЦА Шариковое БЫДЛО КРЕМЛЯ......... Створення Антикорупційного суду підтримують 87% українців, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1668 Створення Антикорупційного суду підтримують 87% українців, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1668
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Деда тебе плохо ? Хош я тебе позвоню-телефончик скинь..секс по телефону но для тебя бесплатно....
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От, хитра кондітєрська гнида!
Все одно тобі гаплик. Як не вивертайся, а кінець уже близько.
Побла-бла-бла-бла-бла-балакай ше трохи, брехунець мальдіво-ротердамський.

Створення Антикорупційного суду підтримують 87% українців, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4392
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БЫДЛО КРЕМЛЯ..вы когда ПОССАлии на чЛенина СРАЛИНА,думали о ГОФФНе и быдле КРЕМЛЯ??? Створення Антикорупційного суду підтримують 87% українців, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2372
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Откуда Свинорылый взял эту цифру?
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Какое ж оно гамно..."которые я запустил*
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Лжет Пэтя и не краснеет. Откуда он высосал 87% поддержки абсурда? Само существование Антикоррупционного Суда - полный абсурд, поскольку Суд по определению не может быть коррупционным - Пэтя по факту признает все суды Украины коррумпированными, то есть купленными своей ОПГ. А значит у нас просто нет судов. Вообще нет. Есть сборища юристов которые приватизировали правоохранительную систему страны в интересах ОПГ и личного обогащения. Я почему то думаю (надеюсь) что 87% украинцев все таки начнут создавать комитеты Линча на местах и просто уничтожать коррумпированную и уголовную мразь. Другого пути очистить страну при полной безнаказанности "правоохранителей" всех мастей не было, нет и не будет.
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Дед а я 17 июня в Киев приеду на праздник любви-приходи...
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Це не анекдот, Порошенко таки наєпал вишого педофіла.
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Тебе, петрлексеич, это уже не поможет. И ничего уже не поможет! Часы тикают. 9 месяцев, и дни летят...
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А потом еще пять лет...
***********
на шконкє чаліться.


якшо воврємя в ЛіПєцьк не здрисне.
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Он украинский Президент.
А все украинские Президенты здесь дома,в Украине: Кравчук, Кучма, Ющенко,
и только ваш шмыганул к хозяину.

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Создание суда над корупционерами во власти хочет 100%людей,против только Порошенко и его окружение.Но когда это суд будет создан неизвестно,точно не при соевой уепищной воровской власти
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КацаПсинская ПАДАль...вы дохляки Питерской ПОМОЙКИ....Мой лучший друг ДИМА КАМИКАДЗЕ и я...ЗНАЮТ о вас ТВАРЯХ ВСЁЁЁЁЁЁЁ
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Дед ты "барбовала" прими а то надо дождатся когда Пуйло сдохнет и мы за это коньку Хенесс бутылку всосеи из горла по очереди.. я даже готова тебе отдатся на пару часиков..хорошо ?
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Скажи? Здорово же он вас там в ОРДЛО кинул!
А как вы поначалу кричали "Путен прииииди! "

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Путин-Хуйло ! Крым -Украина ! Лучше быть геем на Западе чем пидарасом в Кацапии !
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Хорошо. Последний тест.
Раз-два-три!
Скажи: "Порох - КРАСАВА!"

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Не-он не тот за кого себя выдает..Юля -красава..
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"ТИМОШЕНКО Ю.В.
Что я хочу сказать. Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть у Путина, я была бы первой, кто поддержал бы активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы противостоять ему в Крыму, ....?"

Стенограмма СНБО Украины от 28.02.2014 года
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Какой статус имела тогда Юлия Владимировна ?
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Суд бесспорно нужен, но только не в той редакции в которой он был проголосован и надеюсь что ЮВТ и другие оппозиционеры и Западные структуры скорректируют этот закон о Антикоррупционном суде так что бы ты свою свинную рожу там не засветил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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поздно корректировать
надо было 4 года назад
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ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ...............сцуки..............
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Дедуля не дури..ты офицер мать твою...смирно..успокойся..все хорошо...
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ох уж эти сетевые женщины возраста Бальзака...

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И что ? Не нравлюсь ? Ну и фигвам с кисточкой...
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Послє ваших інтімних прєдложеній у дєда інсульт приключився.
Бачите, він одним пальцем в состоянії тільки на букву ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ натискать.
Може, вже й лапті сплів. Убили ви діда, коварная обольстітєльніца!
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нельзя спасти "неспасуемое")))) А если серьезно - это просто ужас.
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Главный борец против коррупции - ни дать, ни взять.
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Остальные 13 % учавствуют в корупции . поэтому они против .
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Президента Порошенко в глубине души поддерживает почти каждый украинец.
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Ну МВФ не из добрых побуждений хочет антикоррупционный суд в Украине .А для того чтобы вывести из тени деньги украинского народа и контролировать и выкачивать активы из Украины .
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Ты же, с@ка, опять выхолостил все содержание. Опять будешь влиять на состав и работу этого суда. Западники уже хотят полного анализа того, что напринимали БПП сотоварищи.
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У меня кандидатура №1: Лариса Гольник из Полтавы.
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Меня возьмите в судьи-я денег не люблю..свободна и без всяких запретов и скелетов в шкафу. Компромата не взять на меня потому что не чего скрывать...могу без трусов гулять в мини и сплю с кем хочу . И парни и девушки для меня не вопрос..
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"Создание Антикоррупционного суда поддерживают 87% украинцев, - Порошенко" - два года шоколадный Пахан со всех сил саботировал создание антикоррупционного суда, но благодаря, к сожалению, не украинцам, а нашим западным партнёрам, до давили Хряка, зажали в угол, ему некуда деваться, пришлось по юродствовать и приватизировать эту идею, и даже возглавить, а Мародёр умеет это делать, он талантливый вор, не отнимешь, но нельзя терять бдительность, его гениальный, воровской ум будет изобретать много разных причин и уловок, чтобы продолжать распиливать бюджет и не сесть на нары, он ещё надеется выжить, всё зависит от нашей активности и принципиальности в защите будущего наших детей.
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...конституционные изменения, которые я запустил, позволят полностью перезагрузить всю судебную систему Украины .И мы четко продемонстрировали всю решительность наших действий в борьбе с коррупцией!
Это уже серьезно. Психиатр здесь бессилен.Необходимо изолировать чумного.
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А остальные 27 процентов это я так понимаю воры- госчиновники и они против создания этого суда !
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Согласитесь, а ведь даже не вдаваясь в подробности видно , что человек крайне бессовестный. 87% поддержки суда тут же перетянул на себя своим " которые я запустил". Майдан отстоял, Путина остановил, армию создал, суд запустил, войну выиграл. И каждый раз "чётко" и "уверен", как и четыре года назад, четыре года подряд.Я так понимаю, что к выборам 19 года мы тут все будем случайно приезжими.
Господин Президент, в прошлом году вы запустили и провели судебную реформу за чужие деньги и были также чётко и уверены.Мы несколько месяцев смотрели сериал про люстрацию судей всех мастей. А сейчас вы чётко и уверенно, что запустили? Ту же дурку по второму кругу, но за новые деньги? "Перезагрузка" денег из одних сейфов в другие?
"И мы четко (через четыре года) продемонстрировали всю решительность наших действий в борьбе с коррупцией!", - написал он. ...ну да, коррупция же не понос, дно не выбьет.
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Верю! Все суды будут коррупционными кроме одного, созданного главным коррупционером страны.
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Румунія проти антикорупції


Новина, яку вам точно не повідомлять наші не в міру демократичні ЗМІ. У Бухаресті зібрався багатотисячний мітинг, який вимагає, аби президент країни Клаус Йоханніс виконав рішення Конституційного суду Румунії і відправив у відставку Лауру Кодруца Кевеши - виконавчого прокурора Національного антикорупційного директорату (НАД).

Ага-ага, ту саму, яку нам подають як приклад нещадного борця з корупцією.
Чим румунів не влаштовує головний «жах корупції» Румунії? Та виключно тим, що замість антикорупційного органу румуни отримали нову версію НКВД, з усіма притаманними цьому відомстві ознаками - свавіллям, беззаконням та кричущими порушеннями прав людини.

Приклади. Докази в деяких справах начебто випадково були передані в ЗМІ для дискредитації підсудних. Кілька суддів, які відмовилися вести справи НАД, також потрапили під розслідування. Глава відомства, відповідального за боротьбу з організованою злочинністю, потрапив до в'язниці на 8 місяців за відмову проводити арешти підозрюваних для НАД, пославшись на відсутність доказів. Тощо і тощо.

Наші опозиціонери приводять статистику справ розслідуваних НАД як показник її ефективності. За такою логікою не було у світі правоохоронного відомства, ефективнішого за ОГПУ-НКВД - ви їхню статистику розкриваємості бачили? Цікаво, що заволали б наші опозиціонери, якби методами пані Кевеши заходилися б розслідувати діяльність їх самих? А якби тими ж методами діяла нинішня влада?

Очевидно, в потрібний час НАД може стати сокирою в руках правлячого президента - жоден опозиційний політик не ризикне виступити проти нього. Інакше матиме справу з НАД - а той… «Була б людина - злочин знайдеться». Чи не тому президент так опирається звільненню Кевеши?

Результати такого антикорупціонізму - відомі. У Грузії - багатотисячні мітинги і провал президента Саакашвілі на всіх виборах від програних президентських. У Румунії мітинг за відставку Кевеши зібрав більше 100 000 осіб - міхо-майданчик нервово курить бамбук, разом з усіма Майданами-3.

І це - логічно. Бо боротьба з корупцією - це не каральні акції в стилі ЧК і не розгнузданий піар у стилі Саакашвілі. Це дуже довга, кропітка оперативна робота і змагання звинувачення із захистом у судах - за законом і відповідно закону. Тобто приблизно як у нас зараз. Діяти по-козачому, свавільно і наскоком в демократичному суспільстві НЕ вийде. Це зразу відіб'ється опором опозиції, обуренням ЗМІ, судами, аж до конституційного, а якщо рішення КС не виконуватиметься - масовими акціями опору і програшем влади на виборах.

Але саме цього наші антикорупціонери нашим громадянам НЕ розповідають. Вони розповідають казки.

«Розкуркулимо панів, і…» Ні, це попередні антикорупціонери. Нинішні кажуть: «От пересадимо корупціонерів - і буде всім щастя».
Грузія і Румунія чомусь доказують протилежне.

Дмитро Вовнянко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоздание Антикоррупционного суда поддерживают 87% украинцев, - Порошенко
 
 
 
 
 
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