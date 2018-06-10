 Создание Антикоррупционного суда поддерживают 87% украинцев, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на странице в Facebook.

"Создание Антикоррупционного суда имеет беспрецедентную поддержку среди украинцев - 87% населения выступает за создание суда. Уверен, что конституционные изменения, которые я запустил, позволят полностью перезагрузить всю судебную систему Украины. И мы четко продемонстрировали всю решительность наших действий в борьбе с коррупцией!", - написал он.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

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