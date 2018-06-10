 Венгрия привела в готовность воздушные силы из-за нелегально залетевшего из Украины самолета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Mukachevo.net.
По официальной информации венгерских военных, около полуночи они зафиксировали небольшой самолет, который пересек воздушное пространство Венгрии без согласования с соответствующими органами этой страны. Они сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО.
Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.
Сообщается, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужанка - Берегшурань".
В свою очередь, венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.
"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно: сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", - пишет издание.
а штаны сменные есть?
Ибо получается там в ПВО и Авианадзоре сплошной бардак.
Все частные самолеты должны стоять на аэродромах и легальных посадочных площадках.
А при взлете уведомлять диспетчерскую, предварительно за сутки подав полетный план.
Но тут либо все куплено, либо авантюристы чистой воды.
А він є.
Лишь бы кипиш устроить и очередной информационный повод получить.
Это контрабанда. У контрабандистов есть легкомоторные самолёты, дельтапланы, тоннели, лодки, беспилотники. Так что венграм надо не НАТО информировать, а Фронтекс (европейскую пограничную службу) и таможню
Конечно, у нас государство могло бы и контролировать ситуацию на своей территории. Ибо легкомоторные самолёты, дельтапланы, тоннели, лодки, беспилотники на "вооружении" контрабандистов - это беспредел уже слегка.