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Все про:Венгрия (623) Закарпатье (1350) самолет (2043)

 Венгрия привела в готовность воздушные силы из-за нелегально залетевшего из Украины самолета

Ночью в воскресенье, 10 июня, небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, в результате чего венгерские воздушные силы были приведены в боевую готовность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Mukachevo.net.

По официальной информации венгерских военных, около полуночи они зафиксировали небольшой самолет, который пересек воздушное пространство Венгрии без согласования с соответствующими органами этой страны. Они сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО.

Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Сообщается, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужанка - Берегшурань".

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В свою очередь, венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.

"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно: сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", - пишет издание.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070727
 
   
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а войну объявили?
а штаны сменные есть? Угорщина привела в готовність повітряні сили через літак, що нелегального залетів із України - Цензор.НЕТ 633
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"сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары...."
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Льотчик скинув пакунки з сигаретами де треба і вернувся на базу. Венгри показали свою готовність і дієздатність. Всі в плюсах. )))
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Ничего. 1543-ю озабоченность переживём. Надоело быть ботаном- очкариком. А венгры за пиар должны ещё и доплатить!
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он в поряде - ну не хотят люди ха 100 баксов пахать - вот такие негодяи Угорщина привела в готовність повітряні сили через літак, що нелегального залетів із України - Цензор.НЕТ 2233 Угорщина привела в готовність повітряні сили через літак, що нелегального залетів із України - Цензор.НЕТ 8033
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Дали зрозуміти, що "мочитимуть" безжально - в разі чого.
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Вопрос как он вылетел из Украины и вернулся обратно.
Ибо получается там в ПВО и Авианадзоре сплошной бардак.
Все частные самолеты должны стоять на аэродромах и легальных посадочных площадках.
А при взлете уведомлять диспетчерскую, предварительно за сутки подав полетный план.
Но тут либо все куплено, либо авантюристы чистой воды.
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Здавалося б який тут зв'язок із цим:"Министр обороны Сербии сделал резкое заявление об украинском Майдане. Александр Вулин сказал, что трагические события в 2014 году в Киеве были спецоперацией западных спецслужб, передаёт сербская телекомпания РТС."
А він є.
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Ой, блин, - подняли истребители, проинфорировали НАТО . . . Прям куда там !
Лишь бы кипиш устроить и очередной информационный повод получить.

Это контрабанда. У контрабандистов есть легкомоторные самолёты, дельтапланы, тоннели, лодки, беспилотники. Так что венграм надо не НАТО информировать, а Фронтекс (европейскую пограничную службу) и таможню

Конечно, у нас государство могло бы и контролировать ситуацию на своей территории. Ибо легкомоторные самолёты, дельтапланы, тоннели, лодки, беспилотники на "вооружении" контрабандистов - это беспредел уже слегка.
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Лучше бы на красную площадь слетал, там бы не заметили
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В самолете 10 бочек нелегалов из стран Азии ну и бочки три черножопое
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надо было е@ануть и все проблемы для двух стран решены
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВенгрия привела в готовность воздушные силы из-за нелегально залетевшего из Украины самолета
 
 
 
 
 
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