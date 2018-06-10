 Венгрия привела в готовность воздушные силы из-за нелегально залетевшего из Украины самолета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Mukachevo.net.

По официальной информации венгерских военных, около полуночи они зафиксировали небольшой самолет, который пересек воздушное пространство Венгрии без согласования с соответствующими органами этой страны. Они сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО.

Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Сообщается, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужанка - Берегшурань".

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В свою очередь, венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.

"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно: сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", - пишет издание.





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