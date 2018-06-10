 Взрывное устройство обнаружено на рынке в Новой Каховке, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

10 июня около 7:00 в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что на улице у магазина, в котором она работает на городском рынке, находится неизвестный подозрительный предмет. Следственно-оперативная группа выяснила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство.

Специалисты взрыво-технического отдела областного главка полиции обезвредили основную часть устройства. Остатки предмета были отправлены в экспертно-криминалистический центр на исследование.

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Предварительная правовая квалификация события - ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Полицейские проводят мероприятия по установлению личности злоумышленника, причастного к происшествию.