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Все про:взрывчатка (604) Новая Каховка (15) Нацполиция (7578)

 Взрывное устройство обнаружено на рынке в Новой Каховке, - Нацполиция

В Новой Каховке (Херсонская область) в воскресенье утром на рынке обнаружено самодельное взрывное устройство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

10 июня около 7:00 в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что на улице у магазина, в котором она работает на городском рынке, находится неизвестный подозрительный предмет. Следственно-оперативная группа выяснила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство. 

Специалисты взрыво-технического отдела областного главка полиции обезвредили основную часть устройства. Остатки предмета были отправлены в экспертно-криминалистический центр на исследование.

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Предварительная правовая квалификация события - ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Полицейские проводят мероприятия по установлению личности злоумышленника, причастного к происшествию. 

Источник: https://censor.net.ua/n3070726
 
 
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Веселі, брате, часи настали.
Нове майбутнє дарує день!
Чому ж на небі так мало сонця стало?
Чому я далі пишу сумних пісень? (С)
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Якась бабуся продавала, щоб комуналку сплатити. А внук сказав, шо товар востребований. )))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывное устройство обнаружено на рынке в Новой Каховке, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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