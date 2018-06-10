 Путин боится таких людей, как Сенцов, - евродепутат Хармс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадсьвке", об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Думаю, Путин знает, что Сенцов - это человек, которого он не может сломать. Если бы он был на свободе и оставался в Крыму, Путину пришлось бы бояться его влияния, огласки от такой личности как Сенцов. Потому что Путин боится таких людей, как Сенцов. Именно поэтому Олег в тюрьме", - отметила она.

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Отметим, Хармс находится в Украине с визитом вместе с другими евродепутатами.

Она также рассказала о кампании по поддержке правозащитников и активистов, борющихся за освобождение и права политзаключенных.

"Мы опубликовали список политзаключенных в России, этот список был составлен российской правозащитной организацией "Мемориал". Мы хотим поддержать усилия правозащитников, активистов, адвокатов в России, придать огласке их работу. "Боритесь за забытых политзаключенных в России", - так называется наша кампания.

Хармс также выразила обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова:

"Я очень волнуюсь за здоровье Олега Сенцова в связи с его голоданием. Он борется за то, чтобы выпустили всех украинских политзаключенных. Мы поддерживаем его в этой борьбе - собственными призывами, также резолюцией, будет на днях рассмотрена и я надеюсь, принятая в Европарламенте".

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14 июня Европарламент рассмотрит резолюцию по защите прав человека в России, в которой отдельно отмечается проблема политических заключенных.

Фракция зеленых в Европарламенте выпустила интерактивную карту, на которой можно увидеть российские тюрьмы, где удерживают политзаключенных. "Зеленые" призывают ФИФА обратить внимание на проблему соблюдения прав человека в России и критикуют решение проводить Чемпионат мира по футболу в странах, которые систематически нарушают международное право.