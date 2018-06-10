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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Путин (23900) политзаключенные (788) Хармс Ребекка (96) Сенцов (525)

 Путин боится таких людей, как Сенцов, - евродепутат Хармс

Президент РФ Владимир Путин боится таких людей, как украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадсьвке", об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Думаю, Путин знает, что Сенцов - это человек, которого он не может сломать. Если бы он был на свободе и оставался в Крыму, Путину пришлось бы бояться его влияния, огласки от такой личности как Сенцов. Потому что Путин боится таких людей, как Сенцов. Именно поэтому Олег в тюрьме", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФИФА показала неуважение к правам человека, выбрав Россию страной, принимающей ЧМ по футболу, но приехавшие туда фаны смогут узнать о забытых заключенных в российском ГУЛАГе, - Хармс

Отметим, Хармс находится в Украине с визитом вместе с другими евродепутатами.

Она также рассказала о кампании по поддержке правозащитников и активистов, борющихся за освобождение и права политзаключенных.

"Мы опубликовали список политзаключенных в России, этот список был составлен российской правозащитной организацией "Мемориал". Мы хотим поддержать усилия правозащитников, активистов, адвокатов в России, придать огласке их работу. "Боритесь за забытых политзаключенных в России", - так называется наша кампания.

Хармс также выразила обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова:

"Я очень волнуюсь за здоровье Олега Сенцова в связи с его голоданием. Он борется за то, чтобы выпустили всех украинских политзаключенных. Мы поддерживаем его в этой борьбе - собственными призывами, также резолюцией, будет на днях рассмотрена и я надеюсь, принятая в Европарламенте".

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14 июня Европарламент рассмотрит резолюцию по защите прав человека в России, в которой отдельно отмечается проблема политических заключенных.

Фракция зеленых в Европарламенте выпустила интерактивную карту, на которой можно увидеть российские тюрьмы, где удерживают политзаключенных. "Зеленые" призывают ФИФА обратить внимание на проблему соблюдения прав человека в России и критикуют решение проводить Чемпионат мира по футболу в странах, которые систематически нарушают международное право.

Источник: https://censor.net.ua/n3070724
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ху@ло в принципе людей боится....Ему не страшен только скот который стоит на коленях..
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ошибся хуйловский папа с советами
маленькую тварь замумучить бы в щеновнем возрасте.....
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Ему умные люди не нужны совсем и он с ними борется. Ему надо послушное и безмозглое стадо.
А боится он больше всего своей смерти, точнее со своей смертью потерять свои деньги.
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Зрада когда-то насмехалась, что Климкин встречается с "зелёными" и я как-то обращаю внимание на результаты встречи.
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Зрада вже давно не відрізняє справжні дії, що захищають України. Їм би лише облити лайном всіх, хто не з юлею і ригоаналами.
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Хуйло боится всего. Начиная с собственной тени. Путин боится таких людей, как Сенцов, - евродепутат Хармс - Цензор.НЕТ 3195
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Отут погоджуся- Крим хУЙЛО захопив від страху перед НАТО.
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...да, еще один гвоздь в крішку єтого гроба!
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Там дійсно неповний список, але треба вже ховати цю російську домовину.
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Палку-то, не перегибайте... Юридически верно, что СССР осуществил агрессию в отношении Японии в 1945-м, заняв принадлежащий Японии по Портсмутскому мирному договору Южный Сахалин. Но об какой агрессии идёт речь в 1938-м? Боевые действия на территории Китая и Монголии проходили, которые были оккупированы японцами... Какая же тут "агрессия"?
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СССР! так шановано))--во Вьетнаме ихтамнеті они тож бЄз агрессии!

Помощь в отражении воздушной агрессии была главной задачей советских военспецов во Вьетнаме. До конца войны совок поставил Северному Вьетнаму 95 ЗРК С-75 «Десна» и более 7,5 тысяч ракет к ним, также 687 танков и 316 самолётов.

касабня либо гадит лично, либо, если чувствует ,что получит по мОрдам,бьет из под чужой руки!
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12 липня 1938 року прикордонними радянськими військами для встановлення спостережного пункту була захоплена сопка Чжангу, яка перебувала по бік кордону держави Маньчжоу-Ґо. Уряд Маньчжоу-Ґо 14 липня 1938 року заявив протест про порушення свого кордону. Вже наступного дня в Москві японський посол в СРСР Сіґеміцу Мамору зажадав у ноті протесту до радянського уряду виведення всіх військ СРСР зі спірної території. 20 липня він знов вручив чергову ноту уряду Японії.
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Протести в Румунії. За Лауру Ковеші - 4 тисячі, проти - 100 тисяч. Схоже ще один зрадофільський реформаторський міф буде злито в унітаз
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Так це хУЙЛО усіх патріотів України боїться- і Порошенко в першу чергу.
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Да ему БОЯТСЯ нужного каждого ШАГА.
Бандеріці навколо нього.
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***
- слышь? иду вчера около мусорных контейнеров и вижу, как две огромные страшные крысы дерутся, а неподалёку, вжавшись в стену, сидит перепуганный кот
и с ужасом на них смотрит, боясь пошевелиться...
- аааа... по ходу, кота.... делили...
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Такую фигню несет эта европейка, пуйло кого-то боится, да он уже и Европу охмырил своим потоком-2.
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"Будет беда, когда за рубль станут давать в морду"(с)

Сегодня в Гудаури на старте откуда летают на парапланах произошла трагедия. 30 человек местных жителей, под соусом «это моя земля, уезжай домой», избили почти до смерти пилота Челышев Федор. Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Фёдора тяжелое сотрясение мозга (пилотский защитный шлем сдвинули на глаза, били ногами по затылку, сорвали закрепленную на шлеме камеру гоупро), сломан нос, отбиты почки, разломаны стекла в машине. Вызванная полиция не смогла ничего сделать. Просто приняли заявление. Угрозы и мат продолжались. Моральное давление тоже. Мы будем добиваться максимального наказания для виновных. Просим максимального перепоста. Если у вас есть контакты журналистов, которые заинтересованы снять репортаж об этом, свяжите их с нами. В Грузии такого беспредела не будет!!! Надо это прекращать!!!" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=Jb26snoMBIU
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Путин боится таких людей, как Сенцов, - евродепутат Хармс - Цензор.НЕТ 285

так всегда,когда свое уже обосрано!
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что ты на это ответишь Илон Маск ....хееее
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это хуйло всех боитца, тока это не помешает тому, что русня будет разорвана .... ну и над развалинами кремля будет майорить синежовтий стяг
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Неправда.Плешивый Педофил вначале Подлодку КУРСК затопил,а потом Мочил в Сортире дома в Моське и станции МЕТРО,а потом Плешивый понял,Главное в пофессии МУДАККа валить Чеченских ТИРАРИСТОВ......
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Начальник Политодела 2 отдельной Армии ПВО сССР в ПрибВО ,подполковник Кондратьев,март 1968 года...
мы уничтожим НАТО за 10 минут...
Когда приехал в войска после УЧЕБКИ в Риге,...я понял РЮсскае ГОФФНо НЕПОДИМО Путін боїться таких людей, як Сенцов, - євродепутат Хармс - Цензор.НЕТ 8615 Путін боїться таких людей, як Сенцов, - євродепутат Хармс - Цензор.НЕТ 8615
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Путин боится всего и всех, потому что он по натуре такой же бздун, как и его кореш Ким Чен Ын.
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Лучшим политиком МИРа был Уинстон Чёрчилль...,вы это поймёте....и возможно дети внуки ваши.........лет через 500
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Судя по размерам подарка Си Цзинпиня, он знает настоящий рост Хуйла, а судя по цвету - и его настоящую сущность.
Путін боїться таких людей, як Сенцов, - євродепутат Хармс - Цензор.НЕТ 7490
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Мы совсем не знаем,что произошло летом с 1796 года и по апрель 1799....Когда Петр Первый уехал в Голландию....и отменил всю ХЕРНЮ на РАБссии...ггггг Путін боїться таких людей, як Сенцов, - євродепутат Хармс - Цензор.НЕТ 8932
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запитайте у пані Хармс чи боїться хуйло Гицька??? якщо так то терміново це на бігморди - Путен боїться Гицька!!!
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Щось дуже сумнівно щоб їх хтось боявся. Адже якщо серйозно, то насправді вони - ніхто. Взяти б цього сенцова. Називають його кінорежисером. Але ніхто не знає жодного його фільму. Ну а решта - кних, балух??? Взагалі якісь підозрілі особистості.
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ху*ло боится что он в Гаагской тюрьме будет ронять мыло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин боится таких людей, как Сенцов, - евродепутат Хармс
 
 
 
 
 
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