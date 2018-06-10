 Путин боится таких людей, как Сенцов, - евродепутат Хармс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадсьвке", об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.
"Думаю, Путин знает, что Сенцов - это человек, которого он не может сломать. Если бы он был на свободе и оставался в Крыму, Путину пришлось бы бояться его влияния, огласки от такой личности как Сенцов. Потому что Путин боится таких людей, как Сенцов. Именно поэтому Олег в тюрьме", - отметила она.
Отметим, Хармс находится в Украине с визитом вместе с другими евродепутатами.
Она также рассказала о кампании по поддержке правозащитников и активистов, борющихся за освобождение и права политзаключенных.
"Мы опубликовали список политзаключенных в России, этот список был составлен российской правозащитной организацией "Мемориал". Мы хотим поддержать усилия правозащитников, активистов, адвокатов в России, придать огласке их работу. "Боритесь за забытых политзаключенных в России", - так называется наша кампания.
Хармс также выразила обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова:
"Я очень волнуюсь за здоровье Олега Сенцова в связи с его голоданием. Он борется за то, чтобы выпустили всех украинских политзаключенных. Мы поддерживаем его в этой борьбе - собственными призывами, также резолюцией, будет на днях рассмотрена и я надеюсь, принятая в Европарламенте".
14 июня Европарламент рассмотрит резолюцию по защите прав человека в России, в которой отдельно отмечается проблема политических заключенных.
Фракция зеленых в Европарламенте выпустила интерактивную карту, на которой можно увидеть российские тюрьмы, где удерживают политзаключенных. "Зеленые" призывают ФИФА обратить внимание на проблему соблюдения прав человека в России и критикуют решение проводить Чемпионат мира по футболу в странах, которые систематически нарушают международное право.
маленькую тварь замумучить бы в щеновнем возрасте.....
А боится он больше всего своей смерти, точнее со своей смертью потерять свои деньги.
http://www.dw.com/ru/депутат-европарламента-призвала-политиков-бойкотировать-чм-2018-в-россии/a-41629601
Помощь в отражении воздушной агрессии была главной задачей советских военспецов во Вьетнаме. До конца войны совок поставил Северному Вьетнаму 95 ЗРК С-75 «Десна» и более 7,5 тысяч ракет к ним, также 687 танков и 316 самолётов.
касабня либо гадит лично, либо, если чувствует ,что получит по мОрдам,бьет из под чужой руки!
Бандеріці навколо нього.
- слышь? иду вчера около мусорных контейнеров и вижу, как две огромные страшные крысы дерутся, а неподалёку, вжавшись в стену, сидит перепуганный кот
и с ужасом на них смотрит, боясь пошевелиться...
- аааа... по ходу, кота.... делили...
Сегодня в Гудаури на старте откуда летают на парапланах произошла трагедия. 30 человек местных жителей, под соусом «это моя земля, уезжай домой», избили почти до смерти пилота Челышев Федор. Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Фёдора тяжелое сотрясение мозга (пилотский защитный шлем сдвинули на глаза, били ногами по затылку, сорвали закрепленную на шлеме камеру гоупро), сломан нос, отбиты почки, разломаны стекла в машине. Вызванная полиция не смогла ничего сделать. Просто приняли заявление. Угрозы и мат продолжались. Моральное давление тоже. Мы будем добиваться максимального наказания для виновных. Просим максимального перепоста. Если у вас есть контакты журналистов, которые заинтересованы снять репортаж об этом, свяжите их с нами. В Грузии такого беспредела не будет!!! Надо это прекращать!!!" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=Jb26snoMBIU
так всегда,когда свое уже обосрано!
мы уничтожим НАТО за 10 минут...
Когда приехал в войска после УЧЕБКИ в Риге,...я понял РЮсскае ГОФФНо НЕПОДИМО