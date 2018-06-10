EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
  885  17
Все про:авиакатастрофа (994) депутат (2541) Польша (4370) Чижмарь (43) Радикальная партия (311)

 Нардеп Чижмарь, пострадавший при крушении самолета в Польше, выписан из госпиталя, - консул

Жизни трех украинцев, которые находились на борту легкомоторного самолета Сеѕѕпа, потерпевшего крушение вблизи аэропорта "Ясенка" в Жешуве (юго-восток Польши), ничего не грозит. Депутат от Радикальной партии Юрий Чижмарь, который находился на борту, уже выписан из госпиталя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По последней информации, депутат Чижмарь выписан из госпиталя в Жешуве, а еще одного человека, находившегося с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Мала. Его жизни не грозит опасность", - сообщил в воскресенье генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

По его словам, полиция ещё хочет допросить всех участников авиапроисшествия, после чего они смогут выехать из Польши. Павлюк отметил, что ему не удалось поговорить ни с Чижмарем, ни с другими участникам авиапроисшествия, поскольку, по словам врачей в жешувском госпитале, украинцы не захотели встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от Радикальной партии Чижмарь пострадал при аварийной посадке легкомоторного самолета в Польше, - Мосийчук

Официальный представитель полиции Подкарпатского воеводства Марта Табаш-Ригель сообщила, что, по предварительным оценкам полиции, самолет упал из-за резкого снижения оборотов двигателя, воздушное судно не долетело до взлетной полосы 200 метров. Она подтвердила, что на борту Сessna были трое мужчин в возрасте 44, 48 и 30 лет. Табаш-Ригель отметила, что они получили незначительные травмы и их жизни не грозит опасность.

Официальный представитель полиции также сообщила, что вчерашнюю аварию изучает польская государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Также читайте: Нардепы Крышин и Немировский - в реестре должников по алиментам

Напоминаем, в субботу, 9 июня, стало известно, что в аэропорту польского Жешува во время посадки разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине. По данным Госпогранслужбы Украины, авария самолета RV-10 с регистрационным номером UR-PMAV произошла во время перелета со Львова в Жешув. По данным нардепа Игоря Мосийчука в разбившемся самолете находился народный депутат от Радикальной партии Юрий Чижмарь.

Источник: https://censor.net.ua/n3070723
 
 
VEhrdlVYQTVRelF3VEdKUmRrNURkekJaUkZKcVF6aDJNRXhFVVhOMFF6UXdURVJSZFhSRGR6QlpURkZ6VGtkQ01GbE1VbWRPUXlzd1dWUlJjMGg2VVhST1F6RXdUQzlTWnpsSFF6Qk1SRkpuYm5wUmIwNURkekJNVkZGMVRrTTJNRXhFVVhVNVIwMHdURE5SYzA1SFVFbE9ReTh3VEVSU1owNUhRekJNYWxKcU0zcFJiamxES3pCTWRsSnFUa2RKTUV4QlBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якби харашо постраждав, живучість би не допомогла. От як одна нардепша постраждала харашо, то померла. А була живуча, куди цьому
 показать весь комментарий
 
Ну тепер з новими силами кинеться красти.)))
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть, бо вирішить, що він безсмертний і обраний, - такий собі Нео Дункан МакЛаудович.)))
 показать весь комментарий
 
Любовный треугольник был в опасности: Чижмир, Ляшко и Попов?
 показать весь комментарий
 
 
То он от ревности решил самоубится-Ляшко женился,да ещё и на женщине.Такого душа радикала вынести не смогла
 показать весь комментарий
 
 
От жиру бесятся, бабло некуда девать, уже за кордон едут, чтобы меньше в Украине рисоваться, а то не ровен час, народ на взводе.
 показать весь комментарий
 
 
Сразу вопросы у журналистов к нему должны быть:что делал в Польше и куда летел?Почему на самолете, а не на поезде, к примеру?Сколько стоило и кто платил? Чей самолет? Кто был с ним в самолете?
 показать весь комментарий
 
 
До заднего прохода такие вопросы... отдыхал, друга/товарища/партнера...
И даже если сесна его, не задекларированая - легкий штраф, на худший случай...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Чижмарь, пострадавший при крушении самолета в Польше, выписан из госпиталя, - консул
 
 
 
 
 
 вверх