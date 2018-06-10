 Нардеп Чижмарь, пострадавший при крушении самолета в Польше, выписан из госпиталя, - консул

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По последней информации, депутат Чижмарь выписан из госпиталя в Жешуве, а еще одного человека, находившегося с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Мала. Его жизни не грозит опасность", - сообщил в воскресенье генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

По его словам, полиция ещё хочет допросить всех участников авиапроисшествия, после чего они смогут выехать из Польши. Павлюк отметил, что ему не удалось поговорить ни с Чижмарем, ни с другими участникам авиапроисшествия, поскольку, по словам врачей в жешувском госпитале, украинцы не захотели встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

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Официальный представитель полиции Подкарпатского воеводства Марта Табаш-Ригель сообщила, что, по предварительным оценкам полиции, самолет упал из-за резкого снижения оборотов двигателя, воздушное судно не долетело до взлетной полосы 200 метров. Она подтвердила, что на борту Сessna были трое мужчин в возрасте 44, 48 и 30 лет. Табаш-Ригель отметила, что они получили незначительные травмы и их жизни не грозит опасность.

Официальный представитель полиции также сообщила, что вчерашнюю аварию изучает польская государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

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Напоминаем, в субботу, 9 июня, стало известно, что в аэропорту польского Жешува во время посадки разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине. По данным Госпогранслужбы Украины, авария самолета RV-10 с регистрационным номером UR-PMAV произошла во время перелета со Львова в Жешув. По данным нардепа Игоря Мосийчука в разбившемся самолете находился народный депутат от Радикальной партии Юрий Чижмарь.