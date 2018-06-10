 Разведчик российских наемников сдался полиции на Донетчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Донецкой области

Мужчина рассказал, что неделю назад познакомился с членом террористической группировки "ДНР" и он предложил вступить в ряды боевиков, обещая высокую зарплату.

Через несколько дней "новобранец" получил задание: добраться до позиций украинских военных в районе поселка Пески и разведать их месторасположение, численность личного состава и вооружение. Мужчине пообещали за это 5 тыс рублей.

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"Опасаясь за свою жизнь, я решил пойти в Пески, но не для того, чтобы разведать, а чтобы сдаться", - сказал мужчина в полиции. Свою попытку сотрудничать с террористами он назвал "самой большой ошибкой в жизни".

Предварительно по факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о переквалификации производства на ч. 6 ст.260 УК и освобождении мужчины от уголовной ответственности.

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