 Украинские синхронистки завоевали шесть золотых медалей на этапе Мировой серии в США

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, в первый день престижных соревнований Елизавета Яхно выиграла "золото" в индивидуальном разряде и в командных соревнованиях, а также "серебро" в дуэте с Анастасией Савчук – все в технической программе.

8 июня украинки выиграли еще два "золота": в произвольной программе и произвольной комбинации. В последний день этапа девушки добыли "золото" в хайлайте, а Елизавета Яхно стала первой в одиночном разряде и второй в дуэте с Анастасией Савчук в произвольной программе.

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Отметим, что Яхно выиграла 16 медалей в течении десяти дней, поскольку первые награды прошлого этапа Мировой серии были разыграны 31 мая.

Напомним, что на прошедшем в июле прошлого года чемпионате мира по водным видам спорта украинские синхронистки впервые в своей истории чемпионатов мира поднялись выше третьего места, завоевав "серебро".