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Все про:плавание (54) спорт (1570)

 Украинские синхронистки завоевали шесть золотых медалей на этапе Мировой серии в США

На восьмом этапе Мировой серии, который завершился в американском Лос-Анджелесе, сборная Украины по синхронному плаванию завоевала восемь медалей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, в первый день престижных соревнований Елизавета Яхно выиграла "золото" в индивидуальном разряде и в командных соревнованиях, а также "серебро" в дуэте с Анастасией Савчук – все в технической программе.

8 июня украинки выиграли еще два "золота": в произвольной программе и произвольной комбинации. В последний день этапа девушки добыли "золото" в хайлайте, а Елизавета Яхно стала первой в одиночном разряде и второй в дуэте с Анастасией Савчук в произвольной программе.

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Отметим, что Яхно выиграла 16 медалей в течении десяти дней, поскольку первые награды прошлого этапа Мировой серии были разыграны 31 мая.

Напомним, что на прошедшем в июле прошлого года чемпионате мира по водным видам спорта украинские синхронистки впервые в своей истории чемпионатов мира поднялись выше третьего места, завоевав "серебро".

Источник: https://censor.net.ua/n3070719
 
   
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Не ребята так не пойдет! Как тольк плохая новость про украину то как улей сразу комментаторов нелетит , а только хорошая новость про Украину комментаторов "как корова языком слизала"! Все любят только "ХАЙ-ГУНДЕЖ-ТРЫНДЕЖ" на Украину! А только что то хорошее позитивное сказать про Украину , комментаторы исчезают!
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ой, молодчиночки!
украинские золотые рыбки с золотыми медалями!
браво!
(бис! - даже неловко писать... и так 6 комплектов Українські синхроністки завоювали шість золотих медалей на етапі Світової серії в США - Цензор.НЕТ 532 )
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А где крупные планы ? Издалека ничего не видно. Тема победы не раскрыта
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первое - умнички, красавицы, Вами гордится вся Украина!!!
второе - уряд Гойцмэна имеет к этому отношение, фракция БПП, народный фронт во главе с Яйценюком??
То-то же, Шакаладники не понимают, что Украина и без их перемог переможет!!!
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А хде Вяликая СкреПОНОСная Мавзолейная ПаскудаБессия Плешивого Окурка? Українські синхроністки завоювали шість золотих медалей на етапі Світової серії в США - Цензор.НЕТ 3994
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Понимаю.Кроме НРД Оста и БЕСЛАНа паБЕД нет,ах Кемерово забыл и подлодку КУРСК...
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинские синхронистки завоевали шесть золотых медалей на этапе Мировой серии в США
 
 
 
 
 
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