 Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где встретится с Трампом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Straits Times.
Отмечается, что Ким Чен Ын остановился в отеле St Regis. Информацию о прибытии северокорейского лидера подтвердил в своем Facebook глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.
Японский международный телеканал NHK World сообщил, что в Международном аэропорту Чанги в Сингапуре приземлился самолет Ил-76, принадлежащий КНДР. Транспортник Ил-76 ранее использовался северокорейским лидером Ким Чен Ыном при посещении китайского города Далянь в мае.
Ранее в Белом доме сообщили, что первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4.00 по киевскому).
Если бы понимали - нам бы уже давно абзац наступил ...
Ну не ссы, мокша, может хуйла и Ко приютит новый-старый хозяин Си?
https://apostrophe.ua/news/world/2018-06-10/vstrecha-trampa-i-kim-chen-yina-poyavilis-foto-i-video-korteja-glavyi-kndr/132655
Вариант "Саддам" для этого комка сала был бы наилучшим.
Твоє житло після виборів.
Будет Украина будут и новые, молодые ПРОУКРАИНСКИЕ лидеры.
скока ждать собираешься?
5-10-15?
Руки у большевистских недобитков по локоть в крови, чем хуже обстановка в мире, тем лучше этим моральным уродам.
По
БудапештскомуСингапурскому меморандуму УкраинаКНДР передает свое ядерное оружие россииУкраине.
53 хв ·
Пончік, (Кім Чен Ин), прибув до Сінґапуру на зустріч з Трампом, яка має відбутися 12.06.2018.
Коротше: на ній Ин і Трамп домовляться про ядерне роззброєння КНДР, а "смотрящими" за цим призначать РФ та КНР.
Далі: РФ до G8 поки не повернеться, але на це слід очікувати, бо США інтенсифікують питання Донбасу якраз в обмін на це.
Що тут скажеш: для нас, передовсім Патріотів та Націоналістів - це погано, ба навіть ДУЖЕ погано, проте треба розуміти, що за 4 з половиною роки Українська Держава так і не змогла перетворитися з об'єкта на суб'єкт світової геополітики, застрягши десь на проміжній стадії. Давайте "подякуємо" за це нашій владній верхівці.
Ми ніколи не були жорсткі та сухі на міжнародній арені, ніколи не демострували непохитність у найголовніших питаннях, ніколи до кінця не тисли на міжнародну спільноту з метою їх досягнень. І я зараз не про Крим чи ОРДЛО.
Скрізь заявляти, що ці території Україна - це не "ух", а нормальна логіка. А от "УХ!" - ми не дали жодного разу. Все намагалися "поміж крапельками", "мякінько" (да, без апострофу і через "І"), "враховуючи інтереси наших міжнародних партнерів"... А треба було хоч раз показати, що ми не просто воюємо, а хочемо ВИГРАТИ, і для цього ВСЕ зробимо! А коли Порошенко заявляє "Я не хочу війни, я не прагну помсти" в день інавґурації...
Не знайшлося серед нашого істеблішменту Ейзенхауера, Черчіля, ба навіть Рейґана, актора, але з гарячим серцем... Таке, обамові залишки... І тепер ці обамові залишки обурюються на Трампа, мовляв "А як же таааак"... А отак. Війна на планеті. У владі потрібні воїни, спецслужбісти та акули дипломатії, а не бариги і домовляшки.
Ее ведь не московиты выбирали, не французы и не американцы. И выборы были честными, не как в Козляндии.
Так что благодарить надо самих себя, собственно, ухудшение жизни большинства населения - это и есть благодарность. Заслуженная благодарность.
Рыжая обезьяна из-за океана объединяется с ботоксным карликом с 1/6 суши
в торговой войне против европейских дроллей. Китай выжидает.Сильно озабоченые впадают в панику и переживают невиданную смуту.
Забастовки, теракты, раззорение компаний, безработица,коллапс всей экономки Европы. Люди теряют свои накопления (у кого они есть).
В это время некоторые "светлые" умы Европы обращают свой взор на Украину. Но ботоксный карлик не дремлет.
Совместно с турками и бульбашами начинаются провокации практически по всему периметру Украины.
Польша затаилась, так как не понимает на кого опереться и пресловутый польский гонор не позволяет вступать в союз ни с кем.
Тем более что союзников больше нет.
В Украине поднимают голову невиданные доселе сепаратистские настроения. Всех трясет.
Карлик начинает военную операцию на востоке Украины. Немецкие бюргеры молча сглатывают, т.к. им по..й.
Но тут поляки со справедливыми лозунгами-"Есче Польска не згинэла" под марш, марш Домбровски пытаются контратаковать свои исконные
территории занятые холопами-бульбашами. Подключаются французы со стороны Крыма(не знаю почему, но Крым для них как Мекка для муслимов).
Китай выжидает, но начинает терять терпение. Им не терпится пожнать плоды этой последней в мире заварушки.
Но тут, лучший новый друг Рыжего старичка и ботоксного карлика,ммм...как его, а, ну да,Ким Чен и тд. слетает с катушек и
запускает ракету с ядерной боеголовкой по Токио. Она "благополучно" взрывается, ботоксный ликует, китай молчит, Рыжий в ахуе,
Меркель молча мастурбирует в каптерке, Макрон отдает приказ на военную операцию против С.Кореи и съябывает с визитом в Мозамбик
а затем в Зимбабве.
Израиль наносит ядерный удар по Тегерану. Вся Европа "контаминэ"!
А что Украина?
В Украине тем временем, подпольно, те спецы которые еще остались,
начинают при поддержке некоторых опальных олигархов, создание своих ядерных боеголовок.
Мозги и все остальное, слва Богу в стране, в Украине есть.
Европа рушится, ботоксный убит бывшей женой, Рыжий повесился, Меркель угорела в бане,
а Макрон женился второй раз на китаянке и пропал где-то в Мозамбик.
Начинается Новый Мир! Поляки и Украинцы, вместе, отстраивают Новую Европу.
Фантастика? Да, конечно, но кое что из этого сбудется, наверняка...
заплаканная девочка закапывает ямку перед дверью соседского дома:
- что ты тут закапываешь?
- моего хомячка.
- хомячка?...что-то ямка великовата для него!
девочка бросает последнюю горсть земли и говорит:
- такая большая ямка потому, что мой хомячок... внутри.... вашего мерзкого кота!
а воно з себе біг нуклеар боса вдає
Пэте с него бы пример брать. Слетал бы куда нибудь за СВОЙ счет, так куда там...