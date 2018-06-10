 Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где встретится с Трампом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Straits Times.

Отмечается, что Ким Чен Ын остановился в отеле St Regis. Информацию о прибытии северокорейского лидера подтвердил в своем Facebook глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

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Японский международный телеканал NHK World сообщил, что в Международном аэропорту Чанги в Сингапуре приземлился самолет Ил-76, принадлежащий КНДР. Транспортник Ил-76 ранее использовался северокорейским лидером Ким Чен Ыном при посещении китайского города Далянь в мае.





Ранее в Белом доме сообщили, что первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4.00 по киевскому).





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