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Все про:Сингапур (19) Ким Чен Ын (96) Трамп (1830)

 Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где встретится с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где должна состояться его встреча с сингапурским премьер-министром Ли Сяньлуном перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом, намеченным на вторник.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Straits Times.

Отмечается, что Ким Чен Ын остановился в отеле St Regis. Информацию о прибытии северокорейского лидера подтвердил в своем Facebook глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад заявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном

Японский международный телеканал NHK World сообщил, что в Международном аэропорту Чанги в Сингапуре приземлился самолет Ил-76, принадлежащий КНДР. Транспортник Ил-76 ранее использовался северокорейским лидером Ким Чен Ыном при посещении китайского города Далянь в мае.

Ранее в Белом доме сообщили, что первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4.00 по киевскому).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ким Чен Ына есть два пути - южнокорейский и ливийский, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3070716
 
 
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Вот, кстати, о Трампе, из самого последнего. Он реально веселый дядька оказался. Талантливо всё-всё запутал.

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Как просто трампам получить "нобеля мира" : договорись с людоедом и сначала взвинти ситуацию до предела, а затем сбрось в ноль.
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Ватное бредит, они настолько не понимают происходящего в Украине, что читать их перлы смешно.
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И хорошо , что не понимают .
Если бы понимали - нам бы уже давно абзац наступил ...
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А что, хуйло и камарилья собирались линять к Ыну? Не повезло им.

Ну не ссы, мокша, может хуйла и Ко приютит новый-старый хозяин Си?
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Интересно... И почем сейчас северокорейские " помидоры"... в нынешнюю пору???
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Полмира у путина марионетки,в том чиссле и трааампп и потрошенкоо
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Шоу "Рыжий с Ыном" на арене лубянского цирка продолжается))) Не для разоружения Ыны с хуйло накачивали балистикой и ураном клочок земли, оторваный от цивилизации, чтобы в один прекрасный день пустить коту под хвост))) НИКОГДА...НИКОГДА не сдаст хуйло свою марионетку Ына... этот пульмень- ещё одна голова Гидры Гаргоны Медузы!! и всё что трямп делает-это лишь ритуальные свадебные танцы на потеху ватной публике!!!
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Хомяк упорно хочет на Вову Ку...ла примерить шкуру главного изгоя мира Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де зустрінеться з Трампом - Цензор.НЕТ 7261
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"Ын!..."- издал Саддам, когда у него на шее затянулась петля.
Вариант "Саддам" для этого комка сала был бы наилучшим.
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ты думаешь Ыну легко вантузами торговать...?)))
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Пупсік лише не схотів роззброюватися, - і тепер руде з ним витанцьовує...
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Сейчас меры безопасности в Сингапуре, наверное, покруче чем вокруг Будки Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де зустрінеться з Трампом - Цензор.НЕТ 958
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Він сам її охороняє гавкаючи на всі боки.))
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Порохобот,гавкает та подзаборная сука, которая сдала тебя за 5 копеек в приют для животных
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Я избиратель Свободы, украинской националистической партии, находящейся сейчас в альянсе с Правым Сектором и Азовом. А ты, каракалпак?
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Теж голосував за свободу, мокша горловський.
Твоє житло після виборів.
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К Горловке я отношения не имею. Зато как киевлянин в курсе, что на Минском массиве есть трамваи, но нет набережных, в отличие от жителей славной Бухары, утверждавших обратное. А голосовать за Свободу - твоя отчаянная глупость ибо она партия ортодоксально-националистическая. Впрочем думаю,шо и тут как всегда збрехав
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Збрехав якраз ти, бо я дійсно голосував за Свободу, окрім того мої близькі родичі теж голосували за Свободу. Яка це партія мені добре відомо, як і її недоліки. Так, що поки ти брешеш про мене, то будеш із Горлівки, де ти дійсно жив.
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Я не знаю ни одного человека, имеющего националистические убеждения, который бы сейчас порохоботствовал и голосовал за прокацарского космополита и либерала Офшорника. Это во-первых. Во-вторых, Свобода находится к вышеуказанному Офшорнику в жёсткой оппозиции (куда там другим). В-третьих, это политическая сила, которая выполнила почти все свои предвыборные обещания, несмотря на численность фракции всего в 33 депутата, а значит, порохобот, то, что ты, несмотря, на этот факт изменил свой политический окрас говорит о твоей очередной брехне. Нельзя быть националистом и поддерживать бывшего рыга. Нельзя! Это нонсенс. И самое главное, тебе голосовать за Свободу было также глупо, как мне за националистов Нигерии или Уругвая.
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Повна маячня по відношенню до мене, а ще від тебе "окрас", тобто ти ще був в ув'язненні. Зрозуміло, що твоя російська з фенею Свободі не підходить Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де зустрінеться з Трампом - Цензор.НЕТ 601 Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де зустрінеться з Трампом - Цензор.НЕТ 2812
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І я не вірю, що тебе би прийняли в Свободу, зважаючи на твоє знущання з української мови Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де зустрінеться з Трампом - Цензор.НЕТ 6216
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Більше того, якщо зайти до свободівців і показати його прихильність до юлі та коментарі з перекрученням української мови, то просто морду наб'ють.
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По моему мнению политика путина и порошенко дает свои плоды.народ Украины разьединяется,а не обьдиняется,как было до революции
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Как было во время революции Достоинства
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Тоді теж були роз'єднанні, але була загальна ціль.
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А сейчас нет цели,нет лидера,а есть порохохарт(алигархат),который продолжает уничтожать украинцев
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Лідера дійсно нема, а інше не дуже точно.
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У нас есть Украина. И время работает на нас, и против рашки.

Будет Украина будут и новые, молодые ПРОУКРАИНСКИЕ лидеры.
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сам то себе срок определил?
скока ждать собираешься?
5-10-15?
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Короче, все это говорит о том, что институт президентства с прямыми выборами себя исчерпал. Более демократичным и продвинутым является парламентская республика с премьером во главе государства, когда парламент в любой момент может отправить главу государства в отставку в случае неадекватных действий со стороны последнего...
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А якщо парламент неадекватний як у нас?
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Цирк в Сингапуре ? Кто такая Корея чтоб Трамп с ней встречался?Нищие атомное оружие создали?? МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ В ЭТУ ЧУШЬ ВЕРИТЬ?? Конечно позади них стоят Китай и Россия.Но Россия опять в фраерах,ее везде сдают Кремлевские нерусские. Наоборот она должна была обьединять и притянуть обеи Кореи против Китая,но Китай опередил .Там все сдают китайцам и ШОС для них создают, а здесь воюют против своих -против Украины и Одэрбэйджана( ее половина Базанта=Индия Атропатена со ст.ГанаУдч=Гяндча=КАнстантинобала).
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надеюсь, хомячину выпотрашат и разделают
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Сильно рискует жирненький карлик: чекистским бандитам не помешает никакая мораль устроить в Сингапуре или Китае теракт, или по польскому сценарию взорвать ил-76, которым по бедности вынужден пользоваться жиртрест.
Руки у большевистских недобитков по локоть в крови, чем хуже обстановка в мире, тем лучше этим моральным уродам.
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Украине срочно нужно восстановить свой ядерный потенциал .
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Есть такой вариант:
По Будапештскому Сингапурскому меморандуму Украина КНДР передает свое ядерное оружие россии Украине.

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Кстати, очень вероятно, что парашкой в КНДР было тайно переправлено именно то оружие, которое Украина передала чекистам по Будапешту, ведь кровавые ублюдки так любят путать следы.
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Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де зустрінеться з Трампом - Цензор.НЕТ 6052Назар Приходько
53 хв ·

Пончік, (Кім Чен Ин), прибув до Сінґапуру на зустріч з Трампом, яка має відбутися 12.06.2018.
Коротше: на ній Ин і Трамп домовляться про ядерне роззброєння КНДР, а "смотрящими" за цим призначать РФ та КНР.
Далі: РФ до G8 поки не повернеться, але на це слід очікувати, бо США інтенсифікують питання Донбасу якраз в обмін на це.
Що тут скажеш: для нас, передовсім Патріотів та Націоналістів - це погано, ба навіть ДУЖЕ погано, проте треба розуміти, що за 4 з половиною роки Українська Держава так і не змогла перетворитися з об'єкта на суб'єкт світової геополітики, застрягши десь на проміжній стадії. Давайте "подякуємо" за це нашій владній верхівці.
Ми ніколи не були жорсткі та сухі на міжнародній арені, ніколи не демострували непохитність у найголовніших питаннях, ніколи до кінця не тисли на міжнародну спільноту з метою їх досягнень. І я зараз не про Крим чи ОРДЛО.
Скрізь заявляти, що ці території Україна - це не "ух", а нормальна логіка. А от "УХ!" - ми не дали жодного разу. Все намагалися "поміж крапельками", "мякінько" (да, без апострофу і через "І"), "враховуючи інтереси наших міжнародних партнерів"... А треба було хоч раз показати, що ми не просто воюємо, а хочемо ВИГРАТИ, і для цього ВСЕ зробимо! А коли Порошенко заявляє "Я не хочу війни, я не прагну помсти" в день інавґурації...
Не знайшлося серед нашого істеблішменту Ейзенхауера, Черчіля, ба навіть Рейґана, актора, але з гарячим серцем... Таке, обамові залишки... І тепер ці обамові залишки обурюються на Трампа, мовляв "А як же таааак"... А отак. Війна на планеті. У владі потрібні воїни, спецслужбісти та акули дипломатії, а не бариги і домовляшки.
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"...Давайте "подякуємо" за це нашій владній верхівці. ..."

Ее ведь не московиты выбирали, не французы и не американцы. И выборы были честными, не как в Козляндии.
Так что благодарить надо самих себя, собственно, ухудшение жизни большинства населения - это и есть благодарность. Заслуженная благодарность.
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Таких аналлитиков как Назар Приходько полным полно, увидеть бы какого-нибудь стратега, который расскажет - как выиграть войну у паРаши и у прикормленных любителей "сРусского мира" имеющихся и на Западе, а не "мямлить" как Порошенко...
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Вот и тут путин приложил свою руку для встречи трампа и кима
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Фантастический сценарий-
Рыжая обезьяна из-за океана объединяется с ботоксным карликом с 1/6 суши
в торговой войне против европейских дроллей. Китай выжидает.Сильно озабоченые впадают в панику и переживают невиданную смуту.
Забастовки, теракты, раззорение компаний, безработица,коллапс всей экономки Европы. Люди теряют свои накопления (у кого они есть).
В это время некоторые "светлые" умы Европы обращают свой взор на Украину. Но ботоксный карлик не дремлет.
Совместно с турками и бульбашами начинаются провокации практически по всему периметру Украины.
Польша затаилась, так как не понимает на кого опереться и пресловутый польский гонор не позволяет вступать в союз ни с кем.
Тем более что союзников больше нет.
В Украине поднимают голову невиданные доселе сепаратистские настроения. Всех трясет.
Карлик начинает военную операцию на востоке Украины. Немецкие бюргеры молча сглатывают, т.к. им по..й.
Но тут поляки со справедливыми лозунгами-"Есче Польска не згинэла" под марш, марш Домбровски пытаются контратаковать свои исконные
территории занятые холопами-бульбашами. Подключаются французы со стороны Крыма(не знаю почему, но Крым для них как Мекка для муслимов).
Китай выжидает, но начинает терять терпение. Им не терпится пожнать плоды этой последней в мире заварушки.
Но тут, лучший новый друг Рыжего старичка и ботоксного карлика,ммм...как его, а, ну да,Ким Чен и тд. слетает с катушек и
запускает ракету с ядерной боеголовкой по Токио. Она "благополучно" взрывается, ботоксный ликует, китай молчит, Рыжий в ахуе,
Меркель молча мастурбирует в каптерке, Макрон отдает приказ на военную операцию против С.Кореи и съябывает с визитом в Мозамбик
а затем в Зимбабве.
Израиль наносит ядерный удар по Тегерану. Вся Европа "контаминэ"!
А что Украина?
В Украине тем временем, подпольно, те спецы которые еще остались,
начинают при поддержке некоторых опальных олигархов, создание своих ядерных боеголовок.
Мозги и все остальное, слва Богу в стране, в Украине есть.
Европа рушится, ботоксный убит бывшей женой, Рыжий повесился, Меркель угорела в бане,
а Макрон женился второй раз на китаянке и пропал где-то в Мозамбик.
Начинается Новый Мир! Поляки и Украинцы, вместе, отстраивают Новую Европу.
Фантастика? Да, конечно, но кое что из этого сбудется, наверняка...
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*** (это страшный анекдот... сам плачу!)
заплаканная девочка закапывает ямку перед дверью соседского дома:
- что ты тут закапываешь?
- моего хомячка.
- хомячка?...что-то ямка великовата для него!
девочка бросает последнюю горсть земли и говорит:
- такая большая ямка потому, что мой хомячок... внутри.... вашего мерзкого кота!
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пухтунчик навіть власного літака не має, що здатен долетіти з Пхен'яну до Сінгапуру
а воно з себе біг нуклеар боса вдає
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Неужели Ын так отупел что променяет ядерную бомбу на бумажку с обещаниями о ненападении как ето сделала Украина
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Колобок - правильный руководитель страны. Экономит государственные деньги. За проживание в гостинице заплатит Южная Корея
Пэте с него бы пример брать. Слетал бы куда нибудь за СВОЙ счет, так куда там...
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Трамп пообещал Северному быдлу Кореи доступ к технологиям СТЭЛС.....КацаПсины пЕДОФИЛЬНЫЕ,у вас кацмадроме Восточный есть ГЛОНАСС-Стэлс? Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де зустрінеться з Трампом - Цензор.НЕТ 8581 Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де зустрінеться з Трампом - Цензор.НЕТ 8581
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКим Чен Ын прибыл в Сингапур, где встретится с Трампом
 
 
 
 
 
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