 Путин о возвращении России в G8: "Мы из нее не выходили"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом Путин сказал на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал российский президент.

Кроме того, Путин прокомментировал недавние разногласия между лидерами стран "большой семерки", назвав их рабочим процессом.

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"Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", - заявил российский президент.

Он добавил, что налицо наличие внутренних проблем в "семерке". "Мы видим, что там есть внутренние проблемы",- сказал он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7 из-за высказываний премьера Канады Джастина Трюдо. Тот заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.

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