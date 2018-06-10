 Путин о возвращении России в G8: "Мы из нее не выходили"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом Путин сказал на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.
"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал российский президент.
Кроме того, Путин прокомментировал недавние разногласия между лидерами стран "большой семерки", назвав их рабочим процессом.
"Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", - заявил российский президент.
Он добавил, что налицо наличие внутренних проблем в "семерке". "Мы видим, что там есть внутренние проблемы",- сказал он.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7 из-за высказываний премьера Канады Джастина Трюдо. Тот заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.
― И выхо-о-одит. И вхо-о-о-о-дит. Замечательно.. выходит!
(ослик Иа)
-Пыня это твои Хмыри ВагнерНЕТы под дейр эр зором?
-что ты Трампыч,как можно Нас там нет...
-ну на нет и Суда НЕТ...пуф пуф пуф...,принимай Томагавки...
Ёпта? А эта мертворождённая куета ещё и дискусирует о чём-то? Я думал, что оно сдохло на следующий же месяц после рождения. Или много структур для организованной межгосударственной коррупции не бывает?
Источник: https://censor.net.ua/n3070714
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Да?...
Как только ей нужно - бежит заключать договора. Как только крепнет - сразу их разрывает, вычленяет самого слабого и нападает. Такова Россия - Империя Зла.
Эхо Мокшандии...
не кажи гоп.
вот и правильно, надо успеть до того как Украина предявит своии счета рашке, то могут остаться в лучшем случие парачка рабов в свободном доступе и то не первои свежостьи
Рыжая обезьяна из-за океана объединяется с ботоксным карликом с 1/6 суши
в торговой войне против европейских дроллей. Китай выжидает.Сильно озабоченые впадают в панику и переживают невиданную смуту.
Забастовки, теракты, раззорение компаний, безработица,коллапс всей экономки Европы. Люди теряют свои накопления (у кого они есть).
В это время некоторые "светлые" умы Европы обращают свой взор на Украину. Но ботоксный карлик не дремлет.
Совместно с турками и бульбашами начинаются провокации практически по всему периметру Украины.
Польша затаилась, так как не понимает на кого опереться и пресловутый польский гонор не позволяет вступать в союз ни с кем.
Тем более что союзников больше нет.
В Украине поднимают голову невиданные доселе сепаратистские настроения. Всех трясет.
Карлик начинает военную операцию на востоке Украины. Немецкие бюргеры молча сглатывают, т.к. им по..й.
Но тут поляки со справедливыми лозунгами-"Есче Польска не згинэла" под марш, марш Домбровски пытаются контратаковать свои исконные
территории занятые холопами-бульбашами. Подключаются французы со стороны Крыма(не знаю почему, но Крым для них как Мекка для муслимов).
Китай выжидает, но начинает терять терпение. Им не терпится пожнать плоды этой последней в мире заварушки.
Но тут, лучший новый друг Рыжего старичка и ботоксного карлика,ммм...как его, а, ну да,Ким Чен и тд. слетает с катушек и
запускает ракету с ядерной боеголовкой по Токио. Она "благополучно" взрывается, ботоксный ликует, китай молчит, Рыжий в ахуе,
Меркель молча мастурбирует в каптерке, Макрон отдает приказ на военную операцию против С.Кореи и съябывает с визитом в Мозамбик
а затем в Зимбабве.
Израиль наносит ядерный удар по Тегерану. Вся Европа "контаминэ"!
А что Украина?
В Украине тем временем, подпольно, те спецы которые еще остались,
начинают при поддержке некоторых опальных олигархов, создание своих ядерных боеголовок.
Мозги и все остальное, слва Богу в стране, в Украине есть.
Европа рушится, ботоксный убит бывшей женой, Рыжий повесился, Меркель угорела в бане,
а Макрон женился второй раз на китаянке и пропал где-то в Мозамбик.
Начинается Новый Мир! Поляки и Украинцы, вместе, отстраивают Новую Европу.
Фантастика?
Да, конечно, но кое что из этого сбудется, наверняка...
1. поки шо глобальний союз з хуйлом будує меркельша, протягуючи газогін "північний потік" - 2.
2. Трамп витісняє російську нафту з азійських ринків.
3. Трамп витісняє кацапстан з ринків озброєння.
4. Агенти фінансової мафії - справжні агенти хуйла, спонсорують таких, як ти, щоб вони верещали "Трамп агент хуйла".
5. скажи свому куратору від фонда джоржа сороса, шоб таких дурнів як ти повиганяв, і набрав розумніших.
БО пропозиція зустритися в мацкві абсолютно неприйнятна ні для Трампа ні для ЄС - саміт джі-7 означав би капітуляцію заходу перед хуйлом, точно так же як зустрічь Трампа і хуйла у Вашингтоні означатиме капітуляцію хуйла.
І воно йому дійсно не потрібне.
Віталій Портников: подивимося на ситуацію реалістично. До 2014 року Путін дійсно був таким членом клубу, учасником дискусій, він не відчував себе в ізоляції. Але саме в ізоляції Путін опинився б зараз, якщо б відновився формат «Групи восьми». Саме тому його прес-секретар Дмитро Пєсков має рацію, коли говорить, що Росію сьогодні більше цікавить «двадцятка». Адже у «Групі двадцяти» у Росії більше союзників.
А відтак: 1) хуйлу не потрібне повернення в джі-8 і які тепер претензії до Трампа, що вніс пропозицію, яка не влаштовує хуйла?
2) той, хто запропонує повернення хуйла до "двадцятки" - той і є справжній агент хуйла. чекаємо.
Но он первый из диктаторов , который создав внутри страны абсолютно гопническую и ничтожную идеологию "вставаниясколен" , густо замешанную на всеобщем вранье , перевирании истории и , якобы , уникальности "Руского народа" - удачно расширил её и на внешнюю политику .
Дипломаты-гопники ("дебилы , бля" ) удачно опустили уровень межгосударственных отношений до понимания отношений питерской подворотни , заодно и опустив уровень международных политиков до уровня Хуйла ( подняться самому до их уровня ему не судьба ) , при этом используя как и традиционные методы продажной и гавкающей кацапской журналистики , так и новые инетовские инструменты , всяких там блогеров , колумнистов , и даже офицеров ГБ , которые занимаются откровенным телефонным хулиганством , так называемым пранкерством .
В нормальной стране их бы давно посадили , но в Свинособакии они герои , о их пишут книги , ими гордятся ...
И вот вся эта хуе.а легла на матрицу общественного кацапского сознания , как родная .
А вот то , что Запад оказался к этому быдло-наезду совсем не готов , это пол-беды .
Судя по-всему , некоторые их политики уже восприняли новые правила игры , и уже вписываются в обозначенные Хуйлом рамки .
И не только западные .
К примеру , Порошенко только в этих рамках и оперирует , а это очень печально .
В первую очередь - для нас .
С ним мы из этой жопы не вылезем ...
Казахи! Помогайте друг другу !
В протекционизме наша сила ! (катехизис казаха в ссср - гугл)