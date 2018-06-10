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Все про:G7 (227) G8 (55) Путин (23900)

 Путин о возвращении России в G8: "Мы из нее не выходили"

Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия не выходила из G8, и ждет лидеров "семерки" в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом Путин сказал на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал российский президент.

Кроме того, Путин прокомментировал недавние разногласия между лидерами стран "большой семерки", назвав их рабочим процессом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп снова высказался за возвращение России в G8 и назвал оккупацию Крыма "упущением" администрации Обамы

"Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", - заявил российский президент.

Он добавил, что налицо наличие внутренних проблем в "семерке". "Мы видим, что там есть внутренние проблемы",- сказал он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7 из-за высказываний премьера Канады Джастина Трюдо. Тот заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ, - коммюнике

Источник: https://censor.net.ua/n3070714
 
   
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Два озабоченых маланца нашли друг друга
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А на касртинке - точно использованный презерватив. Тьху !
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***
― И выхо-о-одит. И вхо-о-о-о-дит. Замечательно.. выходит!
(ослик Иа)
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Трамп звонит в Мавзолей...
-Пыня это твои Хмыри ВагнерНЕТы под дейр эр зором?
-что ты Трампыч,как можно Нас там нет...
-ну на нет и Суда НЕТ...пуф пуф пуф...,принимай Томагавки...
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Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс

Ёпта? А эта мертворождённая куета ещё и дискусирует о чём-то? Я думал, что оно сдохло на следующий же месяц после рождения. Или много структур для организованной межгосударственной коррупции не бывает?
Источник: https://censor.net.ua/n3070714
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правильно, контрацептив ботоксный! ты оттуда не выходил. тебя оттуда вышли
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Ага, "У них просто G-8 не той системы"...
Путін про повернення Росії у G8: "Ми з неї не виходили" - Цензор.НЕТ 7217 ...

Да?... Путін про повернення Росії у G8: "Ми з неї не виходили" - Цензор.НЕТ 1424
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Дудаев коротко и ясно о России.

Как только ей нужно - бежит заключать договора. Как только крепнет - сразу их разрывает, вычленяет самого слабого и нападает. Такова Россия - Империя Зла.
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Логика Путана проста. Ето не вы трахаете Путану за деньги ето Путана вас трахает да еще деньги берет.
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Суммарные долги РАБссиян по ЖКХ и прочим платежам превысили 4 ТРИЛЛИОНА РЖУблясов,
Эхо Мокшандии... Путін про повернення Росії у G8: "Ми з неї не виходили" - Цензор.НЕТ 270
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Денех сейчас нет,но вы там держитесь... Путін про повернення Росії у G8: "Ми з неї не виходили" - Цензор.НЕТ 5390Димон Платон сказал Правду...
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автору картинки-лайк.Реализатору, напечатавшему картинку под своим именем-дизлайк.
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Конечно не выходили, а вылетели после пинка под сраку.
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Годовой бюджетт Норвегии 202 миллиарда,Бюджет РАБссии 176.... Путін про повернення Росії у G8: "Ми з неї не виходили" - Цензор.НЕТ 687Но в G7 Плешивый Педофил,а не Норвегия...
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Такой взрослый, а не знаете, что не всё в этом мире решается деньгами, иногда к сожалению, иногда к счастью.
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На 2018 15.26 триллионов рублей = 217 миллиардов долларов....Зачем врете?
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А зачем мне бюджет России? ...Хотя в России бюджет на Армию равен бюджету всей Украини...А бюджет Украини сравним с бюджетом Северной Кореи...Живем в самой нищей и коррумпированной стране и ищем соринку в глазе у соседа не видя кола в своем лбу.....
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Как же плохо пуйло выглядит при плохой игре...
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вы нас в дверь, а мы один хер в окно влезем
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Кацапа в дверь гонишь - оно в окно лезет. Наглому кацапу сказали - мы тебя выгнали, пшол вон, козломордое - э, нет, не выгнали, тута я... Вот так и к нам, говоришь - сгинь назойливая нечисть рашистская - оно - не згину, я пришло "осчастливить" вас своим скотомиром
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В эстонском порту Пальяссааре арестован российский паром "Петербург", арестовано за долги рижским судовым снабженцам.

вот и правильно, надо успеть до того как Украина предявит своии счета рашке, то могут остаться в лучшем случие парачка рабов в свободном доступе и то не первои свежостьи
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Здається - він їх тролить. І досить таки успішно. Путін про повернення Росії у G8: "Ми з неї не виходили" - Цензор.НЕТ 9115
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Фантастический сценарий-
Рыжая обезьяна из-за океана объединяется с ботоксным карликом с 1/6 суши
в торговой войне против европейских дроллей. Китай выжидает.Сильно озабоченые впадают в панику и переживают невиданную смуту.
Забастовки, теракты, раззорение компаний, безработица,коллапс всей экономки Европы. Люди теряют свои накопления (у кого они есть).
В это время некоторые "светлые" умы Европы обращают свой взор на Украину. Но ботоксный карлик не дремлет.
Совместно с турками и бульбашами начинаются провокации практически по всему периметру Украины.
Польша затаилась, так как не понимает на кого опереться и пресловутый польский гонор не позволяет вступать в союз ни с кем.
Тем более что союзников больше нет.
В Украине поднимают голову невиданные доселе сепаратистские настроения. Всех трясет.
Карлик начинает военную операцию на востоке Украины. Немецкие бюргеры молча сглатывают, т.к. им по..й.
Но тут поляки со справедливыми лозунгами-"Есче Польска не згинэла" под марш, марш Домбровски пытаются контратаковать свои исконные
территории занятые холопами-бульбашами. Подключаются французы со стороны Крыма(не знаю почему, но Крым для них как Мекка для муслимов).
Китай выжидает, но начинает терять терпение. Им не терпится пожнать плоды этой последней в мире заварушки.
Но тут, лучший новый друг Рыжего старичка и ботоксного карлика,ммм...как его, а, ну да,Ким Чен и тд. слетает с катушек и
запускает ракету с ядерной боеголовкой по Токио. Она "благополучно" взрывается, ботоксный ликует, китай молчит, Рыжий в ахуе,
Меркель молча мастурбирует в каптерке, Макрон отдает приказ на военную операцию против С.Кореи и съябывает с визитом в Мозамбик
а затем в Зимбабве.
Израиль наносит ядерный удар по Тегерану. Вся Европа "контаминэ"!
А что Украина?
В Украине тем временем, подпольно, те спецы которые еще остались,
начинают при поддержке некоторых опальных олигархов, создание своих ядерных боеголовок.
Мозги и все остальное, слва Богу в стране, в Украине есть.
Европа рушится, ботоксный убит бывшей женой, Рыжий повесился, Меркель угорела в бане,
а Макрон женился второй раз на китаянке и пропал где-то в Мозамбик.
Начинается Новый Мир! Поляки и Украинцы, вместе, отстраивают Новую Европу.
Фантастика?
Да, конечно, но кое что из этого сбудется, наверняка...
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чуєш, дурачок -
1. поки шо глобальний союз з хуйлом будує меркельша, протягуючи газогін "північний потік" - 2.
2. Трамп витісняє російську нафту з азійських ринків.
3. Трамп витісняє кацапстан з ринків озброєння.
4. Агенти фінансової мафії - справжні агенти хуйла, спонсорують таких, як ти, щоб вони верещали "Трамп агент хуйла".
5. скажи свому куратору від фонда джоржа сороса, шоб таких дурнів як ти повиганяв, і набрав розумніших.
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Трамп потроллил лидеров ЕС присоединением России к G7, повелся Путин...)
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Отже - хуйло продемонструвало шо йому і напуй те джі- 7 не потрібне.
БО пропозиція зустритися в мацкві абсолютно неприйнятна ні для Трампа ні для ЄС - саміт джі-7 означав би капітуляцію заходу перед хуйлом, точно так же як зустрічь Трампа і хуйла у Вашингтоні означатиме капітуляцію хуйла.

І воно йому дійсно не потрібне.

Віталій Портников: подивимося на ситуацію реалістично. До 2014 року Путін дійсно був таким членом клубу, учасником дискусій, він не відчував себе в ізоляції. Але саме в ізоляції Путін опинився б зараз, якщо б відновився формат «Групи восьми». Саме тому його прес-секретар Дмитро Пєсков має рацію, коли говорить, що Росію сьогодні більше цікавить «двадцятка». Адже у «Групі двадцяти» у Росії більше союзників.

А відтак: 1) хуйлу не потрібне повернення в джі-8 і які тепер претензії до Трампа, що вніс пропозицію, яка не влаштовує хуйла?
2) той, хто запропонує повернення хуйла до "двадцятки" - той і є справжній агент хуйла. чекаємо.
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роблю ставку на макаронників при непротивленні ковбасників, жабоїдів та єс.
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Путлер сказав правду, московію звідти вигнали пеньком під зад
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Хуйло , конечно , не первый из диктаторов , кто осознал важность управления общественным мнением и его формированием на базе исскуственно созданной идеологии .
Но он первый из диктаторов , который создав внутри страны абсолютно гопническую и ничтожную идеологию "вставаниясколен" , густо замешанную на всеобщем вранье , перевирании истории и , якобы , уникальности "Руского народа" - удачно расширил её и на внешнюю политику .
Дипломаты-гопники ("дебилы , бля" ) удачно опустили уровень межгосударственных отношений до понимания отношений питерской подворотни , заодно и опустив уровень международных политиков до уровня Хуйла ( подняться самому до их уровня ему не судьба ) , при этом используя как и традиционные методы продажной и гавкающей кацапской журналистики , так и новые инетовские инструменты , всяких там блогеров , колумнистов , и даже офицеров ГБ , которые занимаются откровенным телефонным хулиганством , так называемым пранкерством .
В нормальной стране их бы давно посадили , но в Свинособакии они герои , о их пишут книги , ими гордятся ...
И вот вся эта хуе.а легла на матрицу общественного кацапского сознания , как родная .
А вот то , что Запад оказался к этому быдло-наезду совсем не готов , это пол-беды .
Судя по-всему , некоторые их политики уже восприняли новые правила игры , и уже вписываются в обозначенные Хуйлом рамки .
И не только западные .
К примеру , Порошенко только в этих рамках и оперирует , а это очень печально .
В первую очередь - для нас .
С ним мы из этой жопы не вылезем ...
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да ничего муйлуша не изобретал - дурачок просто, сказавл вслух (не удержался) о том, шо в конгломерате рулит великодержавный роисшовинизм, как крайняя форма роис национализма.
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мы из G8 не выходили - отличный троллинг угодливого трамплиера.
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Конечно не выходили, вас от туда выкинули на хер, как не нужный мусор.)))
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Пинками вытолкали под зад, подтертый лопухами.
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Все логично. Парашенко торгует с агрессором без всяких ограничений, то что мы можем требовать от других. Выбрали мудака, который мать родную продаст, если выгодно.
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С РАБссией до 2013 года Майдана, торговали 16 миллиардеров Педофила...Включая братьев вРоттенбергов,Кабздона,Могилевича,Абрамовтча,Фридмана,Авена,Новинского и прочих ХМЫРЕЙ...вы хоть зайдите в Ютьюб скольким украинским БАРАХЛОМ владеют эти Хмыри...АХНЕТЕ..Зрадойопы долбанные...
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Путин для Порошенка не "агрессор", а соплеменник, свой, "наш", а своих надо поддерживать.
Казахи! Помогайте друг другу !
В протекционизме наша сила ! (катехизис казаха в ссср - гугл)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин о возвращении России в G8: "Мы из нее не выходили"
 
 
 
 
 
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