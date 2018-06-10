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Все про:водоснабжение (384) Авдеевка (1512) ГСЧС (1550)

 Водоснабжение в Авдеевке восстановлено, - ГСЧС

Утром в воскресенье, 10 июня, в Авдеевке Донецкой области восстановили подачу воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Донецкой области.

9 июня было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и в 18:00 ее запустили.

По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение Авдеевки и поселков Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что в субботу, 9 июня, в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с приостановлением работы Донецкой фильтровальной станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В четверг вечером ДФС подверглась обстрелу. Работа станции приостановлена, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3070712
 
 
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Не понял. А как же вывезенный хлор?
Завезли обратно или подают воду без хлорирования?
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Да сколько там того хлора! Тонна-две. Никто большими количествами не возит. Отвезли-привезли. А можно и техническую.
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нещодавно писали, що наші західні союзники надали більш сучасні реактиви для знезараження води на Донбас, як благодійну допомогу. Хлором знезаражувати воду, то вчорашній день)))
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Ану уточніть, будь-ласка, чим це надійніше обеззаражувати.
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Гіпохлорит не дальше хлору відкотився. У воді в кінцевому результаті той же хлор буде. Просто вихідні реагенти, на відміну газоподібному хлору, безпечні - це звичайна сіль. Далі-отримують гіпохлорит, який у воді уже виділяє той же хлор. Це так, по-простому, щоб доступно було.
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Не пишіть всяку єрунду, не знаючи питання. Ото й усе.
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1. В мене є рація. Водопостачання в Авдіївці відновлено, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1753

2. Чим я не правий? Що Ви кинули аби що кинуть?
3. Я це питання знаю дуже добре. Тільки пояснювати людям, які нічого не розуміють ні в хімії, ні в техніці-безперспективно.
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1. беру інформацію з відкритих джерел, а не особисто вигадую.
2. Ви закидаєте мені тут брехню і не компетентність.
3. Форум на те і форум, щоби висловлювати свої думки, або ділитися з прочитаним деінде, навіть, якщо воно вам не подобається. Схоже у вас є психологічний блок, охолоньте.
4. Схоже у вас є психологічний блок, охолоньте.
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до речі, слово єрунда в українській мові не існує
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Водопостачання в Авдіївці відновлено, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2215Ray‏ @Ray_net_ua 22 мин.22 минуты назад
В связи с выигрышем в суде Нафтогаз выплатил первую часть миллионных бонусов.
Сыну Наталии Витренко главному коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко выделили 130 млн грн ($6 млн).
Главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву - 207 млн грн (7,9 млн долл)

Водопостачання в Авдіївці відновлено, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1902

Водопостачання в Авдіївці відновлено, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7358
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Молодцы, ребята. Хорошо раздерибанили. А почему не выплатить эту премию за счет тех, кто сначала прое-ал эти миллиарды?
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Кот - ты что-то сделал для победы Нафтогаза...?
так что не завидуй - молча сглатывай слюнку...)))
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Но сначала они ведь про-али миллиарды! Это повезло просто, что так присудили. А могли бы присудить выплатить кацапам 60 миллиардов. Коболев тогда со своего кармана заплатил бы?
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читай вынимательно пост - нафиг мне тут ваши предположения...?
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Как это - "Кот - ты что-то сделал для победы Нафтогаза...?"
А в тапки кто срал постоянно?!!!
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Подозреваю, если хлопцам что и перепадет от этих премий, то процентов 10-20, не больше.
Эти "премии" - один из путей наполнения Будкой предвыборного общака.
Как и тайные встречи людей алкаша с "харрошими хлопцами", счета которых после этих встреч линяют на пару лимонов.
Ну не за свои ж кровные Свинорох будет очередной раз нахлобучивать лохов. Нема дурних.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодоснабжение в Авдеевке восстановлено, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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