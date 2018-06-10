 Водоснабжение в Авдеевке восстановлено, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Донецкой области.

9 июня было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и в 18:00 ее запустили.

По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение Авдеевки и поселков Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что в субботу, 9 июня, в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с приостановлением работы Донецкой фильтровальной станции.

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