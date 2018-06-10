 Водоснабжение в Авдеевке восстановлено, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Донецкой области.
9 июня было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и в 18:00 ее запустили.
По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение Авдеевки и поселков Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что в субботу, 9 июня, в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с приостановлением работы Донецкой фильтровальной станции.
Завезли обратно или подают воду без хлорирования?
2. Чим я не правий? Що Ви кинули аби що кинуть?
3. Я це питання знаю дуже добре. Тільки пояснювати людям, які нічого не розуміють ні в хімії, ні в техніці-безперспективно.
2. Ви закидаєте мені тут брехню і не компетентність.
3. Форум на те і форум, щоби висловлювати свої думки, або ділитися з прочитаним деінде, навіть, якщо воно вам не подобається. Схоже у вас є психологічний блок, охолоньте.
4. Схоже у вас є психологічний блок, охолоньте.
В связи с выигрышем в суде Нафтогаз выплатил первую часть миллионных бонусов.
Сыну Наталии Витренко главному коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко выделили 130 млн грн ($6 млн).
Главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву - 207 млн грн (7,9 млн долл)
так что не завидуй - молча сглатывай слюнку...)))
А в тапки кто срал постоянно?!!!
Эти "премии" - один из путей наполнения Будкой предвыборного общака.
Как и тайные встречи людей алкаша с "харрошими хлопцами", счета которых после этих встреч линяют на пару лимонов.
Ну не за свои ж кровные Свинорох будет очередной раз нахлобучивать лохов. Нема дурних.