 Путин о разговоре с Порошенко: Есть заинтересованность Киева в урегулировании ситуации на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".
По словам Путина, инициатива разговора исходила от украинской стороны, что указывает на заинтересованность Киева в урегулировании ситуации.
Путин отметил, что обсудил с Порошенко вопросы выдачи задержанных, в том числе главы портала РИА "Новости" Украина Кирилла Вышинского.
"Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", - сказал Путин.
Оперативки не треба пропускати, стецько.
Згадаєш щось свіже і креативне - тоді й приходь.
А зараз - киш, ПТУ!
1. Поступили ли уже деньги от Газпрома?
2. Адекватно ли (уже не говоря о морали) выплачивать миллионые премии гос служащим за выполнение своих прямых обязанностей в преддефолтной воюющей стране?
Ты хоть раз по делу рохнуло в ответ?
Покажи ратыцей!
впрочем, как и мозгов.
а то уже и вы и мы понавыбирались..кацапов не касается.....
Нах-нах в мордовию !