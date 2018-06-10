 Путин о разговоре с Порошенко: Есть заинтересованность Киева в урегулировании ситуации на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

По словам Путина, инициатива разговора исходила от украинской стороны, что указывает на заинтересованность Киева в урегулировании ситуации.

Путин отметил, что обсудил с Порошенко вопросы выдачи задержанных, в том числе главы портала РИА "Новости" Украина Кирилла Вышинского.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", - сказал Путин.

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