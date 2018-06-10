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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин о разговоре с Порошенко: Есть заинтересованность Киева в урегулировании ситуации на Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) рассказал о деталях разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

По словам Путина, инициатива разговора исходила от украинской стороны, что указывает на заинтересованность Киева в урегулировании ситуации.

Путин отметил, что обсудил с Порошенко вопросы выдачи задержанных, в том числе главы портала РИА "Новости" Украина Кирилла Вышинского.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Путин обсудили по телефону вопрос политзаключенных: договорились о посещении заключенных омбудсменами, - АП (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3070711
 
 
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прикинь, меседж "усі, хто критикує прекрасного Хряка - підлі агенти кримбля", давно вже застарів.
Оперативки не треба пропускати, стецько.
Згадаєш щось свіже і креативне - тоді й приходь.
А зараз - киш, ПТУ! Путін про розмову з Порошенком: Є зацікавленість Києва у врегулюванні ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 7670
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іду в свій лугандон і скаржись на хунту, ти ж жодного разу не тявкнула на хуйла чи рашку, бо барін по дупці тролячий дасть поправки ярової вже працють)
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стецько, вопросы были:
1. Поступили ли уже деньги от Газпрома?
2. Адекватно ли (уже не говоря о морали) выплачивать миллионые премии гос служащим за выполнение своих прямых обязанностей в преддефолтной воюющей стране?
Ты хоть раз по делу рохнуло в ответ?
Покажи ратыцей!
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та ти завісаєш тільки на гілках з критикою української влади, ти ж хуйла хуйлом не назвеш бо він твій божок, рабиня хуйла
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И далеко еще не факт, что Украина получит деньги от кацапов. А пока всё население оплачивает премии и зарплаты этим мародёрам благодаря завышенным тарифам.
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Именно. Но стецьки ж сраму не имут.
впрочем, как и мозгов.
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Фюрер відмовився виплачувати гроші і тому у багатьох країнах арештовують активи РФії.
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вдумчиво к вопросу о выборах,,,
а то уже и вы и мы понавыбирались..кацапов не касается.....
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Каждое слово ху .. ла не нужно воспринимать буквально, а чаще всего наоборот. Оно ж себя так выгораживает и отбеливает, что если ему сказать пошёл вон с Украины , он будет брехать что выражали заинтересованность .
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Порошенко своими телефонными разговорами с пуйлом отмазывает его от Гааги, и никакой компенсации за разрушенный Донбас ждать нечего. Какая же это война, если президенты регулярно между собой общаются.
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Он с самого начала не признавал путина агрессором
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Де путін? Не бачу. Дуже схожу людину бачу, а путіна не бачу. Мабуть вбили...
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Только в урегулировании и только на Донбассе?
Нах-нах в мордовию !
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Одним словом - знайшли спільну мову. Завжди б так.
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Ключевой вопрос скорее всего был перемирия (не наступления) на период ЧМ по футболу. Скорее всего так. При этом условии возможна помощь Петру на март 2019. Какая-нибудь победа и белый конь идеи с ней.
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Про людей и заботу о них со стороны обоих руководителей верится слабо.
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реализатор втюхивает одну и ту же тухлятину сайта РФ /на ту же картинку пропагандисту сайтов ДНР-РФ тот же ответ05.04.2018 22:30

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Жадность-губит.Реализатор опять хренячит тухлятину с того же сайта РФ.Всех денег не заработаешь. /На ту же картинку пропагандисту сайтов ДНР - РФ тот же ответ 22.05.2018 19:12

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РАБсия уже ТРУП Мавзолейный...пройденный ЭТАП...,надо жить в 21 веке,а не в 20 Советского БЫДЛА.... Путін про розмову з Порошенком: Є зацікавленість Києва у врегулюванні ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 7814
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин о разговоре с Порошенко: Есть заинтересованность Киева в урегулировании ситуации на Донбассе
 
 
 
 
 
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