 Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

"Основываясь на нечестных заявлениях (премьер-министра Канады) Джастина (Трюдо) на его пресс-конференции, а также на том факте, что Канада устанавливает большие тарифы в отношении фермеров США, рабочих и компаний, я дал инструкции нашим представителям США не утверждать коммюнике в то время, как мы смотрим на то, как тарифы на автомобили заполняют рынок США!", - написал Трамп.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!