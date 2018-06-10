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Все про:G7 (227) США (13792) Трамп (1830)

 Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров стран "Большой семерки" из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

"Основываясь на нечестных заявлениях (премьер-министра Канады) Джастина (Трюдо) на его пресс-конференции, а также на том факте, что Канада устанавливает большие тарифы в отношении фермеров США, рабочих и компаний, я дал инструкции нашим представителям США не утверждать коммюнике в то время, как мы смотрим на то, как тарифы на автомобили заполняют рынок США!", - написал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ, - коммюнике

Источник: https://censor.net.ua/n3070709
 
   
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Лишнее доказательство успешности визита в США гения дипломатии Петра Алексеевича Порошенко! Антихуйловская коалиция крепнет
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заглянь в свої штани, Порошенко туди тобі не насрав?
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Да это тупорылый хуйло-бот из Ольгино...
Спамь его не отвечая...
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Лидеры стран "Большой семерки" (G7) в субботу, 9 июня, среди прочего, согласовали возможность введения в отношении России дополнительных санкций, если ее поведение этого потребует. Об этом говорится в принятом G7 совместное коммюнике по итогам саммита в Канаде
Конфликт США с партнерами по G7 из-за пошлин на алюминий и сталь продолжается Итоговое соглашение саммита "Большой семерки" (G7) в канадском Квебеке могут принять без участия США. Об этом в Twitter написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7 - Цензор.НЕТ 3554 RobinHood dfb9bea2

Лишнее доказательство успешности визита в США гения дипломатии Петра Алексеевича Порошенко! Антихуйловская коалиция крепнет
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Чего?!
Вот просто интересно на основании ЧЕГО сделаны такие выводы?
Того, что Трамп пригласил Хуйла обратно в G8, или того, что Трамп, от лица США руинит все договоренности, на фоне чего цена на нефть уже 80 баксов?
Хуйло за это должно аплодировать ему стоя.
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Знатный троллинг!
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да - так и есть - но для Америки он лучший президент за долгое время - европейцы привыкли шо штаты давали им заработать - а шас неее ,вот и зляться - профицит торговли со штатами 155 миллиардов, в пользу Европы.Заводы автомобильные построены в Мексике и Канаде,а это минус рабочие места и налоги и так далее и так далее
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Той ідіот вирішив всіх шантажувати щоб повернути свого любого друзяку - вовочку кремлівського.
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как дите малое...
обиделся... забрал лопатку, забыл ведерко... песка наелся назло всем...
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Падумаеш! Ха!
Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7 - Цензор.НЕТ 8487
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в чечен-сити опять открывают шампаньолу...
ничего - трамп ничто - конгресс все. щас трам домой приедет - маккейн ему фитиль вставит и все будет ок
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По ходу рыжий клоун - становится троянским конем Хуйла...
Интерестно - какой компромат на Дональда имеет ботоксный придурок?
Ну кроме "золотого дождя" конечно...

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Вы там играйтесь, играйтесь. Время поджимает. Потом всем придется крутиться как белка в колесе.
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трамп клав цю.цюрку на їх комюніке і на міжнародне право, так як це робить росія ...... хто має силу той і правий...... і скільки б ви тут не підскакували але в лісі правий вовк.
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Хуйло прижало рыжого олигофрена, но конгресс США вправит мозги старому маразматику.
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Следующий шаг - весь мир нам враги, мы с Путиным будем дружить! Скоро начнет отрабатывать газпромовские деньги, долго маскировался
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На ведь парашенко с путиным очень даже дружит в плане бабла. БПП=БлокПарашенкоПутина.
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Рыжего клоуна из макдона́льдса неудержимо рвало на сцену
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Кого-то мне Трамп из здешних завсегдатаев напоминает... А,дедульку который про Членина и Сралена где надо,и где не надо пишет.. Может,родственники....
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Шутки-шутками ,но президентом США является психически нездоровый человек а это не есть хорошо ,оказывается ,когда Задорнов говорил,что американцы тупые он в чём-то таки был прав .они себе выбрали такого себе американского Жериновского или украинского Ляшка и теперь этот полудурок вышивает на весь Мир ...,что может закончится достаточно херово ,кстати вариант ,что Трамп таки путинский агент тоже достаточно актуален ...
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еще хочу тут всем напомнить - европейцы нам только сопереживают ,ну может сильно и все же - а вот Америка вводит санкции и такие шо у цапов бошка\и качается - а президент Франции,вон даже на саммит в Петербург ездил и сокрушался там шо французы не первый торговый партнер с ними ,а немцы.Так шо Трамп хоть и не грамотно и коряво пишет (типа индейца) но делает для своей страны все правельно,хоть и грубо и не дипломатично))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7
 
 
 
 
 
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