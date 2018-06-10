 Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.
"Основываясь на нечестных заявлениях (премьер-министра Канады) Джастина (Трюдо) на его пресс-конференции, а также на том факте, что Канада устанавливает большие тарифы в отношении фермеров США, рабочих и компаний, я дал инструкции нашим представителям США не утверждать коммюнике в то время, как мы смотрим на то, как тарифы на автомобили заполняют рынок США!", - написал Трамп.
Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.
Спамь его не отвечая...
Конфликт США с партнерами по G7 из-за пошлин на алюминий и сталь продолжается Итоговое соглашение саммита "Большой семерки" (G7) в канадском Квебеке могут принять без участия США. Об этом в Twitter написал президент Франции Эммануэль Макрон.
RobinHood dfb9bea2
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Вот просто интересно на основании ЧЕГО сделаны такие выводы?
Того, что Трамп пригласил Хуйла обратно в G8, или того, что Трамп, от лица США руинит все договоренности, на фоне чего цена на нефть уже 80 баксов?
Хуйло за это должно аплодировать ему стоя.
обиделся... забрал лопатку, забыл ведерко... песка наелся назло всем...
ничего - трамп ничто - конгресс все. щас трам домой приедет - маккейн ему фитиль вставит и все будет ок
Интерестно - какой компромат на Дональда имеет ботоксный придурок?
Ну кроме "золотого дождя" конечно...