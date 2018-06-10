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Все про:взрыв (3906) граната (591) Сумы (561)

 В ночном клубе Сум взорвалась граната: 7 человек пострадало. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 10 июня, около 6 утра прогремел взрыв в ночном клубе "Луна" на ул. Интернационалистов в Сумах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Данкор".

Отмечается, что мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников заведения, в следствие взрыва пострадали несколько человек. Подозреваемый задержан.

Как сообщила очевидец, она уже выходила из торгового центра "Светлана", где расположен ночной клуб, как увидела быстро идущего мужчину в балаклаве. А через минуту прогремел взрыв. По ее словам, первыми приехали патрульные, затем остальные полицейские – всего сейчас на месте 8 полицейских автомобилей, а затем скорая. По информации отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, всего пострадали 5 человек, в том числе 1 девушка.

Как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, всего пострадало от взрыва гранаты РГД-5 7 человек. Задержан возможный подозреваемый, которого задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба, 1990 г.р. Мотивы преступления пока неизвестны.

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На месте преступления также работают зампрокурора области Рустам Галаев и первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник. Возможного подозреваемого увезли на освидетельствование. Потом его доставят в горотдел полиции, куда прибудет адвокат.

Происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса - это "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

Как позже сообщила в эфире "112" начальник отдела коммуникации Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, в результате взрыва пострадали 7 человек, их в тяжелом состоянии доставили в медицинские учреждения.

По ее словам, злоумышленник - житель Сум 1990-го года рождения. На момент совершения правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отделение полиции, с ним общаются следователи.

"По предварительным данным, его не пускали в заведение, потому что он был в состоянии алкогольного опьянения и решить этот вопрос он, видимо, решил таким образом", - сказала спикер.

На видео зафиксировано, как злоумышленник бросает гранату под ноги посетителям клуба.

В ночном клубе Сум взорвалась граната: 7 человек пострадало 01
В ночном клубе Сум взорвалась граната: 7 человек пострадало 02
В ночном клубе Сум взорвалась граната: 7 человек пострадало 03
В ночном клубе Сум взорвалась граната: 7 человек пострадало 04
В ночном клубе Сум взорвалась граната: 7 человек пострадало 05

Источник: https://censor.net.ua/n3070708
 
 
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Это "перемога" СБУ молодцы. Че все силы на охрану Бабченко и виртуального списка 47 кинули? А реальных террористов пусть как обычно полиция ловит???
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у тебя вокруг хабаровска уже пустыня. Китайцами своими займись, не надо шароебицца на чужих форумах.
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поздно..ими китайцы уже плотно занялись!

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Че у Украины уже граница с КНР, ты Путлеровец боярышника не обпился? Или твой фюрер Путин уже ольгинцам фен раздает?
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тудовлянинъ лахтинский, тебя очень смешно шибболеты выдают. Начало трудовой деятельности на Цензоре? Поздравляю.
Понимаю - начальство в шею гонит, и копейку надо зарабатывать, но ты сначала избавься от своих проколов, ибо очень смешон здесь. Нельзя допускать в одной фразе три проё*а.
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увидела быстро идущего мужчину в балаклаве. А через минуту прогремел взрыв ... от взрыва гранаты РГД-5 ...в ночном клубе "Луна" ...Мотивы преступления пока неизвестны ...тут про гранати які вибухають через хвилину ...і про "неизвестные мотивы" у "клубі" з назвою ЛУНА ...Источник: https://censor.net.ua/n3070708Источник: https://censor.net.ua/n3070708Источник: https://censor.net.ua/n3070708
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Наші люді в булочную на таксі нє єздіют.(С)
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хера се в сумах веселуха....
работать не пробовали не?
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Осторожно. Если твой аккаунт сегодня модератор забанит - начальство тебя не похвалит.
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вас под корюшкивский гон специально набирают - ты сезонный - или чисто по жизни?
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Че Ольгинец, методичка закончилась? Или в Мокше ольгинцам зарплату урезали?
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Ну Ольгинец так бы и сказал, что ты из-за поребрика сразу бы стало все ясно.
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Кто такой "братиныч" - я мокшанской фени не понимаю, хоть на российском наречии скажи))))))
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кормилово закончилось, лось лосино островский...
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А ты чай не из Московской народной республики?
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не, научили под vpn на украинские ресурсы ходить, вот оно и решило разгрузиться здесь преданностью своему хуйлопанскому микродеду на ходулях.
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Че мокша из-за поребрика выпустили? Или через ольгинское прокси?
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то есть работать - категорически нет.
узнаю голос из маладых и развивающихся респпублик - причем сразу из трех...
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И хорошо в Ольгино платят? Или ты напрямую на ФСБ?
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замкадовцы пидерские понавылезали.....
гандурас - ряшка - 5:0
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Че фен вставил??? Ну ты ольгинец не перебарщивай а то Путлер медаль за "осовобождение Крыма заберет".
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ну так если зампрокурора области сын бывшего директора рынка))
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ну так если ты ничей не сын, а чисто подхуйловник,, то о чем м базар?
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Типичная украинская ситуция...Верховое ворье, схемами занято, низовой быдляк, эпизодически, гранаты получает...Усё путём...
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А от ще хотілося б знати,в чому полягає "робота" на місці вчинення злочину зам.прокурора області,та ще якогось там прокурорчика? Мабудь,вони,як Кіса Вороб"янінов,важливо надували щоки,та говорили: -"Да уж"...А що затримали ублюдка,то це просто чудово...
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І знов граната... Таких неадекватів потрібно гасити при затриманні
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Типичный представитель "Сумской народной республики".
У нічному клубі Сум пролунав вибух: 7 осіб постраждало - Цензор.НЕТ 7888
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Небезпечно нині живеться людям на Україні.
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местный патриот вернулся из АТО и решил наказать местную вату, которая тусуется в клубах, вместо защиты родной страны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ночном клубе Сум взорвалась граната: 7 человек пострадало. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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