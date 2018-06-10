 В ночном клубе Сум прогремел взрыв: 7 человек пострадало

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Данкор".

Отмечается, что мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников заведения, в следствие взрыва пострадали несколько человек. Подозреваемый задержан.

Как сообщила очевидец, она уже выходила из торгового центра "Светлана", где расположен ночной клуб, как увидела быстро идущего мужчину в балаклаве. А через минуту прогремел взрыв. По ее словам, первыми приехали патрульные, затем остальные полицейские – всего сейчас на месте 8 полицейских автомобилей, а затем скорая. По информации отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, всего пострадали 5 человек, в том числе 1 девушка.

Как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, всего пострадало от взрыва гранаты РГД-5 7 человек. Задержан возможный подозреваемый, которого задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба, 1990 г.р. Мотивы преступления пока неизвестны.

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На месте преступления также работают зампрокурора области Рустам Галаев и первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник. Возможного подозреваемого увезли на освидетельствование. Потом его доставят в горотдел полиции, куда прибудет адвокат.

Происшествие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса - это "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

Как позже сообщила в эфире "112" начальник отдела коммуникации Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, в результате взрыва пострадали 7 человек, их в тяжелом состоянии доставили в медицинские учреждения.

По ее словам, злоумышленник - житель Сум 1990-го года рождения. На момент совершения правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отделение полиции, с ним общаются следователи.

"По предварительным данным, его не пускали в заведение, потому что он был в состоянии алкогольного опьянения и решить этот вопрос он, видимо, решил таким образом", - сказала спикер.